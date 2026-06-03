Urgen a FGR investigar a Samuel García por nexos de despacho familiar con la red de huachicol ‘Los Petrofactureros’

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    Urgen a FGR investigar a Samuel García por nexos de despacho familiar con la red de huachicol ‘Los Petrofactureros’
    Aunque Samuel García rechazó cualquier ilícito a su familia argumentando la responsabilidad de los clientes, la Federación amaga con citarlo por lavado de dinero. REFORMA
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Morena y PAN exigen desafuero y juicio político para Samuel tras ligar despacho familiar con red de huachicol “Los Petrofactureros”

Tras afirmar que nadie puede escudarse detrás del privilegio del fuero, el vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, urgió a la Fiscalía y al Congreso de Nuevo León, en donde hay solicitudes de juicio político a Samuel García, a investigar a fondo las acusaciones contra el gobernador emecista.

“Las acusaciones contra Samuel García han destapado la posibilidad de un juicio político, lo que podría desembocar en su desafuero y eventual destitución del cargo, además de algunos procesos penales en su contra”, señaló Ramírez Cuéllar.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/samuel-garcia-niega-que-la-seleccion-de-japon-quedara-varada-en-trafico-de-monterrey-y-acusa-uso-de-ia-GA21126264

Recordó que la FGR también podría citar a declarar al mandatario local ante los posibles casos de delitos federales, como lavado de dinero y facturación falsa.

"Es indispensable utilizar todas las capacidades institucionales para actuar contra este tipo de delitos, especialmente si políticos de alto nivel o empresarios se encuentran implicados. Aquellos que juraron respetar la Constitución y las leyes deben enfrentar todo el peso de la ley en caso de que se compruebe su participación en actos de corrupción", dijo.

Grupo REFORMA publicó ayer martes que un supuesto empresario señalado por autoridades federales de ser parte de la red “Los Petrofactureros” (integrada por 40 negocios relacionados con el huachicol) aparece como cliente de “servicios profesionales” de uno de los despachos del padre de Samuel García.

El detenido es Jesús Ricardo Puente, quien pagó 15 millones de pesos al despacho GMA Firma Jurídica Fiscal, propiedad del papá y medio hermano del gobernador Samuel García.

También el senador morenista Waldo Fernández y la vocería del PAN urgieron a la FGR a que investigue el caso.

“Lo pertinente es saber si el gobernador tiene participación en el despacho y señalar si tiene responsabilidad en este asunto y decir si están vinculados o no”, dijo Fernández.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hallan-anomalias-en-la-embajada-de-mexico-en-reino-unido-y-las-ocultan-LA21124953

Se zafan y culpan al cliente

El gobernador de Nuevo León, Samuel García , rechazó ayer actos ilícitos del despacho de su padre y dijo que es responsabilidad de sus clientes actuar con honorabilidad.

“Tiene muchísimos clientes del sector energético a los que les brinda servicio a través de su firma, siempre en el marco de la ley; ofrece sus servicios con honestidad y profesionalismo y es responsabilidad de cada persona, en este caso del cliente, conducirse con honorabilidad” , señaló ayer el emecista en sus redes sociales.

Con información de Daniel Reyes

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