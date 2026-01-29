Se espera leve impulso económico de México y presiones inflacionarias por el Mundial 2026

/ 29 enero 2026
    La negociación favorable del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será crucial para estos pronósticos. MEXSPORT

La agencia financiera Moody’s estimó que aumentará el PIB y Banamex reafirmó este pronóstico; T-MEC podría afectar estos pronósticos por la incertidumbre comercial

Si bien se esperan mayores ingresos por turismo este año para México debido al Mundial de fútbol, así como un impulso a sectores asociados como el aéreo y el restaurantero, el efecto sobre el crecimiento económico del país sería modesto, de acuerdo con especialistas de Moody’s y Banamex.

”El sector hotelero, aerolíneas, aeropuertos, restaurantes, telecomunicaciones y consumo podrían beneficiarse de la organización de la Copa Mundial de Futbol 2026”, consideró Moody’s Local en su reporte “México 2026: perspectivas, oportunidades y retos de los sectores corporativos”.

TE PUEDE INTERESAR: Falso ahorro, cuando gastar menos es una ilusión

En específico sobre los aeropuertos, Moody’s México destacó que se prevé un efecto positivo adicional en el tráfico de pasajeros, ya que la Secretaría de Turismo (Sectur) espera la llegada de 5.5 millones de turistas internacionales.

Además, estimó Moody’s, los aeropuertos, las empresas de telecomunicaciones, infraestructura, los parques industriales y los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibras) podrían beneficiarse de factores estructurales como el aumento de rutas aéreas, el incremento en la demanda de servicios de datos, el impacto de la relocalización de empresas y el Plan México.

Moody’s pronostica una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) del país de 1.2 por ciento este año, una expectativa de crecimiento económico moderada, a la par de una inflación contenida en alrededor de 3.8 por ciento.

Sin embargo, acotó, las perspectivas podrían cambiar significativamente en caso de un resultado desfavorable en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con mayor exposición en las industrias automotriz, fabricación de equipos eléctricos y equipos de cómputo.

Por su parte, el área de Estudios Económicos de Banamex, anticipó que el Mundial de fútbol aumentará modestamente el PIB en 2026, pero también presionará la inflación.

“El Mundial provocaría presiones inflacionarias de corto plazo en los países anfitriones debido a la demanda de bienes diversos, servicios de hospedaje, transporte, alimentos, bebidas y restaurantes (además de bares y loncherías)”, destacó.

Banamex estimó que los boletos de avión en México durante el Mundial aumenten alrededor del 50 por ciento en el periodo de junio a julio, con algunas rutas que podrían duplicarse o triplicarse debido a la demanda de aficionados en las ciudades anfitrionas.

Al referirse a los precios de los hoteles, destacó que de acuerdo con un análisis de The Athletic la tarifa promedio por noche de 96 hoteles alrededor de un partido subía 328 por ciento.

”Estos aumentos serán mayores a los observados en otros eventos como las Olimpiadas de 2024 en París en donde el aumento fue de 141 por ciento en precios de hoteles”, explicó.

En tanto que los servicios de alimentación, anticipó, podrían incrementarse entre un 5 y 8 por ciento, dependiendo de la cercanía con la sede del partido.

