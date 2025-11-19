Lanza Europol la plataforma digital Help4U para ayudar a menores víctimas de abusos sexuales y acoso en internet

LA HAYA- De acuerdo a un comunicado publicado en el sitio web de Europol, en la que anuncia el lanzamiento de Help4U, que precisa es una nueva plataforma digital que fue desarrollada por la Oficina Europea de Policía y CENTRIC, con el objetivo de brindar ayuda a niños, niñas y adolescentes que son víctimas de abusos sexuales o ciberacoso.

“Diseñada para ser sencilla, privada y accesible, Help4U ayuda a los jóvenes a encontrar asesoramiento fiable, comprender sus derechos y conectar con personas que pueden brindarles apoyo. La plataforma ofrece orientación clara y práctica para cualquier persona menor de 18 años que necesite ayuda, así como información para padres, madres, docentes y profesionales que les prestan apoyo”, detalla el comunicado.

De esta forma con esta nueva herramienta se tiene como fin facilitar el acceso rápido a información fidedigna, así como ofrecer una orientación práctica, además de brindar explicaciones referentes a sus derechos y formas de contactar con los servicios especializados para menores de 18 años que se enfrentan a situaciones de riesgo en internet, explicó esta agencia que tiene su sede en La Haya.

“Si alguien te está haciendo sentir incómodo en internet, compartiendo tus fotos sin permiso o pidiéndote cosas que no te parecen correctas, Help4U está ahí para ti. Help4U es un lugar seguro para empezar: para encontrar respuestas, pedir ayuda y recuperar el control”, explica Europol.

En opinión de Catherine De Bolle, quien es la directora Ejecutiva de Europol “los niños y jóvenes merecen estar seguros y recibir apoyo tanto en línea como fuera de ella. Help4U les proporciona, a ellos y a quienes los protegen, información clara y fiable, así como acceso a ayuda cuando más la necesitan. Esta plataforma es un ejemplo tangible de cómo la cooperación europea puede marcar una diferencia real para las víctimas”.

Erupol seña que los objetivos de esta nueva plataforma digital son:

- Help4U está creada “pensando en los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. Su principal objetivo es garantizar que todos los jóvenes afectados por la violencia sexual o el ciberacoso tengan acceso a información, orientación y apoyo confiables”.

- Bus ir ir “más allá de la asistencia directa a las víctimas, el proyecto busca dotar a educadores, escuelas y profesionales de las herramientas, el conocimiento y la sensibilización necesarios para reconocer y responder al ciberacoso”. Siendo así que “Help4U fortalece la red de apoyo a la juventud y garantiza que la ayuda llegue a quienes más la necesitan, dondequiera que estén”.

- Si bien en un principio, la plataforma digital está focalizada a los casos en Europa, “Help4U pretende expandirse globalmente para fomentar un entorno digital seguro y de apoyo para niños y adolescentes de todo el mundo”.

Por su parte el Babak Akhgar, quien es el director de CENTRIC, expresó “nos enorgullece colaborar con Europol y nuestros socios de las fuerzas del orden europeas para desarrollar Help4U, una plataforma que prioriza la seguridad, la privacidad y la confianza de los jóvenes”, Akhgar prosigue explicando que “al combinar la innovación digital con las voces y experiencias de los propios jóvenes, Help4U les ofrece una forma segura y accesible de encontrar ayuda y ser escuchados”, por lo que concluye el director de CENTRIC “esta iniciativa demuestra cómo la investigación, la tecnología y la cocreación pueden unirse para proteger a la infancia y fortalecer la respuesta colectiva de Europa ante los abusos contra menores”.

PRUEBA PILOTO DE LA PLATAFORMA HELP4U

Este nuevo proyecto de Europol inició con una prueba piloto realizada en Bélgica, Alemania, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia, y que incluyó a Bulgaria, Chipre, Croacia, Grecia, Hungría, Italia, Portugal, España y Rumanía y está previsto que en 2026 se sumen otros países europeos.