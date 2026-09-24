Huracán Polo provocará lluvias intensas, vientos de hasta 110 km/h y oleaje de 8 metros en México

El huracán Polo continuará desplazándose este jueves 24 de septiembre como un huracán de categoría mayor al sur de las costas de Michoacán y Colima, mientras distintos sistemas atmosféricos provocarán lluvias intensas, fuertes rachas de viento, oleaje elevado y temperaturas de hasta 40 grados en varias regiones de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). De acuerdo con el aviso meteorológico, la circulación de Polo mantendrá condiciones para lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de precipitaciones muy fuertes en Nayarit. Las condiciones también estarán acompañadas de oleaje elevado y rachas de viento en las costas del Pacífico mexicano. El SMN mantiene vigilancia sobre los efectos del huracán Polo y del monzón mexicano, sistemas que interactuarán con otros fenómenos atmosféricos para generar precipitaciones en distintas regiones del país.

HURACÁN POLO GENERARÁ LLUVIAS INTENSAS Y FUERTES VIENTOS Para este jueves, Polo continuará desplazándose al sur de las costas de Michoacán y Colima. Su circulación favorecerá lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. El pronóstico contempla acumulados de lluvia de 75 a 150 milímetros en el oeste, sur y costa de Jalisco; Colima; el oeste y costa de Michoacán; el oeste de Guerrero; además del este y suroeste de Oaxaca, norte, este, sur y costa de Chiapas, así como el sur y oeste de Tabasco. En Nayarit se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, principalmente en el sur y la costa, con acumulados de 50 a 75 milímetros. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones en zonas vulnerables.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO: INTERVALOS NUBOSOS Y AMBIENTE AGRADABLE De acuerdo con el reporte del SM de la Conagua, la ciudad de Saltillo registrará hoy, jueves 24 de septiembre, una jornada estable con cielos parcialmente nublados y nubes y claros la mayor parte del día. La temperatura máxima alcanzará los 26 °C a 27 °C durante las horas de la tarde, tras haber iniciado la mañana con una mínima de 15 °C a 16 °C al amanecer. Asimismo, se contemplan vientos moderados provenientes del norte con rachas que oscilarán entre los 14 y 38 km/h en la zona metropolitana. Para la segunda mitad de la jornada, las autoridades atmosféricas prevén que se mantengan condiciones secas con baja probabilidad de precipitaciones significativas. La Subsecretaría de Protección Civil del estado recomienda a la población mantenerse atenta a los picos de radiación solar durante la tarde, procurar una adecuada hidratación y consultar periódicamente los avisos oficiales emitidos por los organismos meteorológicos. ¿QUÉ ESTADOS TENDRÁN LLUVIAS INTENSAS ESTE JUEVES? Además de las regiones directamente influenciadas por el huracán Polo, otros sistemas atmosféricos favorecerán lluvias de distintas intensidades en gran parte del territorio nacional. Se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el norte y centro de Chihuahua; norte y sureste de Puebla; norte y sur de Veracruz; así como este, sur y suroeste de Campeche y centro y sur de Quintana Roo. También se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el noroeste de Durango, sur de Sinaloa, centro y sur de Tamaulipas, sur y este de San Luis Potosí, además del centro, sur y oeste de Yucatán. Habrá intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros, en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Para Aguascalientes se pronostican lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros.

VIENTOS DE HASTA 110 KM/H Y OLEAJE DE 8 METROS POR HURACÁN POLO Las condiciones más fuertes de viento se esperan en las costas de Michoacán, donde se pronostican velocidades de 60 a 80 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 90 y 110 kilómetros por hora. En las costas de Jalisco y Colima se esperan vientos de 60 a 70 kilómetros por hora, con rachas de 80 a 90 kilómetros por hora. Para las costas de Guerrero se pronostican vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora, aunque disminuirán durante el día. El oleaje también será elevado debido a la presencia del huracán Polo. En las costas de Michoacán se prevén olas de entre 6 y 8 metros de altura. Mientras tanto, las costas de Jalisco, Colima y Guerrero podrían registrar oleaje de 4 a 6 metros, y en las costas de Nayarit se esperan olas de 2 a 3 metros. En la costa occidental de la península de Baja California, así como en las costas de Oaxaca y Chiapas, el oleaje podría alcanzar entre 1 y 2 metros.

FRENTE FRÍO SE APROXIMA A LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO El SMN también informó que un frente se aproximará a la frontera norte del país, lo que favorecerá rachas de viento en esa región. Se pronostican vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Además, se esperan vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora, en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las rachas de viento podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios, de acuerdo con el aviso meteorológico. TEMPERATURAS DE HASTA 40 GRADOS EN VARIOS ESTADOS Aunque las lluvias y los vientos serán protagonistas en distintas regiones, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de México, el golfo de México y la península de Yucatán. Para este jueves se pronostican temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados en el noreste de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, norte de Chiapas, noreste y suroeste de Chihuahua, oeste de Durango, norte y suroeste de Coahuila, norte y este de Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán. También se esperan temperaturas máximas de 30 a 35 grados en el sur de Zacatecas, San Luis Potosí, noreste de Hidalgo, Morelos, norte y suroeste de Puebla, Veracruz y Quintana Roo.

HABRÁ TEMPERATURAS MÍNIMAS DE 0 A 5 GRADOS EN ZONAS ALTAS En contraste con el ambiente caluroso previsto en amplias regiones, el pronóstico contempla temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas altas de Baja California, Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. El SMN también señaló que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas. Las autoridades meteorológicas mantienen el monitoreo de la evolución del huracán Polo y de los distintos sistemas que estarán generando lluvias, vientos y cambios en las condiciones atmosféricas durante este jueves 24 de septiembre.

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Clima huracanes Tormentas

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