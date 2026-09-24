Van a concurso mercantil casinera y otras 4 empresas de Salinas Pliego

Se trata de las firmas Ganador Azteca SAPI, Operadora Ganador TV Azteca, Servicios Mantenimiento del Futuro en Televisión, Lasimex e Inmobiliaria Roca del Pedregal, que presentaron sus demandas de concurso mercantil voluntario el pasado 18 de septiembre.

Cinco empresas filiales de TV Azteca, incluida sus permisionaria de casinos en línea, solicitaron protección judicial por insolvencia.

Ruth Huerta, jueza Segunda de Concursos Mercantiles, se declaró hoy incompetente y turnó las demandas a su colega Tessy del Rocío Covarrubias, quien desde marzo tramita el concurso mercantil de la matriz TV Azteca SAB, que enfrenta deudas por casi 24 mil millones de pesos.

Ganador Azteca es la primera permisionaria de casinos que va a concurso mercantil desde 2010, cuando Entretenimiento de México (Emex) fue sometida a un proceso involuntario del que salió con una reestructura financiera en 2012.

El Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos ordena extinguir los permisos de empresas declaradas en concurso mercantil, lo que sucederá hasta que la jueza Covarrubias dicte la sentencia respectiva sobre la insolvencia de Ganador Azteca.

En noviembre de 2025, la Secretaría de Gobernación (Segob) suspendió los permisos de Ganador Azteca para operar los casinos en línea Bet365 y Betano, por sospechas de lavado de dinero, que la empresa ha rechazado categóricamente.

Si bien dos jueces federales ya declararon ilegal la acción de la Segob, esos amparos están pendientes de confirmación en tribunales colegiados.

Más allá de la disputa con el Gobierno, la situación financiera de Ganador Azteca era problemática, pues perdía dinero y requería préstamos para operar.

Esos préstamos salieron, precisamente, de Servicios y Mantenimiento del Futuro en Televisión, que en 2023 y 2024 le facilitó mil 4 y mil 591 millones de pesos, según estados financieros.

Al cierre de 2024, Ganador Azteca, que no tiene casinos físicos , le debía 779 millones de pesos a Servicios y Mantenimiento, y acumulaba pérdidas por mil 20 millones de pesos, monto superior a su capital social.

“El pasivo a corto plazo excede el activo circulante en 990 millones de pesos. Estos eventos o condiciones indican la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la compañía para continuar como empresa en funcionamiento”, advirtió el despacho Grant Thornton, en su informe sobre los estados financieros de 2024.

En ese año, Ganador Azteca tuvo ventas de 2 mil 688 millones de pesos, 68 por ciento más que en 2023, y logró una ganancia neta de 66.8 millones de pesos, en contraste con la pérdida de 255.2 millones de pesos el año previo.

Sin embargo, en el primer semestre de 2025 perdió 269 millones de pesos, mientras que el activo circulante ya era mil 262 millones de pesos menor a los pasivos de corto plazo.

La marca y plataforma Bet365 eran usadas bajo licencia del grupo inglés Hillside, al que Azteca debía 294.7 millones de pesos por regalías a principios de 2025.

Otro rubro destacado eran las “cuentas por pagar a jugadores”, es decir, depósitos de los clientes, que solo se pueden retirar luego de llegar a ciertos montos mínimos de apuestas.

Este concepto creció 42 por ciento de 2023 a 2024, cuando Ganador Azteca cerró con 245 millones de pesos pendientes de reembolso a usuarios de Bet365 y Betano.