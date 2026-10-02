Resalta Tom Homan, Zar de la frontera, un récord de 200 mil arrestos migratorios en EU en foro hispano

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    Resalta Tom Homan, Zar de la frontera, un récord de 200 mil arrestos migratorios en EU en foro hispano
    El zar fronterizo estadounidense Tom Homan responde a las preguntas de los medios de comunicación frente al ala oeste de la Casa Blanca en Washington, DC.. EFE/EPA/Shaw Thew

Homan adelantó que “septiembre va a tener la mayor cantidad de deportaciones de cualquier mes en la historia de ICE”

MIAMI- El zar de la frontera de Estados Unidos, Tom Homan, resaltó un récord de casi 200 mil arrestos migratorios en los últimos cuatro meses y avisó que las deportaciones se intensificarán en 2027 durante un evento de hispanos conservadores en Doral, ciudad en Florida que se ha convertido en epicentro de los operativos. “Escucho rumores de que no estamos haciendo lo suficiente. Los hechos dicen lo contrario. Estaba revisando números con mi jefe de personal. En los últimos cuatro meses, casi 200 mil arrestos en el interior. Eso es sin precedentes”, dijo Homan en la Conferencia de Liderazgo Hispano del America First Policy Institute (AFPI).

Homan adelantó que “septiembre va a tener la mayor cantidad de deportaciones de cualquier mes en la historia de ICE”, el Servicio de Inmigración y Aduanas, tras los récords consecutivos de junio, julio y agosto, mes con casi 51mil arrestos.

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Además, ante los latinos presentes, alineados con el presidente Donald Trump, el funcionario advirtió de que las deportaciones se intensificarán en 2027, pese a las críticas de los demócratas y las encuestas que muestran desaprobación a la política migratoria.

”Esperen a ver lo que hacemos el próximo año. Así que vamos a seguir rompiendo récords y cumpliendo la promesa del presidente Trump de deportaciones masivas”, manifestó.

El discurso de Homan causó controversia por ocurrir en Doral, ciudad en Florida con la mayor proporción de venezolanos en Estados Unidos, donde agrupaciones de esta diáspora y otras nacionalidades denuncian que se ha convertido en un “pueblo fantasma” por las redadas de ICE.

Incluso, la congresista republicana María Elvira Salazar, de Miami, acusó en un anuncio de campaña a la política migratoria de Trump de ir “demasiado lejos”, mientras que el representante Mario Díaz-Balart, también republicano de la ciudad, dijo este jueves a Telemundo que “ha sido excesiva”.

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Asociaciones de exiliados, agrupados en un grupo llamado la Coalición de Sociedades Venezolanas en USA, entregarán este viernes en Doral una carta al congresista Díaz-Balart para exigir un alivio y elevar sus reclamos al presidente.

Pero Homan desestimó las críticas.

”Mucha gente en este país me odia. No me importa”, manifestó. “Estamos removiendo y arrestando a más personas ahora mismo que nunca en la historia de esta nación y va a seguir aumentando porque todavía tenemos que contratar a unos 2 mil oficiales más”, recalcó.

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