Desmantela Europol una red de 373 mil sitios webs de abuso sexual infantil

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 20 marzo 2026
    Desmantela Europol una red de 373 mil sitios webs de abuso sexual infantil
    La directora ejecutiva de Europol, Catherine De Bolle, resaltó que la “Operación Alice” demuestra que “no hay lugar donde esconderse para los delincuentes”. EFE/EPA/Phil Nijhuis

Como resultado de la “Operación Alice” se logró deshabilitar estos sitios web de la red oscura

Las autoridades de 23 países lograron desarticular una red compuesta por más de 373 mil sitios web fraudulentos en la internet oscura en los que se ofrecía material de abuso sexual infantil y otros servicios delictivos, dio a conocer la agencia policial europea.

La Europol detalla en un comunicado de prensa publicado en su sitio web que el 9 de marzo de 2026, se puso en marcha una operación global, conocida como “Operación Alice” que fue liderada por las autoridades alemanas y qu contó con el apoyo de la Europol dirigida contra una de las mayores redes de plataformas fraudulentas en la dark web.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/lanza-europol-la-plataforma-digital-help4u-para-ayudar-a-menores-victimas-de-abusos-sexuales-y-acoso-en-internet-KK18210129

“La investigación, iniciada a mediados de 2021, se centró en la plataforma ‘Alice with Violence CP’. Durante la investigación, las autoridades descubrieron que el operador de la plataforma gestionaba más de 373 000 sitios web fraudulentos que anunciaban material de abuso sexual infantil (CSAM) y servicios de ciberdelincuencia (CaaS)”, describe el comunicado.

Como resultado de la “Operación Alice”, que se llevó a cabo durante los pasados diez días, se logró identificar al operador de la red, un hombre de 35 años y que es residente en China, así como a 440 clientes en todo el mundo.

Si bien las autoridades alemanas emitieron una orden de arresto internacional en contra del sospechoso, la investigación áun continúa abierta en contra de más de un centenar de esos clientes que fueron identificados.

“Operación Alice” es el resultado de cerca de cinco años de investigación.

Como resultado de esta operación, la Europol precisa que además de tener identificado a un sospechoso que presuntamente administraba la plataforma en la web oscura, así como a sus cliente; se logró deshabilitar más de 373 mil sitios web de la web oscura; se incautaron 105 servidores, dispositivos electrónicos, computadoras, teléfonos celulares y “soportes de datos electrónicos”.

“La Operación Alice envía un mensaje claro: los criminales no tienen dónde esconderse cuando la comunidad policial internacional trabaja en estrecha colaboración. Los encontraremos y los haremos responsables. Europol seguirá protegiendo a los niños, apoyando a las víctimas y localizando a los culpables”, aseguró Catherine De Bolle, quien es la Directora Ejecutiva de Europol.

El presunto operador administró la plataforma desde noviembre de 2019, estaba conformada por una red de 287 servidores simultáneos, de estos 105 estaban ubicados en Alemania mismos que fueron ya intervenidos por las autoridades.

Por medio de más de 90 mil dominios en la internet oscura, siendo inaccesible con navegadores convencionales y que está diseñada para ocultar la identidad de sus usuarios, el sospechoso anunciaba sus paquetes de material de abuso sexual infantil a precios que rondaban entre 17 y 215 euros, que se debían pagar en bitcoins.

Sin embargo las páginas web eran, en realidad, una estafa, ya que el material que solo se mostraba en una vista previa, nunca se entregaba y el objetivo principal era únicamente cobrar el pago.

“Las autoridades estiman que este individuo obtuvo más de 345 000 euros de beneficio de aproximadamente 10 000 clientes en todo el mundo que, según las autoridades, intentaron comprar el material que anunciaba”, detalla Europol.

Además del material de abuso infantil, la red también ofrecía otros servicios delictivos tales como datos de tarjetas de crédito robadas y accesos ilegales a sistemas informáticos ajenos.

En la Operación Alice participaron las fuerzas policiales de, entre otros, España, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Lituania, Países Bajos, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

Con información de la Agencia de Noticias EFE y Europol.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Delitos Sexuales
Policía
operativos

Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

Selección de los editores
Morena: Carrera con ventaja

Morena: Carrera con ventaja
NosotrAs: Y la trampa de la dependencia

NosotrAs: Y la trampa de la dependencia
Con el respaldo de la Presidenta Sheinbaum y estímulos fiscales, el plan busca generar 33 mil empleos y diversificar la economía del estado más allá del turismo.

Anuncian distrito financiero en Cancún: Proyectan inversión de 1,300 mdd
“Las Alucines”, Lupita Villalobos y Kass Quezada, posan junto a Un Tal Fredo y su pareja durante la celebración de su enlace matrimonial en Cuatro Ciénegas, Coahuila.

¡Boda real en el desierto! ‘Las Alucines’ y ‘Un Tal Fredo’ paralizan Cuatro Ciénegas
El 21 de marzo se regalan flores amarillas por la llegada de la primavera, su simbolismo y su popularidad impulsada por la cultura y tradiciones recientes.

Regalar flores amarillas el 21 de marzo: origen y significado de una tradición que florece en México
Más allá de la fecha, representa una oportunidad para reconocer el papel de los padres en la familia y su evolución en la sociedad actual.

¿Cuándo es el Día del Padre 2026 en México? Esta es la fecha exacta
Épico. Tras cumplir con el servicio militar, los integrantes de BTS retoman los escenarios y preparan una gira mundial.

BTS vuelve a los escenarios: concierto en Seúl y nuevo álbum marcan su regreso global
El antecedente más reciente entre Pumas y América favorece a las Águilas, que llegan al Clásico Capitalino tras imponerse en el último duelo entre ambos en la Liga MX.

Pumas vs América: a qué hora y en dónde ver el Clásico Capitalino del Clausura 2026