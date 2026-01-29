$!Donald Trump elogia a Sheinbaum tras llamada: ‘México tiene una líder maravillosa’

“Fue extremadamente buena para ambos países”: Así calificó Donald Trump, presidente de Estados Unidos, la llamada telefónica que sostuvo con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la mañana de este 29 de enero.

En el breve mensaje que publicó en su cuenta de Truth Social, el estadounidense destacó el trabajo de la presidenta: “México tiene una líder maravillosa y muy inteligente. ¡Deberían estar muy contentos con eso!”.

Por su parte, la mandataria aseguró, en un mensaje publicado en X (antes Twitter) que fue una “productiva y cordial conversación”, la cual duró aproximadamente unos 40 minutos.