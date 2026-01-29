Donald Trump elogia a Sheinbaum tras llamada: ‘México tiene una líder maravillosa’

Internacional
/ 29 enero 2026
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió a su homóloga Claudia Sheinbaum. ESPECIAL

Donald Trump y Claudia Sheinbaum destacaron que la conversación fue muy productiva, al hablar de temas de seguridad y comercio

“Fue extremadamente buena para ambos países”: Así calificó Donald Trump, presidente de Estados Unidos, la llamada telefónica que sostuvo con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la mañana de este 29 de enero.

En el breve mensaje que publicó en su cuenta de Truth Social, el estadounidense destacó el trabajo de la presidenta: “México tiene una líder maravillosa y muy inteligente. ¡Deberían estar muy contentos con eso!”.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Tuvimos una conversación muy agradable y cordial; seguimos avanzando’: Sheinbaum sobre la llamada telefónica que sostuvo con Trump

Por su parte, la mandataria aseguró, en un mensaje publicado en X (antes Twitter) que fue una “productiva y cordial conversación”, la cual duró aproximadamente unos 40 minutos.

DE ESTO HABLARON DONALD TRUMP Y CLAUDIA SHEINBAUM

Trump, en un comunicado difundido en su red Truth Social, confirmó que los temas tratados principalmente, fueron la lucha contra el narcotráfico, la frontera y el comercio.

“Volveremos a hablar pronto y, en última instancia, programaremos reuniones en nuestros respectivos países”, aseguró el estadounidense.

Mientras que Sheinbaum indicó que se seguirá trabajando en conjunto para fortalecer la relación bilateral. “También tuve el gusto de saludar a su esposa Melania, a quien conocí durante mi reciente visita a Washington”, agregó la presidenta.

SHEINBAUM INFORMÓ SOBRE LA LLAMADA EN ‘LA MAÑANERA’

En la conferencia ‘Mañanera’ de hoy, la jefa del Ejecutivo explicó que la llamada sucedió luego de una reunión entre el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el Embajador Ronald Johnson, para revisión del Tratado Comercial (T-MEC).

TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué los asesinatos de Minneapolis han creado una brecha entre Trump y los grupos pro armas?

“Hay bastantes avances pero todavía no podemos comunicar mucho más”, dijo Sheinbaum durante su discurso.

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

