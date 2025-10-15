Denuncian que restricciones corporales usadas por el ICE violan derechos humanos

NUEVA YORK- El hombre nigeriano describió cómo fue despertado junto a otros detenidos en septiembre en medio de la noche. Oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) les colocaron grilletes en las manos y los pies, relató, y les informaron que serían enviados a Ghana, aunque ninguno de ellos era de allí. Cuando pidieron hablar con su abogado, comentó, los oficiales se negaron y colocaron a los hombres ya esposados en trajes de restricción corporal completa llamados WRAP, luego los subieron a un avión para el vuelo de 16 horas hacia África occidental. TE PUEDE INTERESAR: Elimina Apple una aplicación que permiten rastrear y reportar de forma anónima avistamientos de agentes de ICE Conocido como “el burrito” o “la bolsa”, el WRAP se ha convertido en una parte angustiante de las deportaciones para algunos inmigrantes. ”Fue como un secuestro”, declaró el nigeriano, quien forma parte de una demanda federal, a The Associated Press en una entrevista desde el campamento de detención en el que él y otros deportados estaban retenidos en Ghana. Al igual que otros colocados en las restricciones entrevistados por AP, habló bajo condición de anonimato por temor a represalias. AP identificó múltiples ejemplos del uso del dispositivo de restricción corporal completa negro y amarillo por parte del ICE en deportaciones. Su uso fue descrito a AP por cinco personas que dijeron haber sido restringidas en el dispositivo, a veces durante horas, en vuelos de deportación del ICE que datan de 2020. Y testigos y familiares en cuatro países contaron a AP sobre su uso en al menos otras siete personas este año. La AP descubrió que el ICE ha utilizado el dispositivo a pesar de las preocupaciones internas expresadas en un informe de 2023 por la división de derechos civiles de su agencia matriz, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en parte debido a informes de muertes relacionadas con el uso del WRAP por parte de las fuerzas del orden locales. Y la AP ha identificado una docena de casos fatales en la última década donde la policía local o los carceleros usaron el WRAP y las autopsias determinaron que la “restricción” jugó un papel en la muerte. El WRAP es objeto de un número creciente de demandas federales que comparan el uso incorrecto del dispositivo con el castigo e incluso la tortura, ya sea utilizado en una cárcel o por las autoridades de inmigración durante vuelos internacionales. Entre las preocupaciones está que el ICE no está rastreando el uso del WRAP como lo requiere la ley federal cuando los oficiales usan la fuerza. El DHS ha pagado a Safe Restraints Inc., el fabricante del WRAP con sede en California, 268,523 dólares desde que comenzó a comprar los dispositivos a finales de 2015 durante la administración del expresidente Barack Obama. Los registros de compras del gobierno muestran que las dos administraciones de Donald Trump han sido responsables de aproximadamente el 91% de ese gasto. El ICE no proporcionó a AP registros que documenten su uso del WRAP a pesar de múltiples solicitudes, y no está claro con qué frecuencia se ha utilizado en las administraciones actual y anteriores.

El fabricante del WRAP dice que pretendía que el dispositivo fuera un salvavidas para las fuerzas del orden que enfrentan a personas erráticas que atacaban físicamente a los agentes o se lesionaban ellos mismos. Pero los uniformados del ICE tienen un umbral mucho más bajo para desplegar el WRAP de lo que aconseja el fabricante, descubrió AP. Los detenidos entrevistados por AP indicaron que los oficiales del ICE usaron las restricciones sobre ellos después de haber sido esposados. Señalaron que esto se hizo para intimidarlos o castigarlos por pedir hablar con sus abogados o expresar miedo a ser deportados, a menudo a lugares de los que huyeron debido a la violencia y la tortura. El deportado de África occidental describió una experiencia aterradora de varias horas que dejó sus piernas hinchadas al punto de que caminaba cojeando. ”Nos envolvieron a mí y a mis colegas”, dijo, “nos ataron en una camisa de fuerza”. Ni el ICE y Seguridad Nacional respondieron preguntas detalladas de AP y rechazaron el pedido de detallar cuáles son las políticas del gobierno el uso del WRAP. ”El uso de restricciones en los detenidos durante los vuelos de deportación ha sido un protocolo estándar del ICE desde hace mucho tiempo y una medida esencial para garantizar la seguridad y el bienestar tanto de los detenidos como de los oficiales/agentes que los acompañan”, sostuvo Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, en un correo electrónico a AP. “Nuestras prácticas se alinean con las seguidas por otras autoridades relevantes y están completamente en línea con los estándares legales establecidos”. La agencia no especificó esas autoridades ni describió sus prácticas. ”El uso de estos dispositivos es inhumano e incompatible con los valores fundamentales de nuestra nación”, aseguró Noah Baron, un abogado de los deportados de África occidental. Charles Hammond, CEO de Safe Restraints Inc., aseveró que su empresa ha hecho una versión modificada del dispositivo para el ICE, con cambios destinados a permitir que las personas sean mantenidas en él durante vuelos y largos viajes en autobús. TE PUEDE INTERESAR: ‘No quedó impune’: México respalda a familia del migrante mexicano muerto tras tiroteo en el ICE La versión del ICE incluye un anillo en la parte frontal del traje que permite que las manos esposadas de un sujeto se adjunten mientras aún permite un uso limitado para comer y beber, afirmó. Además, la versión del ICE tiene “esposas de codo suaves”, expresó Hammond, que se conectan en la parte posterior para que una persona pueda moverse para una circulación adecuada pero no pueda sacar un codo para golpear a alguien. Un reportero de AP relató a Hammond algunas de las acusaciones hechas por personas que habían sido colocadas en el WRAP para vuelos largos. Todos los entrevistados por AP manifestaron que sus manos y pies ya estaban restringidos por cadenas. Todos negaron haber peleado con los oficiales, diciendo que estaban llorando o suplicando contra su deportación a países que consideraban peligrosos. Hammond dijo que, si es cierto que algunas personas no estaban siendo violentas y simplemente protestaban verbalmente, ponerlas en el WRAP podría ser un uso indebido. ”Ese no es el propósito del WRAP. Si (el deportado) es un riesgo actual o potencial para sí mismo, para los oficiales, para el personal, para el avión, las restricciones están justificadas. Si no lo es, entonces las restricciones no lo están”. ”POR FAVOR, AYÚDENME “ Juan Antonio Pineda dijo que lo pusieron en “una bolsa” a finales de septiembre y llevado por oficiales de inmigración a la frontera con México. El dispositivo era negro con rayas amarillas y tenía correas que inmovilizaban su cuerpo y se conectaban sobre sus hombros: el WRAP. Pineda, quien es de El Salvador, estaba en Estados Unidos legalmente, dijo en un video desde un centro de detención de ICE en Arizona. El 3 de septiembre, fue a una cita en Maryland para obtener permiso por otro año, destacó su esposa, Xiomara Ochoa, en una entrevista desde El Salvador. En cambio, lo detuvo el ICE y le dijeron que sería deportado a México, pero los documentos que le mostraron tenían el nombre de otra persona, relató. Aun así, fue enviado al centro de detención Florence Service Processing Center en Arizona.

La madrugada del miércoles 24 de septiembre, relató, los oficiales ataron sus manos y piernas, lo colocaron en la “bolsa” y lo llevaron cuatro horas hasta la frontera. Cuando se negó a firmar los papeles de deportación, Pineda alega que los oficiales le rompieron el brazo derecho y le dieron un ojo morado antes de llevarlo de regreso otras cuatro horas en la “bolsa”. AP no pudo confirmar de manera independiente cómo resultó herido. El video de Pineda lo muestra con un yeso en el brazo y moretones en la cara. Al día siguiente, jueves 25 de septiembre, lo ataron de nuevo, lo pusieron en la bolsa y lo llevaron a la frontera, donde los funcionarios de inmigración mexicanos lo rechazaron, contó. ”Ocho horas de ida y vuelta y no me dan comida ni agua ni nada”, declaró en el video, que su esposa compartió con AP. “Por favor, ayúdenme”.

Finalmente fue deportado a México, dijo Ochoa. El ICE no respondió a múltiples solicitudes de comentarios de AP sobre el caso de Pineda. Además del nigeriano enviado a Ghana, otros cuatro entrevistados por AP narraron que fueron colocados en el WRAP y llevados a vuelos de deportación desde la primera administración de Trump. A medida que los funcionarios de inmigración se mueven agresivamente para cumplir con los objetivos de deportación del presidente Trump, los defensores y abogados de los inmigrantes están haciendo eco de las preocupaciones de la propia investigación de derechos civiles del gobierno de que los oficiales del ICE no están capacitados sobre cómo usar las restricciones. ”Esto debería ser un tipo de restricción de último recurso después de que ya hayan intentado otras cosas”, manifestó Fatma Marouf, profesora de derecho de Texas A&M que ha demandado al ICE por su uso del dispositivo. “Simplemente estar atado así puede infligir mucho daño psicológico”. TE PUEDE INTERESAR: Tiroteo frente a una oficina del ICE en Dallas deja un muerto y dos heridos Algunos deportados relataron que fueron dejados en el WRAP durante todo un vuelo. Una demanda presentada en nombre del nigeriano y otros cuatro actualmente detenidos en Dema Camp, Ghana, incluyó la alegación de uno de que el ICE lo dejó en el traje durante 16 horas, solo una vez desabrochando la parte inferior para que pudiera usar el baño. ”Nadie debería ser puesto en un WRAP. Ni siquiera creo que amarren a los animales así”, recordó un hombre que dijo haber sufrido una conmoción cerebral y una mandíbula dislocada al ser colocado en el dispositivo en 2023 antes de un vuelo de deportación a Cabo Verde, una nación insular africana. La revisión de AP de sus registros médicos confirmó que sufrió esas lesiones en 2023. ”Fue lo más doloroso que he pasado”, declaró el hombre, agregando que estuvo restringido la mayor parte del vuelo de diez horas. “Olvida el asalto, olvida la mandíbula rota. Solo el WRAP en sí fue doloroso”. Además, agregó, el anillo de metal al que estaban sujetas sus manos esposadas, una de las modificaciones del ICE al WRAP diseñadas para aumentar la comodidad, lo hirió. “Cuando me lanzaron de cara al suelo, ese anillo de metal se clavó en mi pecho causándome moretones y dolor que fue parte de mis lesiones de las que me quejé”.