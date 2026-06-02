‘Prepárense para El Niño’: OMM advierte ante lluvias, sequías e inundaciones por fenómeno meteorológico

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el fenómeno de “El Niño llegará a nuestras puertas en los próximos meses con un 90% de certeza” durante la segunda mitad del 2026; sin embargo, aún no se sabe cuál será la intensidad del fenómeno, pero no se descarta que sea elevada y señaló que se trata de una “urgencia climática”. A través de un comunicado de la organización con sede en Ginebra, Suiza, OMM informó que el fenómeno está siendo impulsado por “las inusualmente cálidas aguas oceánicas del Pacífico tropical” y que “influirá en los patrones globales de temperatura y precipitaciones, aumentando el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos en los próximos meses”

Como resultado pueden registrarse lluvias intensas e inundaciones en algunos lugares, y sequías en otros, provocando impactos directos en las comunidades y en toda una serie de actividades productivas y económicas, incluidas la pesca y la agricultura. Con una temperatura 6 °C por encima de la media, las lecturas de temperatura en el océano Pacífico tropical alimentan la preocupación de que este fenómeno de El Niño pueda alimentarse de este calor adicional y devastar comunidades vulnerables y desprevenidas en todo el mundo Por lo que los pronósticos avanzados ayudan a prepararse para “proteger vidas y medios de subsistencia”, por lo que la OMM señaló que es el momento de tomar decisiones informadas, planificar y prepararse.

¿CUÁNDO OCURRIRÁ EL FENÓMENO DE ‘EL NIÑO’? Por otro lado, la OMM indica que hay una probabilidad de 80% de que inicie el fenómeno entre junio y agosto de 2026, mientras que “la probabilidad de que este fenómeno se prolongue al menos hasta noviembre es cercana o superior al 90 por ciento. Aunque persiste cierta incertidumbre sobre la intensidad y el momento de máxima intensidad de ‘El Niño’, señalan que “la mayoría de los modelos de pronóstico sugieren que será menos moderado, y posiblemente intenso. El episodio más reciente de ‘El Niño’ tuvo lugar entre 2023 y 2024, y fue uno de los cinco más intensos que se haya visto, lo que influyó en que se registraran temperaturas globales récord. “CAMBIO CLIMÁTICO NO AUMENTA ‘EL NIÑO’” La ciencia no ha demostrado que el cambio climático aumente la frecuencia o la intensidad de los episodios de ‘El Niño’, pero lo que sí se sabe es que ambos pueden combinarse y amplificar sus impactos en términos de fenómenos meteorológicos extremos que su vez pueden originar desastres naturales. No hay “pruebas de que el cambio climático aumente la frecuencia o la intensidad de los fenómenos de El Niño”, según la OMM, pero puede amplificar los impactos asociados, ya que un océano y una atmósfera más cálidos proporcionan más energía y humedad para fenómenos meteorológicos extremos como las olas de calor y las lluvias torrenciales Aunque Latinoamérica suele sufrir consecuencias graves, el impacto de ‘El Niño’ puede sentirse también en Norteamérica, el Caribe, el centro y este de África, partes de Asia y Australia.

PREPARACIÓN PARA ‘EL NIÑO’ “Entendemos ‘El Niño’, podemos prepararnos mucho mejor para ‘El Niño’ gracias a la ciencia y a la inversión de muchos países para estar bien preparados”, declaró Celeste Saulo, la directora de la OMM a periodistas en Ginebra. “Pero además de ‘El Niño’, se producen fenómenos extremos y esos fenómenos extremos requieren cada vez más (inversión)”. Junto con las agencias meteorológicas de todo el mundo, el papel de la OMM en los próximos meses consistirá en supervisar las condiciones para informar la toma de decisiones de los gobiernos, las agencias humanitarias y otros sectores sensibles al clima. ”Los pronósticos estacionales anticipados y las alertas tempranas son vitales para salvar vidas y amortiguar el impacto en nuestras economías y nuestras comunidades”, insistió Saulo.

”URGENCIA CLIMÁTICA”: GUTERRES El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, señaló que el mundo debe tratar al fenómeno “como la urgente alerta climática que es”, ya que “las condiciones de ‘El Niño’ avivarán el fuego del calentamiento global. Los impactos serán aún más fuertes, se extenderán aún más y cruzarán fronteras con una velocidad devastadora”. ONU recordó que, ante la crisis climática, es necesario “acabar con la dependencia de los combustibles fósiles, acelerar la transición a las energías renovables, proteger a los más vulnerables y proporcionar sistemas de alerta temprana para todos”. Cabe destacar que otros pronósticos meteorológicos sobre ‘El Niño’ han sido más alarmantes que la OMM, pero la agencia de la ONU señala que es “la fuente de información más autorizada a nivel mundial para gobiernos, agencias humanitarias y sectores sensibles al clima, como la agricultura, la salud, la energía y la gestión del agua”.

¿CÓMO AFECTARÁ A AMÉRICA LATINA? Según una entrevista de Saulo para EFE, considera que los países de la región han mejorado su capacidad científica e institucional para monitorear y hacer frente a las consecuencias de ‘El Niño’, y a la vez entender como estas se combinan con otras variables del clima (incluidas las relacionadas con el cambio climático) para así pronosticar “impactos más o menos severos”. La científica mencionó que para Sudamérica y Centroamérica, el fenómeno de ‘El Niño Costero’ -como se denomina a este fenómeno en Perú y Ecuador- “genera una serie de impactos que conocemos y que van desde aumentar la lluvia y el calentamiento del mar, lo que hace que toda la industria pesquera se vea fuertemente afectada”. Mientras que el norte de Sudamérica, América Central y el noreste de Brasil quedan expuestos a “sequías o lluvias por debajo de lo normal” y recordó que se han visto fenómenos de ‘El Niño’ “muy extremos” que llegaron a dañar la capacidad operativa del Canal de Panamá o provocar problemas de manejo y acceso al agua en casos de sequías severas. “Luego tenemos el sudeste de Sudamérica, lo que sería el sur de Brasil, Paraguay, el norte de Argentina, el noreste de Argentina y Uruguay”, donde pueden esperarse lluvias por encima de lo normal, con el consecuente riesgo de inundaciones, tormentas severas y deslizamientos de tierra.

¿QUÉ ES EL NIÑO? ‘El Niño’ es un fenómeno climático natural generalmente asociado a un aumento de las temperaturas, una sequía creciente en algunas partes del mundo y fuertes lluvias en otras. Este dio paso a un episodio particularmente largo de ‘La Niña’, que causa los efectos inversos y en particular una disminución de las temperaturas. A pesar de este efecto moderador, los últimos ocho años han sido los más calientes jamás registrados. Aunque ‘El Niño’ y ‘La Niña’ son fenómenos naturales, se producen en un “contexto de cambio climático provocado por la actividad humana que aumenta las temperaturas globales, afecta a los patrones estacionales de lluvias y provoca temperaturas más extremas”, subraya la OMM. El fenómeno de ‘El Niño’ continúa impactando el clima en México, según informes recientes. En invierno, ‘El Niño’ provoca un aumento en la precipitación en el noroeste y noreste del país, mientras que disminuye en la parte sur. Además, los inviernos con ‘El Niño’ son más fríos en todo el país. Por otro lado, los veranos con ‘El Niño’ resultan más secos y cálidos que en los veranos de ‘La Niña’, lo que a menudo lleva a sequías graves y la pérdida de bosques por incendios forestales. ¿CÓMO IMPACTA EL FENÓMENO DE ‘EL NIÑO’ A MÉXICO? México es un país con más del 60% del territorio considerado árido o semiárido, por lo que la disponibilidad de agua es un tema crítico. Los efectos de la sequía a menudo se sienten más en la producción de granos básicos en algunas regiones, especialmente en combinación con las condiciones extremas de relieve y altitud en el país. La escasez de lluvia en ciertos años es una señal evidente de un ‘Niño’ fuerte, y los costos de la sequía son los que más se resienten en México. Además de este fenómeno, otros factores, como los frentes fríos y las lluvias invernales, modulan el clima en México en invierno. Estos “nortes” son el resultado de la acumulación de aire frío en latitudes medias e intensos gradientes meridionales de presión en la troposfera baja, lo que resulta en irrupciones de aire frío hacia los trópicos. Es por esto que ‘El Niño’ sigue siendo un factor importante en el clima de México, con impactos en la precipitación, las temperaturas y la disponibilidad de agua. Los veranos con dicho fenómeno son particularmente secos y cálidos, lo que a menudo lleva a sequías graves y la pérdida de bosques por incendios forestales. Por supuesto, la disponibilidad de agua sigue siendo un tema crítico en un país donde más del 60% del territorio se considera árido o semiárido.

¿QUÉ ES ‘EL SUPER NIÑO’? El sistema climático global ha entrado en una fase de reordenamiento masivo. Tras un periodo de dominio de fases frías, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) oficializó este 12 de marzo el estatus de ”Vigilancia de El Niño”. Los modelos dinámicos no solo prevén un cambio estacional, sino la formación de un ”Súper El Niño” , un evento disruptivo cuya magnitud podría rivalizar con los récords históricos de 1997 y 2015, llevando al planeta a superar nuevos umbrales térmicos hacia 2027. El fenómeno ocurre cuando una extensa zona del Pacífico ecuatorial se calienta más de 2°C por encima de lo normal. Ese calentamiento modifica la circulación atmosférica global y puede provocar:

• Olas de calor más intensas

• Cambios en lluvias y sequías

• Alteraciones en temporadas de huracanes

• Temperaturas globales récord Los efectos pueden sentirse en distintas regiones del planeta durante meses o incluso más de un año. Para la seguridad nacional, ‘El Niño’ representa un desafío multidimensional que altera la logística y la economía básica. Mientras en el Atlántico el viento reduce la formación de ciclones, en el Pacífico oriental las condiciones se vuelven violentas. Se espera una temporada de huracanes más activa, con procesos de intensificación rápida que reducen la ventana de preparación para estados como Jalisco, Nayarit y Baja California. El Súper Niño amenaza con retrasar las siembras del ciclo primavera-verano, poniendo en riesgo la producción de maíz y forraje para la ganadería. El sector agrícola absorbe el 82% de los daños por sequía. ‘El Niño’ suele reducir lluvias en gran parte del país, lo que puede agravar:

• sequías prolongadas

• estrés en presas y acuíferos

• incendios forestales Esto es especialmente relevante para estados del norte y del Bajío de México.

¿QUÉ ES EL FENÓMENO CLIMATOLÓGICO DE ‘LA NIÑA’? ‘La Niña’ es una fase opuesta a ‘El Niño’ dentro del ciclo ENOS. Mientras ‘El Niño’ se caracteriza por un calentamiento anómalo del océano Pacífico, ‘La Niña’ se define por un enfriamiento anómalo en la misma región. Este cambio en las temperaturas del mar influye en la circulación atmosférica, afectando los patrones climáticos en todo el mundo. Desde su primera identificación en 1989, ‘La Niña’ ha sido objeto de estudio continuo por parte de los científicos. El ciclo del fenómeno se compone de cuatro fases, desde la transición entre ‘El Niño’ y ‘La Niña’ hasta la fase final donde las condiciones vuelven a la normalidad. 1. Primera fase: Ingreso del fenómeno ‘La Niña’ y cese de los efectos de ‘El Niño’. 2. Segunda fase: Comienzo del enfriamiento anómalo en el océano Pacífico ecuatorial. 3. Tercera fase: Impacto mínimo en el Pacífico de América debido a las aguas cálidas en las costas asiáticas. 4. Cuarta fase: Regreso a la normalidad de los vientos alisios, marcando el fin del fenómeno.

¿CÓMO IMPACTA EL FENÓMENO DE ‘LA NIÑA’ A MÉXICO? ‘La Niña’ puede tener consecuencias adversas para México, especialmente en términos de sequías extremas y condiciones de calor intensificado. Según Jaramillo Moreno, las áreas afectadas por ‘La Niña’ experimentarán sequías prolongadas, lo cual pone en riesgo el suministro de agua para poblaciones y ecosistemas dependientes de este recurso. La falta de agua tiene efectos en cascada, afectando directamente a la agricultura al limitar el riego y reducir la disponibilidad de productos alimenticios. Esto, a su vez, puede impactar los precios al consumidor y aumentar los costos de servicios relacionados con el agua, como las pipas.

Publicidad