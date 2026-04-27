Denuncia Prisoners Defenders que cerca de 90 mil presos en Cuba están expuestos a daños por desnutrición

MADRID- La ONG Prisoners Defenders denunció este lunes que 90 mil presos en Cuba -la población carcelaria que se calcula que hay en la isla, están expuestos a “daños irreversibles” por “desnutrición forzada”, debido a las raciones alimentarias escasas que les proporcionan. La ONG con sede en Madrid, a partir de fotografías, testimonios directos y material empírico recibido desde distintas prisiones de Cuba, publicó un informe donde denuncia “un patrón más amplio y reiterado de raciones carcelarias extremadamente insuficientes, condiciones sanitarias degradantes, infestaciones de chinches y ausencia de atención médica adecuada”.

Según la ONG, la dieta diaria que han documentado mediante estas pruebas aporta aproximadamente 250-353 kilocalorías al día, cuando un adulto requiere alrededor de 2,553, así que la dieta en prisión “cubre únicamente entre 10–14 % del requerimiento energético estimado para un adulto sedentario”. Esto, si se mantiene “durante meses o años”, puede llevar a una “desnutrición energético-proteica severa” que provoque “pérdida extrema de peso, sarcopenia grave, debilidad, intolerancia al frío, hipotensión, disminución de la capacidad de esfuerzo y deterioro general”.

La ONG recuerda que según World Prison Brief, Cuba cuenta con aproximadamente 90 mil personas privadas de libertad (el 1 % de la población cubana), que por tanto se están viendo sometidas a estos regímenes alimentarios.

”Si las condiciones documentadas, hambre, desnutrición severa, insalubridad extrema, falta de atención médica e infestaciones, son representativas de un patrón más amplio, hablamos de una exposición masiva a condiciones que, en términos materiales, pueden constituir trato cruel, inhumano o degradante”, denuncia el informe. Además, el informe también documenta otros problemas como la presencia de chinches en colchones, maderas y celdas.

Por otro lado, Prisoners Defenders señala que 447 presos políticos tienen “patologías graves provocadas o agravadas por las condiciones de reclusión, entre ellas mala alimentación, malos tratos y ausencia de atención médica”, y otros 47 presos políticos padecen “trastornos mentales severos sin tratamiento”. La ONG informó a mediados de marzo de que hay 1,250 presos por motivos políticos en la isla.

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