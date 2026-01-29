Catean domicilio tras desaparición de trabajadores de minera canadiense

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa llevaron a cabo un cateo durante la búsqueda de 10 ingenieros mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver, que fueron privados de la libertad por un grupo armado el pasado 23 de enero.

La diligencia, informó este jueves la corporación, se llevó a cabo el pasado martes con la autorización de un juez, sin embargo, no reveló el lugar donde se llevó a cabo la diligencia ni los resultados obtenidos.

Los trabajadores fueron secuestrados el pasado 23 de enero cuando se encontraban en un campamento denominado “La Clementina”, en la comunidad de Pánuco, municipio de Concordia, Sinaloa, y desde esa fecha se desconoce su paradero.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado, la denuncia de la desaparición la realizó la apoderada legal de la empresa a través de un llamada realizada al teléfono de emergencia 911.

“Se informa que se abrió una carpeta de investigación por la desaparición de 10 personas, y quedó integrada por el delito de Desaparición Cometida por Particulares”, indicó.

De acuerdo con redes sociales y medios locales, las víctimas fueron identificadas como José Antonio Jiménez, Francisco Jesús Aguilar, Pablo Osorio Sánchez, Saúl Alberto Ochoa, Ignacio Salazar, José Castañeda, Antonio Esparza, Javier Vargas, Javier Valdez y José Ángel Hernández.

Según los reportes, algunos de los desaparecidos son residentes de Hermosillo, Sonora, y también habría estudiantes practicantes de la Universidad Autónoma de Guerrero.