Urgen a FGR investigar a Samuel García por nexos de despacho familiar con la red de huachicol ‘Los Petrofactureros’

“Las acusaciones contra Samuel García han destapado la posibilidad de un juicio político, lo que podría desembocar en su desafuero y eventual destitución del cargo, además de algunos procesos penales en su contra” , señaló Ramírez Cuéllar.

Tras afirmar que nadie puede escudarse detrás del privilegio del fuero, el vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, urgió a la Fiscalía y al Congreso de Nuevo León , en donde hay solicitudes de juicio político a Samuel García, a investigar a fondo las acusaciones contra el gobernador emecista.

Recordó que la FGR también podría citar a declarar al mandatario local ante los posibles casos de delitos federales, como lavado de dinero y facturación falsa.

"Es indispensable utilizar todas las capacidades institucionales para actuar contra este tipo de delitos, especialmente si políticos de alto nivel o empresarios se encuentran implicados. Aquellos que juraron respetar la Constitución y las leyes deben enfrentar todo el peso de la ley en caso de que se compruebe su participación en actos de corrupción", dijo.

Grupo REFORMA publicó ayer martes que un supuesto empresario señalado por autoridades federales de ser parte de la red “Los Petrofactureros” (integrada por 40 negocios relacionados con el huachicol) aparece como cliente de “servicios profesionales” de uno de los despachos del padre de Samuel García.

El detenido es Jesús Ricardo Puente, quien pagó 15 millones de pesos al despacho GMA Firma Jurídica Fiscal, propiedad del papá y medio hermano del gobernador Samuel García.

También el senador morenista Waldo Fernández y la vocería del PAN urgieron a la FGR a que investigue el caso.

“Lo pertinente es saber si el gobernador tiene participación en el despacho y señalar si tiene responsabilidad en este asunto y decir si están vinculados o no”, dijo Fernández.