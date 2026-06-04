¿Habrá suspensión de clases y home office por el Mundial 2026?... esto dice Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , abordó el tema durante una conferencia realizada en Palacio Nacional, donde explicó el panorama que analizan las autoridades para garantizar tanto el desarrollo del evento como la movilidad de la población en las ciudades sede.

La cuenta regresiva para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y, junto con la expectativa deportiva, han surgido preguntas sobre el impacto que tendrá el torneo en la vida cotidiana de millones de mexicanos. Entre las dudas más frecuentes se encuentran la posible suspensión de clases, el trabajo a distancia y las facilidades laborales durante los encuentros que se celebrarán en territorio nacional.

Las declaraciones llegan en un momento clave, ya que el Mundial está a punto de comenzar y las principales sedes mexicanas se preparan para recibir a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

NO HABRÁ UNA SUSPENSIÓN NACIONAL OBLIGATORIA

Uno de los rumores que más fuerza había tomado en los últimos días era la posibilidad de declarar como no laborable la jornada de inauguración del Mundial. Sin embargo, la presidenta aclaró que no existe una medida general para todo el país.

Sheinbaum explicó que declarar oficialmente un día inhábil tendría implicaciones legales importantes relacionadas con la Ley Federal del Trabajo, particularmente en materia de pagos extraordinarios para quienes deban laborar durante esa fecha.

”En el caso de los trabajadores de la iniciativa privada tiene que ser a partir de las propias empresas, porque si se declara un día no laborable entra la Ley Federal del Trabajo y tiene que darse horas extras”, señaló la mandataria.

La presidenta agregó que cualquier decisión relacionada con actividades laborales deberá considerar aspectos administrativos y económicos que van más allá de la celebración deportiva.

LAS SEDES MUNDIALISTAS PODRÍAN TENER FACILIDADES ESPECIALES

Aunque descartó una suspensión obligatoria para todo México, Sheinbaum reconoció que sí existe una orientación para generar condiciones que permitan a la población disfrutar de los encuentros que se disputarán en el país.

Las entidades que podrían implementar medidas específicas son aquellas que albergarán partidos mundialistas:

• Ciudad de México.

• Nuevo León.

• Jalisco.

En estas entidades se estudian opciones relacionadas con movilidad, horarios y organización de actividades escolares y gubernamentales, especialmente durante los días de mayor afluencia de visitantes.

La mandataria precisó que las decisiones finales dependerán de cada gobierno estatal y de las autoridades educativas correspondientes.

”Ya a nivel nacional es distinto, cada estado tiene que tomar su propia decisión”, expresó.

¿HABRÁ HOME OFFICE DURANTE EL MUNDIAL?

Otro de los temas que ha generado interés entre trabajadores y empresas es la posibilidad de implementar esquemas de home office durante la inauguración y algunos encuentros relevantes.

Sobre este punto, la presidenta indicó que las autoridades buscan promover acuerdos que permitan flexibilidad, especialmente en zonas donde la movilidad podría verse afectada por los operativos de seguridad, cierres viales y actividades relacionadas con la Copa del Mundo.

Sin embargo, dejó claro que no existe una orden federal para que todas las empresas adopten el trabajo remoto. La aplicación de esta modalidad dependerá principalmente de las políticas internas de cada organización.

La intención gubernamental es facilitar la operación de las ciudades anfitrionas sin alterar completamente las actividades productivas del país.

EL RETO DE ORGANIZAR UN EVENTO HISTÓRICO

México se prepara para vivir uno de los acontecimientos deportivos más importantes de su historia reciente. Junto con Estados Unidos y Canadá, será anfitrión de un Mundial que promete romper récords de asistencia, audiencia y derrama económica.

La magnitud del torneo obliga a las autoridades a diseñar estrategias especiales en materia de transporte, seguridad, educación y servicios públicos. Por ello, diversas dependencias ya trabajan en planes que permitan minimizar afectaciones a la ciudadanía.

En la Ciudad de México, por ejemplo, se espera una importante concentración de aficionados durante la inauguración y los encuentros programados en el histórico Estadio Azteca. Situaciones similares podrían registrarse en Guadalajara y Monterrey.

La coordinación entre gobiernos locales, empresas y centros educativos será fundamental para enfrentar los desafíos que implica la llegada de miles de visitantes durante varias semanas.

EXPECTATIVA ENTRE ESTUDIANTES Y TRABAJADORES

Las declaraciones presidenciales han generado diversas reacciones entre estudiantes, padres de familia y trabajadores, quienes permanecen atentos a los anuncios oficiales que puedan emitir las autoridades estatales en los próximos días.

Por ahora, lo único confirmado es que no habrá una suspensión generalizada para todo el país. En cambio, cada entidad analizará sus propias condiciones para determinar si implementa ajustes temporales en horarios, actividades escolares o esquemas laborales.

DATOS CURIOSOS

• México será el primer país en albergar tres Copas del Mundo de futbol masculino.

• La Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán las sedes mexicanas del Mundial 2026.

• El Estadio Azteca hará historia al convertirse en el primer recinto en recibir tres inauguraciones mundialistas.

• La Copa del Mundo 2026 será la primera que contará con 48 selecciones participantes.

• Millones de personas seguirán los encuentros desde México durante uno de los eventos deportivos más vistos del planeta.