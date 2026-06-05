Mundial FIFA 2026... Estas son las nuevas reglas para agilizar el juego y sus sanciones

El objetivo es claro: aumentar el tiempo efectivo de juego y reducir aquellas prácticas que durante años han provocado interrupciones constantes. Diversos análisis realizados por organismos deportivos revelan que, de los 90 minutos reglamentarios, apenas entre 48 y 52 minutos corresponden a acción real sobre el césped.

La cuenta regresiva rumbo al Mundial FIFA 2026 ya comenzó y no solo por la expectativa que genera la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá. El torneo también será recordado por convertirse en el punto de partida de una profunda transformación reglamentaria impulsada por la FIFA y la International Football Association Board (IFAB).

Ante esta situación, las autoridades del fútbol internacional decidieron implementar una serie de modificaciones que buscan hacer los partidos más dinámicos, transparentes y justos para todos los protagonistas.

ADIÓS A LAS PÉRDIDAS DE TIEMPO DE LOS PORTEROS

Uno de los cambios más llamativos estará relacionado con los guardametas. A partir del Mundial 2026, los porteros tendrán únicamente ocho segundos para poner el balón en juego después de controlarlo con las manos.

Durante los últimos cinco segundos, el árbitro realizará una cuenta regresiva visible para advertir al futbolista. Si el tiempo se agota y el arquero continúa reteniendo el balón, el rival recibirá un saque de esquina como sanción inmediata.

La medida pretende eliminar una práctica habitual utilizada para enfriar los partidos y consumir segundos valiosos, especialmente cuando un equipo mantiene una ventaja mínima en el marcador.

• Máximo ocho segundos para liberar el balón.

• Cuenta regresiva visible del árbitro.

• Castigo con saque de esquina para el rival.

SAQUES MÁS RÁPIDOS Y CAMBIOS SIN DEMORAS

Las nuevas reglas también alcanzarán las reanudaciones de juego. Tanto los saques de banda como los saques de meta deberán ejecutarse en un máximo de cinco segundos una vez que el balón esté correctamente colocado.

Si el jugador demora la acción deliberadamente, perderá la posesión o concederá un saque de esquina al adversario, dependiendo de la situación.

Otro cambio relevante afectará a las sustituciones. El futbolista reemplazado tendrá diez segundos para abandonar el terreno de juego. Si retrasa su salida de forma intencional, el jugador que entra deberá esperar un minuto antes de incorporarse al partido.

Esta sanción podría generar escenarios inéditos, ya que el equipo infractor quedaría temporalmente con un futbolista menos sobre el campo.

EL VAR EXPANDE SUS FRONTERAS EN EL FÚTBOL MODERNO

La tecnología también tendrá un papel mucho más amplio. El VAR recibirá facultades adicionales para intervenir en situaciones que anteriormente quedaban fuera del protocolo tradicional.

Entre los nuevos escenarios destacan errores en la identificación de jugadores sancionados, equivocaciones relacionadas con segundas tarjetas amarillas y algunas decisiones administrativas previas a las reanudaciones.

Sin embargo, la modificación más trascendente llegará en las jugadas a balón parado. Ahora el VAR podrá revisar infracciones ocurridas antes de la ejecución de un saque de esquina o tiro libre cuando estas tengan influencia directa en un gol, una expulsión o una acción disciplinaria.

Esta medida busca combatir empujones, bloqueos y sujetones dentro del área que muchas veces pasan desapercibidos para el cuerpo arbitral.

TOLERANCIA CERO CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

La FIFA endurecerá además las sanciones relacionadas con conductas discriminatorias. Las nuevas directrices establecen una política de tolerancia cero frente a expresiones racistas, xenófobas, homofóbicas o cualquier conducta que atente contra la dignidad de las personas.

Incluso aquellos futbolistas que intenten ocultar insultos o comentarios ofensivos cubriéndose la boca podrán ser investigados mediante grabaciones, imágenes o reportes arbitrales.

Asimismo, se reforzarán los castigos para jugadores que abandonen deliberadamente el terreno de juego como forma de protesta ante decisiones arbitrales, una conducta que ha generado polémica en distintos torneos internacionales.

MÁS TRANSPARENCIA Y UN NUEVO MODELO DE JUEGO

Otra innovación que continuará ganando terreno será la comunicación pública de determinadas decisiones arbitrales tras una revisión VAR. Después de acudir al monitor, el árbitro podrá explicar brevemente al público la resolución adoptada mediante el sistema de audio y video del estadio.

La intención es mejorar la comprensión de las decisiones, reducir la confusión y acercar el arbitraje a aficionados, futbolistas y entrenadores.

DATOS CURIOSOS

• El Mundial 2026 será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes.

• México se convertirá en el primer país en albergar tres Mundiales masculinos.

• La FIFA estima que las nuevas reglas aumentarán significativamente el tiempo efectivo de juego.

• La comunicación pública de decisiones VAR ya se ha probado en algunos torneos internacionales antes de su implementación masiva.

• El Mundial 2026 servirá como laboratorio para evaluar la expansión del protocolo VAR en acciones a balón parado.