Recibimiento de la selección de Sudáfrica con el “Son de la Negra” desata debate en redes

La fiebre mundialista ya se siente con todo en el país, pero la llegada de los equipos no ha estado exenta de debates intensos. Una fuerte polémica se desató en las plataformas digitales tras la llegada de la selección de Sudáfrica a su hotel de concentración en territorio mexicano. El motivo del revuelo fue el grupo de mariachi contratado para darles la bienvenida, el cual interpretó “El son de la negra”, una de las piezas más emblemáticas de la música tradicional mexicana. Lo que parecía un gesto de hospitalidad con el folclore local terminó dividiendo por completo la opinión de los internautas a solo unos días de que ruede el balón.

LAS DOS CARAS DE LA MONEDA EN REDES SOCIALES El debate escaló rápidamente entre quienes vieron el acto con desaprobación y quienes salieron en defensa de la tradición. Por un lado, algunos usuarios señalaron que la elección del tema musical fue desafortunada y argumentaron que, debido al nombre de la canción, el gesto podría malinterpretarse o rozar el racismo. Hubo comentarios cuestionando si la selección mexicana recibiría un trato similar en el extranjero, calificando la situación como un descuido de logística. Por otro lado, una gran cantidad de personas defendieron el recibimiento con orgullo. Músicos y ciudadanos explicaron que no existe ninguna intención ofensiva, ya que es el tema por excelencia para abrir cualquier evento importante en México. Incluso, miembros de la comunidad afromexicana expresaron que la canción es una joya cultural y que no había motivos reales para sentirse ofendidos.

EL PESO HISTÓRICO DE “EL SON DE LA NEGRA” Más allá de la controversia actual, esta pieza musical es catalogada por los expertos como “El Rey de los Sones”. Sus raíces se encuentran en el sur de Jalisco y se estima que su composición original pudo ocurrir entre 1814 y 1821, durante la época de la Independencia de México. La canción alcanzó fama internacional en 1940 gracias al compositor Blas Galindo y ha sido grabada por agrupaciones legendarias como el Mariachi Vargas de Tecalitlán. En el ámbito cultural, es un símbolo de identidad, alegría y orgullo nacional que se toca de forma natural en bodas, fiestas y grandes recepciones.

SUDÁFRICA EN EL GRUPO A DEL MUNDIAL 2026 La selección sudafricana forma parte de las 48 escuadras clasificadas para este histórico torneo conjunto entre México, Estados Unidos y Canadá. Su agenda en la fase de grupos contempla tres encuentros clave en los que buscará su pase a la siguiente ronda: - 11 de junio: México vs. Sudáfrica en el Estadio Azteca (partido inaugural). - 18 de junio: Sudáfrica vs. rival europeo en Atlanta, Estados Unidos. - 24 de junio: Sudáfrica vs. República de Corea en el Estadio BBVA de Monterrey. El ambiente previo al silbatazo inicial del 11 de junio ya está encendido, demostrando que este torneo dará de qué hablar tanto dentro como fuera de la cancha.

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