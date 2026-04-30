Autoridades de Guatemala detienen a facilitadores del pasaporte falso de Fernando Farías Laguna

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México
/ 30 abril 2026
    Autoridades de Guatemala detienen a facilitadores del pasaporte falso de Fernando Farías Laguna
    Autoridades registran oficina de la Renap Vanguardia

El exmilitar fue detenido en Argentina tras haber sido vinculado en México como líder de una red de huachicoleo fiscal

El 30 de abril se reportó que dos trabajadores de la dependencia del Registro Nacional de Personas de Guatemala fueron arrestados, tras vincularlos a Fernando Farías Laguna.

En un comunicado de las autoridades de Guatemala, se informó el arresto de Yesenia Alejandra Mayén Ruano, operadora registral de la Oficina 213, y de Luis Rolando López Velásquez, operador registral.

Se detalló que los trabajadores facilitaron el registro del contralmirante Fernando Farías Laguna, quien fue detenido al ser vinculado como líder en una red de huachicol fiscal en Argentina. Los oficinistas le entregaron un Documento Personal de Identificación –DPI– guatemalteco falso, el 24 de abril.

Como parte de la operación “Guachicoleros del Renap”, se realizaron tres allanamientos estratégicos, incluyendo la sede del Registro Nacional de Personas (Renap) en San José del Golfo. Durante el operativo, se detuvo a empleados del Renap, acusados de usar sus cargos para facilitar ilegalmente la emisión de un documento de identificación personal’ informa el comunicado de las autoridades de Guatemala.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fernando-farias-denuncio-red-de-huachicol-senala-su-abogado-EE20241984

La investigación se originó tras detectarse la inscripción fraudulenta de nacimiento y el registro de DPI del ciudadano mexicano Fernando Farillas Laguna. Con esta identidad suplantada, Farillas Laguna se trasladó a la República Argentina. En ese país fue capturado por la Interpol, portando el documento extendido por el Renap de Guatemala’ agregó el comunicado.

Fernando Farías Laguna utilizaba un documento falso con la identificación Luis Lemus Ramos.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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