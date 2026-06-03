Las protestas y plantones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México han provocado un colapso vial masivo y afectaciones en el comercio local durante los primeros días de junio, en protesta para que el Gobierno Federal atienda sus demandas, entre ellas, abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Tanto automovilistas como locatarios del Centro Histórico han denunciado que las movilizaciones y campamentos están “asfixiando” la dinámica de la capital del país.