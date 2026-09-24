Javier Aguirre aprieta al Valencia: así fue su primer entrenamiento

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    Javier Aguirre aprieta al Valencia: así fue su primer entrenamiento
    Javier Aguirre comenzó a trabajar con el Valencia en Paterna, con la misión de sacar al equipo de la zona de descenso. FOTO: X/VALENCIA CF
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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Con cuatro puntos en siete jornadas, el cuadro español inicia una nueva etapa con el Vasco, cuyo estreno será ante Racing de Santander

Javier Aguirre dirigió este jueves su primer entrenamiento con el Valencia CF y comenzó a marcar el rumbo de su etapa en LaLiga.

El mexicano llegó a la Ciudad Deportiva de Paterna con una decisión inmediata: reducir el descanso de la plantilla para acelerar el trabajo.

El Vasco aterrizó alrededor de las 9:30 de la mañana, hora local, en el aeropuerto de Manises y se trasladó directamente a las instalaciones del club.

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Allí lo esperaban sus colaboradores, Toni Amor y Pol Lorente, para comenzar la preparación del conjunto español.

Antes de salir al campo, saludó a los jugadores en el vestuario del estadio Antonio Puchades. Después apareció sobre el césped acompañado por el director deportivo, Braulio Vázquez, y se puso al frente de la sesión.

ElDesmarque destacó la cercanía, la actitud positiva y la intensidad que transmitió en su primer día.

El técnico se vistió de corto apenas unas horas después del aterrizaje y tuvo su primera toma de contacto con los futbolistas.

La primera modificación fue al calendario: aunque estaba previsto un fin de semana libre, Aguirre dispuso entrenamientos para viernes y sábado; únicamente el domingo será de descanso.

Así aprovechará el parón internacional para comenzar a corregir la dinámica del Valencia.

El reto es urgente: recibe a un equipo penúltimo de LaLiga, con cuatro puntos después de siete jornadas.

A su llegada defendió el nivel de la plantilla y explicó que buscará convertir la calidad individual en un mejor funcionamiento colectivo.

“Hay mucho nivel individual, intentaremos sacar el mejor provecho del grupo”, afirmó. También expresó su intención de recuperar la fortaleza de Mestalla, un estadio donde quiere que los visitantes encuentren mayores dificultades para sumar.

A sus 67 años, Aguirre vuelve al futbol español tras dirigir a México en el Mundial 2026. Valencia será su séptimo club en LaLiga, después de Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca.

Firmó hasta el final de la temporada, con opción del club a una campaña adicional.

Será presentado el lunes 28 de septiembre en Mestalla y su debut está previsto para el 11 de octubre ante Racing de Santander, en El Sardinero.

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Alejandro Morteo

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Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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