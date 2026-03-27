Desplome de helicóptero turístico deja 3 muertos frente a isla hawaiana de Kauai

HANALEI.- Tres personas fallecieron y otras dos resultaron heridas luego de que un helicóptero turístico se estrelló cerca de una playa remota frente a la costa de la isla hawaiana de Kauai, informaron las autoridades.

La playa se encuentra en la costa de Na Pali, en el norte de Kauai. A la zona sólo se puede acceder a pie o en barco.

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La policía reportó que tres personas murieron y otras dos fueron trasladadas al Centro Médico Wilcox para recibir tratamiento. Se envió un correo electrónico al centro médico solicitando información sobre el estado de los pacientes.

El helicóptero se estrelló frente a la costa de Kauai poco antes de las 5:00 de la tarde, detalló la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) informó el viernes que ya investiga el accidente del helicóptero Hughes/MD 500.

“Comenzarán a recopilar información sobre el vuelo y planean examinar el helicóptero una vez que sea recuperado del agua”, anunció la NTSB en un comunicado.

De acuerdo con las autoridades, el aparato estaba operado por Airborne Aviation, una compañía de helicópteros que realiza recorridos turísticos por los cañones, la costa y las cascadas de Kauai. Airborne anuncia un “tour de aventura para quienes buscan emociones fuertes” sin puertas, con capacidad para hasta cuatro personas.

Se envió un email a la compañía solicitando comentarios.

Los recorridos en helicóptero son una forma popular de explorar los acantilados, playas y cascadas que bordean la costa de Na Pali.