¿Cuál es la fecha límite para registrar tu línea móvil con la CURP?

Si tienes un teléfono celular en México, seguro ya has escuchado los rumores sobre un registro obligatorio. La gran duda que ronda la cabeza de millones de usuarios es: ¿cuándo es el último día para registrar la CURP en mi línea telefónica? La respuesta corta y oficial es el 30 de junio. Sin embargo, detrás de esta fecha hay una realidad bastante compleja que podría cambiar las cosas en el último minuto. De acuerdo con los lineamientos actuales de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), si no realizas este trámite antes de la fecha límite, tu compañía telefónica dará de baja tu línea. Esto significa que no podrás recibir ni realizar llamadas, excepto para comunicarte al 911 o a servicios de emergencia. La buena noticia dentro de este escenario es que, si tu línea es suspendida, podrás recuperarla una vez que cumplas con el proceso de registro.

¿HABRÁ PRÓRROGA PARA EL REGISTRO DE LÍNEAS? Aunque la postura oficial del regulador se mantiene firme en el 30 de junio, la realidad de las cifras cuenta una historia diferente. Al cierre de mayo, apenas el 36.2 por ciento de las cuentas activas en el país habían integrado su CURP. Esto equivale a unos 52.3 millones de líneas registradas de un universo mucho más grande. Para lograr la meta a tiempo, se tendrían que registrar casi 4 millones de usuarios diariamente durante junio, una velocidad que parece poco probable. Fuentes cercanas a la CRT han revelado que el gobierno federal ya perfila una prórroga. Desconectar a más de la mitad del país provocaría una desconexión masiva y problemas graves para la vida diaria de las personas. Líderes del sector, como Carlos Slim, han sugerido públicamente que las autoridades analicen de nuevo el proceso para que sea más sencillo y eficaz tanto para los usuarios como para las empresas. POR QUÉ ES IMPORTANTE NO DEJARLO PARA EL FINAL Los analistas de mercado advierten que una desconexión masiva de líneas telefónicas no solo afectaría a las compañías de telecomunicaciones, sino que causaría un impacto sistémico en toda la economía. Hoy en día, el celular es indispensable para entrar a las aplicaciones de los bancos, realizar transacciones de dinero, pedir transporte o solicitar comida a domicilio.

A pesar de la importancia del trámite, estudios de consultoras como The CIU demuestran que existe mucha desconfianza y falta de información entre los usuarios, especialmente en los sectores de menores ingresos, donde menos de la mitad sabe que debe cumplir con este requisito. El 70 por ciento de quienes no se han registrado admiten que no lo hacen por desconfianza a compartir sus datos. Aunque todo apunta a que las autoridades se verán obligadas a otorgar una extensión de tiempo para evitar una parálisis digital, la ley actual no contempla ese beneficio. Lo más recomendable es que realices el trámite con tu operador lo antes posible para evitar sorpresas y no quedarte incomunicado.

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