Gobierno de Sheinbaum anuncia inversión de 400 mdd de LEGO en Nuevo León; generará mil 300 empleos

El anuncio fue realizado durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum , en Palacio Nacional, donde participaron el secretario de Economía, Marcelo Ebrard , y directivas de la compañía, entre ellas Nancy Sánchez Moya , directora general y vicepresidenta senior de Manufactura para América de LEGO.

El Grupo LEGO anunció este jueves una nueva inversión de 400 millones de dólares en México , destinada a ampliar sus operaciones industriales en Nuevo León , proyecto que contempla la creación de aproximadamente mil 300 nuevos empleos y que se desarrollará de manera gradual hasta 2029.

La inversión, equivalente a alrededor de 8 mil 600 millones de pesos, estará concentrada en el complejo que la compañía opera en Ciénega de Flores, Nuevo León, una de las instalaciones estratégicas de LEGO para sus operaciones de manufactura.

NUEVAS INSTALACIONES PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD

De acuerdo con la información presentada por la empresa, los recursos serán utilizados para desarrollar nueva infraestructura industrial, entre la que se contempla un edificio destinado al empaque y un almacén automatizado de alta capacidad.

La expansión permitirá a LEGO incrementar su capacidad de producción y almacenamiento, al mismo tiempo que busca hacer más eficientes sus procesos de distribución y logística.

Nancy Sánchez Moya explicó que el proyecto responde al crecimiento que ha registrado el negocio de LEGO y a la necesidad de fortalecer las cadenas productivas y logísticas de la compañía.

La directiva señaló que la expansión permitirá a la empresa “soportar el crecimiento” de sus operaciones y continuar fortaleciendo sus cadenas de manufactura y logística.

El proyecto se desarrollará entre 2026 y 2029, por lo que sus efectos sobre la actividad industrial y el empleo se producirán de manera progresiva.

MIL 300 NUEVOS EMPLEOS

Uno de los principales efectos anunciados será la generación de aproximadamente mil 300 nuevos puestos de trabajo en Nuevo León.

La empresa calificó los empleos como puestos de calidad y vinculados con la expansión de sus operaciones industriales.

La llegada de estos nuevos puestos de trabajo tendrá además un posible efecto sobre las actividades económicas que rodean al complejo industrial, particularmente en servicios, transporte, logística y proveeduría, aunque el anuncio de LEGO no establece una cifra específica de empleos indirectos asociados al proyecto.

CIÉNEGA DE FLORES, CENTRO ESTRATÉGICO DE LEGO

El nuevo proyecto se suma a una serie de inversiones que LEGO ha realizado durante los últimos años en Nuevo León.

La compañía inició operaciones en Ciénega de Flores en 2008 y desde entonces ha convertido el complejo en uno de sus principales centros de manufactura.

En noviembre de 2023, LEGO anunció una inversión adicional de 205 millones de dólares para ampliar las instalaciones. En aquella ocasión, el proyecto contempló la construcción de una nave industrial de aproximadamente 59.000 metros cuadrados, además de la incorporación de 42 líneas de producción.

Previamente, en 2022, la empresa había anunciado otra inversión por 507 millones de dólares para la construcción de dos edificios dentro del mismo complejo industrial.

Con la nueva inversión de 400 millones de dólares anunciada para el periodo 2026-2029, la expansión de LEGO en Nuevo León continúa una estrategia de crecimiento sostenido que se ha desarrollado durante más de una década.

MANUFACTURA Y LOGÍSTICA, EL OBJETIVO CENTRAL

Más allá de aumentar el espacio físico de sus instalaciones, la nueva inversión está enfocada en fortalecer dos áreas fundamentales para la operación de LEGO: manufactura y logística.

El nuevo edificio de empaque permitirá ampliar la capacidad de procesamiento de los productos, mientras que el almacén automatizado busca mejorar la gestión y movimiento de mercancías.

La automatización representa un elemento relevante en el proyecto, debido a que permite manejar mayores volúmenes de productos y optimizar procesos de almacenamiento y distribución.

La compañía ha señalado que el objetivo general es contar con una infraestructura capaz de acompañar el crecimiento de su negocio y, al mismo tiempo, fortalecer las cadenas productivas que utiliza desde México.

NUEVO LEÓN MANTIENE ATRACTIVO PARA LA INDUSTRIA

La inversión de LEGO ocurre en un estado que concentra una importante actividad manufacturera y exportadora.

Información del Gobierno de Nuevo León señala que la entidad concentra alrededor de 12.7 por ciento del PIB manufacturero de México y que durante la actual administración estatal se han anunciado proyectos de inversión por aproximadamente 135 mil millones de dólares, de acuerdo con cifras difundidas en septiembre de 2026.

En este contexto, la expansión de LEGO se incorpora a un entorno caracterizado por la presencia de empresas manufactureras internacionales y cadenas de suministro vinculadas con los mercados de América del Norte.

El proyecto también se relaciona con la tendencia de empresas internacionales a ampliar sus capacidades productivas en México para atender tanto al mercado nacional como a los mercados de exportación.

UNA NUEVA ETAPA DE EXPANSIÓN

Para LEGO, México se ha convertido en un punto relevante dentro de su red global de producción.

La compañía ha incrementado progresivamente la capacidad de su complejo de Ciénega de Flores mediante nuevas líneas de producción, edificios y espacios logísticos.

La inversión anunciada este jueves representa, por tanto, una nueva etapa de expansión, más que la llegada inicial de LEGO al estado.

Con los 400 millones de dólares anunciados, la empresa busca disponer de mayor capacidad para responder al crecimiento de la demanda y fortalecer desde Nuevo León sus operaciones de manufactura y distribución.

EL PROYECTO SE EXTENDERÁ HASTA 2029

La inversión no será ejercida de manera inmediata. El plan contempla un periodo de ejecución que se extenderá hasta 2029, durante el cual se desarrollará la nueva infraestructura y se incorporarán progresivamente los trabajadores asociados con la expansión.

La generación de 1.300 empleos será uno de los principales indicadores del impacto directo del proyecto en la economía estatal.

A nivel industrial, la ampliación también representa una señal de continuidad para la presencia de LEGO en Nuevo León, donde la empresa lleva casi dos décadas desarrollando operaciones manufactureras.

UNA INVERSIÓN QUE AMPLÍA LA PRESENCIA DE LEGO EN MÉXICO

El anuncio de este jueves confirma que Nuevo León continuará siendo una pieza importante dentro de la estrategia manufacturera de LEGO en América.

La construcción de nuevas instalaciones, la incorporación de sistemas automatizados y la creación de 1.300 empleos permitirán ampliar la capacidad del complejo de Ciénega de Flores.

Mientras el proyecto avance durante los próximos tres años, la compañía buscará fortalecer desde México sus procesos de producción, empaque, almacenamiento y distribución, consolidando una operación industrial que ha recibido nuevas inversiones de manera continua desde su establecimiento en el estado.

La inversión de 400 millones de dólares se ejecutará entre 2026 y 2029 y representa una de las nuevas expansiones de LEGO en México, dentro de la estrategia de crecimiento de su complejo industrial en Ciénega de Flores.