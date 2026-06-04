Irán agradece a México ayuda para jugar el Mundial... ‘Es nuestro amigo en días difíciles’

Mientras millones de aficionados cuentan los días para el silbatazo inicial, la escuadra iraní aún batalla con la obtención de documentos necesarios para ingresar a Estados Unidos, sede de sus compromisos correspondientes a la fase de grupos.

A medida que se acerca el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , una situación poco habitual ha colocado a México en el centro de una historia que mezcla deporte, diplomacia y cooperación internacional. La Selección Nacional de Irán , clasificada para la máxima justa futbolística, enfrenta obstáculos migratorios que amenazan con complicar su participación en el torneo.

En medio de esta incertidumbre, México apareció como una alternativa estratégica para que el combinado asiático continúe con su preparación. El gesto fue reconocido públicamente por autoridades iraníes, que calificaron el respaldo mexicano como determinante para mantener vigente su presencia en el campeonato.

UNA CRISIS DE VISAS QUE ENCENDIÓ LAS ALARMAS

La polémica surgió cuando trascendió que la delegación iraní todavía no contaba con las visas requeridas para ingresar a territorio estadounidense, donde deberá disputar sus encuentros frente a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto durante la primera ronda del certamen.

La situación generó preocupación dentro de la federación iraní debido a la cercanía del arranque mundialista. El problema no sólo representa un desafío administrativo, sino también una amenaza para la logística deportiva de una selección que necesita trasladarse y prepararse con normalidad.

Fue entonces cuando México tomó protagonismo. De acuerdo con autoridades diplomáticas iraníes, el respaldo brindado por el país permitió diseñar una alternativa viable mientras continúan las gestiones relacionadas con los permisos migratorios.

El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, destacó la importancia de esta colaboración.

”Si Irán no hubiera contado con el apoyo de México en el caso del alojamiento del Mundial, pudiéramos no participar en este Mundial. Por todo ello, ahora consideramos a México como un amigo de los días difíciles”, expresó el diplomático.

TIJUANA SE CONVIERTE EN LA CASA DE IRÁN

Ante las dificultades para establecerse en Estados Unidos, la Selección de Irán eligió la ciudad de Tijuana, en Baja California, como su centro de operaciones durante la competencia.

La delegación utilizará las instalaciones del Estadio Caliente para realizar entrenamientos físicos, tácticos y sesiones de preparación. Desde ahí, el equipo planea trasladarse a territorio estadounidense únicamente para disputar sus partidos oficiales.

La estrategia busca minimizar riesgos y aprovechar la cercanía geográfica entre Tijuana y la frontera internacional. De esta manera, los futbolistas podrán mantener una rutina relativamente estable mientras esperan la resolución definitiva de los trámites migratorios.

Además de la infraestructura deportiva, las autoridades iraníes valoraron diversos factores para tomar la decisión, entre ellos las condiciones climáticas, la oferta hotelera y las garantías de seguridad ofrecidas por el gobierno local.

HOSPITALIDAD MEXICANA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El presidente de la Federación de Futbol de Irán, Mehdi Taj, explicó que existían otras alternativas para instalar la concentración del equipo, incluyendo ciudades estadounidenses como Tucson, Arizona.

Sin embargo, la propuesta mexicana terminó inclinando la balanza. Según el dirigente, la hospitalidad mostrada por las autoridades y las condiciones disponibles en Baja California fueron elementos fundamentales para elegir Tijuana como sede temporal.

La colaboración también contempla actividades culturales orientadas a fortalecer el vínculo entre la comunidad iraní y la población local. La intención es aprovechar la presencia del equipo para generar un intercambio cultural que vaya más allá del ámbito deportivo.

Para muchos observadores internacionales, este episodio demuestra cómo los grandes eventos globales suelen trascender el terreno de juego y convertirse en escenarios donde convergen relaciones diplomáticas, políticas migratorias y cooperación entre naciones.

UN MUNDIAL QUE TAMBIÉN SE JUEGA FUERA DE LA CANCHA

La historia de Irán y México refleja una de las facetas menos visibles de una Copa del Mundo. Detrás de los partidos, los goles y las figuras internacionales, existe una compleja red logística que involucra traslados, permisos, seguridad y coordinación entre gobiernos.

Mientras se acerca el debut mundialista del conjunto asiático, la expectativa gira en torno a la resolución de las visas que permitirían a los futbolistas ingresar sin contratiempos a Estados Unidos para disputar sus compromisos oficiales.

Por ahora, la Selección de Irán continúa entrenando en suelo mexicano y preparando su participación en uno de los torneos más importantes del planeta.

DATOS CURIOSOS

• Tijuana fue elegida como base operativa de Irán por encima de otras opciones en Estados Unidos.

• El Estadio Caliente será utilizado como centro de entrenamiento del combinado asiático.

• Irán disputará sus partidos de fase de grupos frente a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.

• La frase “amigo de los días difíciles” fue utilizada por autoridades iraníes para describir el apoyo recibido por México.

• Esta es una de las situaciones logísticas más inusuales registradas en la antesala de un Mundial de Futbol.