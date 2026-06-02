CURP Biométrica para adultos mayores: cómo ayudarlos a tramitarla fácil y seguro este 2026

Cuidar de los adultos mayores en casa va más allá de estar pendientes de su salud o sus medicamentos; también implica proteger su identidad y seguridad. En la actualidad, las herramientas digitales se han vuelto aliadas indispensables para este fin. Un claro ejemplo es la CURP Biométrica, una versión modernizada de la Clave Única de Registro de Población que se ha convertido en un escudo de protección, especialmente para las personas de la tercera edad o quienes viven con alguna condición neurológica. Acompañar a tus familiares a realizar este trámite es una de las mejores decisiones que puedes tomar este año. Aquí te contamos por qué es tan importante y cómo puedes ayudarlos a obtenerla sin complicaciones.

¿POR QUÉ ES URGENTE QUE TUS ABUELOS TENGAN ESTA IDENTIFICACIÓN? La CURP Biométrica no es un simple capricho burocrático. Este documento, administrado por el Registro Nacional de Población (Renapo), vincula la clave tradicional con rasgos físicos únicos: las huellas dactilares de ambas manos, una fotografía facial de alta resolución, el escaneo del iris y la firma digital. De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Gobernación, este sistema es una herramienta crucial en la búsqueda de personas. Si un adulto mayor llega a extraviarse y no porta documentos, las autoridades pueden identificarlo rápidamente mediante sus huellas. Además, al estar conectado con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el sistema bloquea de inmediato cualquier intento de uso fraudulento de su identidad. LOS REQUISITOS QUE DEBES PREPARAR ANTES DE SALIR DE CASA El trámite es completamente gratuito y voluntario, lo que significa que no hay multas si no lo hacen de inmediato. Sin embargo, para evitar dar dobles vueltas, es vital que reúnas los documentos correctos de tu familiar. Un detalle importante es que la credencial del INAPAM no siempre es aceptada como identificación oficial para este proceso. Lo ideal es llevar: - Acta de nacimiento certificada (original y copia). - Identificación oficial vigente (INE o pasaporte). - CURP tradicional impresa. - Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses). - Un correo electrónico activo y número telefónico de contacto.

PASO A PASO PARA AGENDAR LA CITA EN LÍNEA Aunque la toma de huellas y fotografía es estrictamente presencial, tú puedes aligerarles el trabajo agendando la cita desde la comodidad del hogar. Sigue estos pasos sencillos: - Ingresa al portal oficial: citas.renapo.gob.mx. - Selecciona la opción de “Servicio requerido”. - Elige el apartado “Registro de Datos Biométricos para la CURP”. - Selecciona el estado, el módulo más cercano, la fecha y el horario que mejor les acomode. - Imprime el folio de confirmación, ya que es obligatorio presentarlo en la entrada.

El trámite ya se encuentra disponible en las 32 entidades federativas. Pueden acudir a los módulos de Renapo, a las oficinas del Registro Civil local o aprovechar las jornadas de los módulos móviles en plazas públicas. Al terminar, la nueva constancia digital llegará al correo electrónico que registraste, lista para proteger el patrimonio y la tranquilidad de quienes más quieres.

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