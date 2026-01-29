Donald Trump elogia a Sheinbaum tras llamada: ‘México tiene una líder maravillosa’
Donald Trump y Claudia Sheinbaum destacaron que la conversación fue muy productiva, al hablar de temas de seguridad y comercio
“Fue extremadamente buena para ambos países”: Así calificó Donald Trump, presidente de Estados Unidos, la llamada telefónica que sostuvo con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la mañana de este 29 de enero.
En el breve mensaje que publicó en su cuenta de Truth Social, el estadounidense destacó el trabajo de la presidenta: “México tiene una líder maravillosa y muy inteligente. ¡Deberían estar muy contentos con eso!”.
Por su parte, la mandataria aseguró, en un mensaje publicado en X (antes Twitter) que fue una “productiva y cordial conversación”, la cual duró aproximadamente unos 40 minutos.
DE ESTO HABLARON DONALD TRUMP Y CLAUDIA SHEINBAUM
Trump, en un comunicado difundido en su red Truth Social, confirmó que los temas tratados principalmente, fueron la lucha contra el narcotráfico, la frontera y el comercio.
“Volveremos a hablar pronto y, en última instancia, programaremos reuniones en nuestros respectivos países”, aseguró el estadounidense.
Mientras que Sheinbaum indicó que se seguirá trabajando en conjunto para fortalecer la relación bilateral. “También tuve el gusto de saludar a su esposa Melania, a quien conocí durante mi reciente visita a Washington”, agregó la presidenta.
SHEINBAUM INFORMÓ SOBRE LA LLAMADA EN ‘LA MAÑANERA’
En la conferencia ‘Mañanera’ de hoy, la jefa del Ejecutivo explicó que la llamada sucedió luego de una reunión entre el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el Embajador Ronald Johnson, para revisión del Tratado Comercial (T-MEC).
“Hay bastantes avances pero todavía no podemos comunicar mucho más”, dijo Sheinbaum durante su discurso.
