Asfixia

+ Seguir en Seguir en Google
Kemchs
por Kemchs
CARTONES / 3 junio 2026
    Asfixia
COMPARTIR

Las protestas y plantones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México han provocado un colapso vial masivo y afectaciones en el comercio local durante los primeros días de junio, en protesta para que el Gobierno Federal atienda sus demandas, entre ellas, abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Tanto automovilistas como locatarios del Centro Histórico han denunciado que las movilizaciones y campamentos están “asfixiando” la dinámica de la capital del país.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas

Asfixia
Manifestaciones

Localizaciones

CDMX

Organizaciones

CNTE
NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cerca de 2.5 millones de personas aparecen en el listado definitivo que será utilizado durante la jornada electoral en Coahuila.

Más de 2.4 millones de ciudadanos podrán votar en la elección legislativa de Coahuila
El caso de gusano barrenador fue detectado en una cabra.

Enciende alerta Estados Unidos por caso de gusano barrenador en Coahuila, a menos de 40 kms de la frontera
En el evento participaron 65 productores ganaderos de Zaragoza y sus alrededores.

Coahuila: capacitan a ganaderos de Zaragoza sobre prevención del gusano barrenador
AHMSA y Minosa serán vendidas como una Unidad Productiva; Juzgado autorizó nueva propuesta de enajenación.

Monclova: Síndico de quiebra confirma autorización para subastar AHMSA y Minosa
Emanuel Garza Fishburn señaló que cada comunidad educativa tendrá flexibilidad para decidir cómo incorporar los partidos del Mundial 2026 a sus actividades escolares.

‘¡Ponte la verde!’ Colegios de Saltillo alistan actividades por el Mundial; Sedu analiza ‘plan’ en escuelas públicas
Autoridades municipales exhortaron a la población a evitar cruzar calles inundadas y extremar precauciones al conducir durante las precipitaciones.

Saltillo se prepara para días de lluvia; monitorean zonas de riesgo por inundaciones
Trampolín

Trampolín
Gerardo Mérida: Afinando la voz para el canto

Gerardo Mérida: Afinando la voz para el canto