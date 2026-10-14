Deportada a República Centroafricana, una mujer trans que vivía abiertamente en Miami se esconde otra vez

DAKAR, SENEGAL- En Miami, Daniela Fuentes peinaba a clientes y actuaba en drag. Llevaba su peluca en público y se vestía como la mujer que sabía que era desde su adolescencia en Cuba. Ahora, a más de 10 mil kilómetros (6 mil millas) de distancia, en la República Centroafricana, usa ropa de hombre, usa un tono bajo de voz y trata de no llamar la atención sobre los senos que le crecieron después de comenzar un tratamiento hormonal cuando era adolescente. Como parte de la campaña de Estados Unidos para deportar a personas a países distintos del suyo, las autoridades la enviaron el 29 de agosto a un lugar con el que no tiene vínculos y donde grupos activistas han denunciado violaciones de derechos de minorías sexuales y de género. ”Aquí todo es difícil porque tengo que esconder quién soy”, comentó Fuentes, una mujer transgénero de 32 años que vive en un complejo del que casi no sale y comparte habitación con cuatro hombres cubanos también deportados por Estados Unidos. “No conozco este lugar, ni a la gente ni el idioma”.

La República Centroafricana, uno de los países más pobres del mundo, y un lugar con un historial de conflicto al cual el Departamento de Estado de Estados Unidos aconseja no viajar, es una de al menos 12 naciones africanas que firmaron acuerdos para aceptar deportaciones a “terceros países”, una política que la Corte Suprema de Estados Unidos permitió el mes pasado que continuara, al menos de manera temporal. En la República Centroafricana, donde las personas transgénero tienen poca o ninguna protección legal y están marginadas en gran parte de la sociedad, Fuentes se pone la peluca sólo en la privacidad de su baño. “Me quitaron toda mi vida, todo lo que soy”, manifestó. Los registros públicos indican que un juez ordenó a Fuentes salir de Estados Unidos, pero no ofrecen más información. Funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) no respondieron a preguntas enviadas por correo electrónico. DECENAS DE MILES DE PERSONAS HAN SIDO DEPORTADAS A “TERCEROS PAÍSES” El complejo en la capital, Bangui, donde vive Fuentes es un conjunto de apartamentos donde el gobierno aloja a varones deportados. Fuentes contó que puede salir, pero que los funcionarios le han recomendado a ella y a otros que lo eviten: no tienen identificación, lo que podría causar problemas con la policía. Eso también significa que no pueden trabajar, señaló, y está a la espera de documentos que le permitirían salir del país. La Organización Internacional para las Migraciones, un organismo asociado con las Naciones Unidas, ha proporcionado alimentos, y los migrantes dicen que han reunido donaciones colectivamente para comprar víveres.

Estados Unidos , mediante acuerdos que a menudo no se hacen públicos, ha deportado a unas 25 mil personas a más de dos docenas de países que no son los suyos, la gran mayoría a México, según un recuento de Third Country Deportation Watch, una alianza de Refugees International y Human Rights First. Estados Unidos no ha divulgado cifras ni detalles. De enero de 2025 a agosto de 2026, más de 500 fueron enviados a países de África, según un informe de Human Rights Watch publicado el jueves, incluidos al menos 12 que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales o transgénero y fueron deportados a lugares que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo o las muestras públicas de conducta romántica entre personas del mismo sexo. Algunos activistas sostienen que la cifra probablemente sea mayor.

El gobierno de Estados Unidos afirma que la política es legal y que los gobiernos receptores ofrecen garantías de que los deportados no serán perseguidos ni torturados. DANIELA FUENTES DICE QUE EL ICE LA ENCARCELÓ JUNTO CON HOMBRES Fuentes creció en La Lisa, en las afueras de La Habana, y dijo que desde niña entendió que era diferente. Empezó a vivir como mujer en la adolescencia y comenzó a tomar hormonas a los 18 años. En 2023, Fuentes vendió su casa y se fue en medio de una crisis económica cada vez más profunda y de represión contra la disidencia. En su trayecto hacia Estados Unidos, relató que se presentó como hombre al viajar por Centroamérica; creía que era más seguro. Tras siete meses en México, contó que entró a Estados Unidos por Texas mediante CBP One, un sistema de citas de la era del presidente Joe Biden que permitía a los migrantes vivir en el país durante dos años por razones humanitarias. Luego se fue a Miami. Aunque no tenía estatus legal permanente, Fuentes dijo que Miami le ofrecía la libertad de transitar por la vida cotidiana siendo ella misma.