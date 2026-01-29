Demócratas amenazan con provocar cierre del gobierno si no se aceptan reformas al ICE

WASHINGTON.-Los demócratas del Senado de Estados Unidos amenazaron con bloquear la legislación que financiaría al Departamento de Seguridad Nacional y a otras agencias, situación que podría llevar al gobierno a un cierre parcial.

Lo anterior si los republicanos y la Casa Blanca no acuerdan nuevas restricciones sobre el aumento en las operaciones de aplicación de las leyes migratorias del presidente Donald Trump.

Tato demócratas como la Casa Blanca analizaban un posible pacto para separar la financiación de Seguridad Nacional del resto de la legislación y mantenerla por un corto tiempo.

Los demócratas del Senado presentaron una lista de demandas, entre ellas se incluye que los agentes se quiten las máscaras, se identifiquen y obtengan órdenes de arresto.

Si no se cumplen, los demócratas dicen que están preparados para bloquear el proyecto de ley de gastos de amplio alcance, negando a los republicanos los votos que necesitan para aprobarlo y provocando un cierre a la medianoche del viernes.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que los demócratas no proporcionarán los votos necesarios hasta que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos sea controlado y reformado.

Cabe destacar que Schumer ha presionado a los republicanos y a la Casa Blanca para que retiren la financiación de Seguridad Nacional del resto del proyecto de ley que incluye los fondos para el Departamento de Defensa y otras agencias.

El país podría enfrentar otro cierre, solo dos meses después de que se bloqueó un proyecto de ley de gastos debido a la expiración de subsidios federales de salud, lo que resultó en un cierre de 43 días. Este cierre se resolvió cuando algunos demócratas moderados decidieron negociar con los republicanos, pero actualmente los demócratas se muestran más unidos tras los recientes tiroteos fatales.

En el acuerdo en discusión, Seguridad Nacional aún sería financiado, pero por un corto tiempo para permitir negociaciones sobre las demandas de los demócratas.

Al momento Tom Homan, zar fronterizo del presidente, comentó que están elaborando un plan para reducir el número de agentes en Minnesota, aunque esto dependerá de la colaboración de las autoridades estatales.