Desatan los terremotos de Venezuela una cascada de vídeos falsos y descontextualizados

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    Desatan los terremotos de Venezuela una cascada de vídeos falsos y descontextualizados
    Una mujer llora junto a edificios dañados tres días después del terremoto que azotó La Guaira, Venezuela, el sábado 27 de junio de 2026. AP/Matias Delacroix

Uno de los vídeos más difundidos mostraba una supuesta explosión en el metro de Caracas provocada por el terremoto del 24 de junio; la grabación, en realidad, corresponde a una explosión ocurrida en 2021 por una falla en el sistema del metro

MADRID- Tras el doble terremoto registrado en Venezuela este miércoles, usuarios en redes sociales han aprovechado para difundir contenidos engañosos que atribuyen a los sismos vídeos descontextualizados o de incidentes previos que no tienen que ver con la catástrofe.

Las publicaciones presentaban como consecuencias del terremoto supuestas explosiones, tsunamis, derrumbes de edificios y roturas de infraestructuras. Sin embargo, EFE Verifica ha constatado que esas piezas concretas no tienen relación con los seísmos.

VIDEOS ANTIGUOS ATRIBUIDOS AL TERREMOTO

Uno de los vídeos más difundidos, que cuenta con más de 400 mil impresiones en X, mostraba una supuesta explosión en el metro de Caracas provocada por el terremoto del 24 de junio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/en-venezuela-rescatistas-y-vecinos-se-esfuerzan-por-salvar-a-los-sobrevivientes-de-los-terremotos-LG21726973

La grabación, en realidad, corresponde a una explosión ocurrida en 2021 por una falla en el sistema del metro caraqueño. Las búsquedas inversas sitúan esas imágenes varios años antes de los sismos registrados en Venezuela.

También se compartió un vídeo antiguo de una gran rotura de una tubería en el barrio El Cafetal, en Caracas, como si hubiese sido causada por el doble terremoto.

Pero en realidad, aunque las imágenes sí corresponden a El Cafetal, el incidente ocurrió a finales de mayo, debido a una avería que afectó a una tubería principal de 72 pulgadas, inundó Santa Sofía y parte del bulevar El Cafetal y provocó daños materiales.

IMÁGENES DE OTROS PAÍSES

Por otro lado, también se ha detectado un vídeo difundido en redes que mostraba un tsunami que supuestamente había golpeado La Guaira (la zona más afectada por los sismos), pero también es falso.

El vídeo viral pertenece a un tsunami que afectó a Japón en 2011, no a Venezuela. A día de hoy, no hay registros de un maremoto en La Guaira ni en el Caribe tras los seísmos, aunque se emitió una alerta inicial por posible tsunami, los avisos posteriores descartaron el riesgo.

También circuló una grabación de un edificio desplomándose en una supuesta zona costera venezolana después del terremoto.

Según las comprobaciones de EFE Verifica, esas imágenes tampoco pertenecen al país caribeño ni muestran daños causados por el seísmo venezolano, sino la demolición de un edificio afectado por el terremoto de Turquía y Siria de 2023.

$!Los rescatistas sacan a Moisés Calzadilla, de 11 años, de entre los escombros tres días después de que los terremotos azotaran La Guaira, Venezuela.
Los rescatistas sacan a Moisés Calzadilla, de 11 años, de entre los escombros tres días después de que los terremotos azotaran La Guaira, Venezuela. AP/Fernando Vergara

Colombiacheck, medio colombiano miembro de la International Fact-Checking Network (IFCN), también verificó otro vídeo atribuido falsamente al doble terremoto de Venezuela. En este caso, la grabación mostraba un sismo en una tienda, pero la fecha visible en la propia cámara indicaba que fue registrada el 24 de septiembre de 2025.

UN PATRÓN HABITUAL TRAS CATÁSTROFES

Estos casos muestran un patrón frecuente tras las catástrofes naturales, ya que ante la falta de imágenes verificadas de un hecho tan reciente, la necesidad de ilustrar la tragedia conduce a difundir materiales impactantes, muchas veces reales, pero descontextualizados, como ocurrió en la DANA de Valencia.

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el 24 de junio han dejado al menos 589 fallecidos y al menos 2,980 heridos en Venezuela según las últimas declaraciones de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, mientras continúan las labores de búsqueda de supervivientes.

Al menos 100 edificios, incluidos rascacielos residenciales, se derrumbaron en la ciudad de La Guaira, ubicada al norte de la capital venezolana, Caracas, y al este del epicentro de ambos terremotos.

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