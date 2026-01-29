Enfrenta Trump un creciente repudio social por sus medidas contra la inmigración

NUEVA YORK- La intensa reacción contra la batida migratoria del presidente Donald Trump ya no está confinada a opositores políticos y activistas, pues ha comenzado a extenderse por la sociedad estadounidense, abarcando los mundos de los negocios, el deporte y el entretenimiento.

Bruce Springsteen lanzó una nueva canción el miércoles que criticaba a los “matones federales de Trump”. El director general de OpenAI, Sam Altman, dijo a los empleados que “lo que está sucediendo con el ICE está yendo demasiado lejos”. Y la ícono del estilo de vida Martha Stewart lamentó que “podemos ser atacados e incluso asesinados”.

TE PUEDE INTERESAR: Así fue como Trump supo que tenía un gran problema en Mineápolis

”Las cosas deben y tienen que cambiar rápida y pacíficamente”, escribió Stewart a sus 2,9 millones de seguidores en Instagram esta semana.

A poco más de un año de que comenzó su segundo mandato, Trump enfrenta una revuelta social que amenaza con socavar su prioridad nacional emblemática, la mayoría del Partido Republicano en el Congreso y su propia fortaleza política de cara a las elecciones de mitad de periodo.

Trump, una exestrella de reality shows que a menudo está en sintonía con los cambios en la opinión pública, intentó cambiar la conversación esta semana al enviar al “zar fronterizo” Tom Homan a Minnesota para reemplazar a Greg Bovino, un comandante de la Patrulla Fronteriza que ha sido un pararrayos.

Pero no está claro si eso cambiará algo sobre el terreno.

Miles de agentes federales permanecen en Minnesota, donde dos ciudadanos estadounidenses han muerto tras ser baleados por tales agentes, y donde las comunidades se han sentido asediadas por la operación policial de Trump. Mientras tanto, las redadas migratorias se han expandido a Maine.

LA CASA BLANCA ESTA ASUSTADA”

El estratega republicano Doug Heye dijo que es demasiado pronto para saber si el intento de Trump de controlar las consecuencias funcionará. Ha estado en comunicación con líderes republicanos en todo Washington en los últimos días que están preocupados de que la situación pueda poner en peligro el control del Congreso en las elecciones de mitad de período de este año.

”Está muy claro que la administración está asustada”, comentó Heye.

Y aunque algunos en el partido pueden estar preocupados, la base MAGA de Trump sigue apoyándolo a él y las operaciones migratorias que prometió repetidamente durante la campaña electoral. Están presionando al presidente para que no retroceda.

”Es hora de que el presidente Trump intensifique aún más las deportaciones masivas”, dijo a The Associated Press Laura Loomer, una leal a Trump. “Y si Minnesota es un barómetro, es hora de que el enfoque sea deportar a tantos musulmanes como sea posible”.