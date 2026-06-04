$!INE estrena nueva credencial para votar con género no binario, más seguridad y accesibilidad

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció el inicio de la producción y emisión de un nuevo modelo de la Credencial para Votar, documento que incorpora medidas de seguridad reforzadas, elementos de inclusión para diversos sectores de la población y nuevas herramientas de accesibilidad para personas con discapacidad visual. A través de un comunicado difundido el pasado 2 de junio, el organismo electoral informó que la producción del nuevo diseño comenzó oficialmente el 1 de junio de 2026 y que todas las personas que acudan a partir de esa fecha a realizar algún trámite en los Módulos de Atención Ciudadana recibirán la nueva versión de la credencial. “El Instituto Nacional Electoral (INE) informa que, a partir del 1 de junio de 2026, inició la producción del nuevo modelo de la Credencial para Votar, por lo que las y los ciudadanos que acudan a partir de esa fecha a los Módulos de Atención Ciudadana para realizar su trámite recibirán la credencial correspondiente a este rediseño, en una medida que marca el inicio de su emisión a nivel nacional”, señaló el organismo.

INE FORTALECE SEGURIDAD DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR DEBIDO A SU IMPORTANCIA El instituto destacó que la credencial continúa siendo uno de los principales instrumentos para ejercer el derecho al voto y uno de los documentos de identificación oficial más utilizados en el país, por lo que consideró necesario fortalecer los mecanismos de protección de datos personales y autenticidad. “El Instituto destaca la relevancia de la credencial como instrumento para ejercer el derecho al voto y como documento de identificación oficial, por lo que refuerza su compromiso con la protección de los datos personales mediante el fortalecimiento de mecanismos que resguardan la integridad de la información de la ciudadanía, al tiempo que se incrementa la confianza en su uso cotidiano”, indicó.

INE INCORPORA NUEVAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A LA NUEVA CREDENCIAL PARA VOTAR Como parte del rediseño, la nueva Credencial para Votar incorpora diversos elementos orientados a dificultar intentos de falsificación, alteración, duplicación o simulación del documento. De acuerdo con el INE, uno de los principales cambios consiste en la actualización de los componentes visuales y tecnológicos que permiten verificar la autenticidad de la identificación. “El nuevo modelo de la Credencial para Votar integra diversos elementos de seguridad orientados a prevenir intentos de falsificación, alteración, duplicación o simulación, entre los que destacan un nuevo diseño del elemento ópticamente variable sobre la fotografía y datos personales, microtextos, siglas del INE en el fondo, efectos de realce, impresión arcoíris, así como elementos táctiles en relieve y patrones debilitados, lo que permite contar con un documento más robusto frente a riesgos de vulneración”, detalló la institución. Asimismo, el organismo informó que se actualizó el sistema de códigos QR incorporados en la credencial. “De manera adicional, la credencial incorpora una actualización en los códigos bidimensionales tipo QR de alta seguridad, lo que optimiza su verificación a través de herramientas tecnológicas y fortalece tanto la certeza sobre la autenticidad del documento como la protección de los datos personales asociados”, explicó.

INCORPORAN CAMPO DE GÉNERO A LA CREDENCIAL PARA VOTAR Uno de los aspectos destacados del nuevo modelo es la incorporación de elementos relacionados con la inclusión y el reconocimiento de la diversidad de la ciudadanía. El INE informó que las personas podrán decidir si desean que en la credencial aparezca el campo “Sexo” o el campo “Género”, de acuerdo con su identidad autopercibida. “El rediseño integra un enfoque de inclusión que reconoce la diversidad de la ciudadanía, por lo que se añade el campo de ‘Género’ para que cada persona pueda elegir la opción que corresponda a su identidad autopercibida, permitiendo decidir si en la credencial se visualiza el campo ‘Sexo’ o ‘Género’ con las opciones de ‘M’ para Mujer, ‘H’ para Hombre o ‘NB’ para la persona No Binaria”, explicó el instituto. Esta modificación permitirá que las personas usuarias definan la forma en que se reflejará esa información en su documento de identificación. NUEVA INE PERMITIRÁ AUTOIDENTIFICACIÓN INDÍGENA O AFROMEXICANA El organismo electoral también informó que la nueva credencial incorpora la posibilidad de incluir información relacionada con la autoidentificación indígena o afromexicana. Según explicó el INE, esta opción estará disponible para quienes así lo soliciten durante el trámite correspondiente. “En la misma línea, se incluye la posibilidad de autoidentificación indígena o afromexicana, de tal manera que, si así lo solicita la persona titular, podrá imprimirse la palabra ‘Indígena’ en la credencial con base en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas, que emite el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas”, señaló. El instituto precisó que esta información tendrá carácter exclusivamente informativo. “Este dato es únicamente informativo y no genera derechos político-electorales adicionales ni acredita acciones afirmativas en el registro de candidaturas”, aclaró. INE CONTARÁ CON NUEVAS HERRAMIENTAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL Otro de los cambios incorporados al documento está relacionado con la accesibilidad para personas con discapacidad visual. El INE explicó que la nueva credencial contará con un elemento físico que permitirá identificarla mediante el tacto. “Por otra parte, el nuevo modelo agrega elementos orientados a personas con discapacidad visual, entre los que se encuentra un corte o muesca que permite identificar la credencial al tacto respecto de otros documentos con la misma forma y tamaño”, informó. Además, la aplicación móvil utilizada para verificar la autenticidad del documento incorporará funciones de apoyo auditivo. “La Aplicación Móvil para verificar la autenticidad del documento reproducirá en voz el nombre de la persona titular al escanear los QR, lo que amplía las condiciones de accesibilidad para estos grupos vulnerables”, agregó el organismo.

INE DESTACA EVOLUCIÓN DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR El Instituto Nacional Electoral señaló que el nuevo diseño busca fortalecer tanto la función electoral como el uso cotidiano de la credencial como documento oficial de identificación. “Finalmente, el Instituto refrenda que con estas acciones la Credencial para Votar evoluciona para ser un documento más seguro, incluyente y confiable, que contribuye a garantizar derechos fundamentales y a fortalecer tanto su función como instrumento para emitir el voto y su valor de identificación oficial bajo el principio de que en el INE todas las personas cuentan”, concluyó. Con el inicio de la producción nacional de este nuevo modelo, las personas que realicen trámites de inscripción, actualización de datos, reposición o renovación de la Credencial para Votar recibirán progresivamente la versión rediseñada del documento en los distintos módulos de atención del país.

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