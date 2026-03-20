Desmantela Europol una red de 373 mil sitios webs de abuso sexual infantil

La Europol detalla en un comunicado de prensa publicado en su sitio web que el 9 de marzo de 2026, se puso en marcha una operación global, conocida como “Operación Alice” que fue liderada por las autoridades alemanas y qu contó con el apoyo de la Europol dirigida contra una de las mayores redes de plataformas fraudulentas en la dark web.

Las autoridades de 23 países lograron desarticular una red compuesta por más de 373 mil sitios web fraudulentos en la internet oscura en los que se ofrecía material de abuso sexual infantil y otros servicios delictivos, dio a conocer la agencia policial europea.

“La investigación, iniciada a mediados de 2021, se centró en la plataforma ‘Alice with Violence CP’. Durante la investigación, las autoridades descubrieron que el operador de la plataforma gestionaba más de 373 000 sitios web fraudulentos que anunciaban material de abuso sexual infantil (CSAM) y servicios de ciberdelincuencia (CaaS)”, describe el comunicado.

Como resultado de la “Operación Alice”, que se llevó a cabo durante los pasados diez días, se logró identificar al operador de la red, un hombre de 35 años y que es residente en China, así como a 440 clientes en todo el mundo.

Si bien las autoridades alemanas emitieron una orden de arresto internacional en contra del sospechoso, la investigación áun continúa abierta en contra de más de un centenar de esos clientes que fueron identificados.

“Operación Alice” es el resultado de cerca de cinco años de investigación.

Como resultado de esta operación, la Europol precisa que además de tener identificado a un sospechoso que presuntamente administraba la plataforma en la web oscura, así como a sus cliente; se logró deshabilitar más de 373 mil sitios web de la web oscura; se incautaron 105 servidores, dispositivos electrónicos, computadoras, teléfonos celulares y “soportes de datos electrónicos”.

“La Operación Alice envía un mensaje claro: los criminales no tienen dónde esconderse cuando la comunidad policial internacional trabaja en estrecha colaboración. Los encontraremos y los haremos responsables. Europol seguirá protegiendo a los niños, apoyando a las víctimas y localizando a los culpables”, aseguró Catherine De Bolle, quien es la Directora Ejecutiva de Europol.

El presunto operador administró la plataforma desde noviembre de 2019, estaba conformada por una red de 287 servidores simultáneos, de estos 105 estaban ubicados en Alemania mismos que fueron ya intervenidos por las autoridades.

Por medio de más de 90 mil dominios en la internet oscura, siendo inaccesible con navegadores convencionales y que está diseñada para ocultar la identidad de sus usuarios, el sospechoso anunciaba sus paquetes de material de abuso sexual infantil a precios que rondaban entre 17 y 215 euros, que se debían pagar en bitcoins.

Sin embargo las páginas web eran, en realidad, una estafa, ya que el material que solo se mostraba en una vista previa, nunca se entregaba y el objetivo principal era únicamente cobrar el pago.

“Las autoridades estiman que este individuo obtuvo más de 345 000 euros de beneficio de aproximadamente 10 000 clientes en todo el mundo que, según las autoridades, intentaron comprar el material que anunciaba”, detalla Europol.

Además del material de abuso infantil, la red también ofrecía otros servicios delictivos tales como datos de tarjetas de crédito robadas y accesos ilegales a sistemas informáticos ajenos.

En la Operación Alice participaron las fuerzas policiales de, entre otros, España, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Lituania, Países Bajos, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

Con información de la Agencia de Noticias EFE y Europol.