Después de 88 años, Gallup anuncia que dejará de publicar datos de popularidad presidencial

NUEVA YORK- La consultora estadounidense Gallup dio conocer que va a dejar de publicar datos concernientes a la popularidad presidencial después de 88 años, en medio de quejas y amenazas del por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, por los resultados de sus encuestas.

Gallup, que publica encuestas sobre la opinión del trabajo del presidente, precisó a The Hill y otros medios va dejar de producir esos datos sobre “figuras políticas individuales”; la consultora indicó que este cambio se trata de un cambio estratégico “solamente basado” en sus prioridades.

”Este es un cambio estratégico solamente basado en las metas de investigación y prioridades de Gallup, y es parte de un esfuerzo más amplio que está en marcha para alinear todo el trabajo público de Gallup con su misión”, dijo un portavoz.

Anteriormente, cuando finalizó el primer año de su segundo mandato, Trump registraba sus niveles más bajos de popularidad, con un 36 % de aprobación, y un 59 % de desaprobación, de acuerdo con la encuesta de proporcionada por la consultora estadounidense que realizó entre el 1 y el 15 de diciembre, y que es la última disponible.

Ese 36% de aprobación es el mismo que el de noviembre pasado, y representa una fuerte caída con respecto al 47 % del que gozaba Trump al inicio del mandato.

Al principio, cuando se fundó en el año de 1935 por George Gallup se llamada Instituto Estadounidense de Opinión Pública, de quien tomó el nombre más tarde, y sus encuestas de popularidad presidencial comenzaron a elaborarse a partir de 1938, mismas que son muy utilizadas.

Trump criticado las encuestas de opinión pública cuando estas no le son favorables; en 2024 demandó a un medio de Iowa por augurar que su entonces rival, Kamala Harris, ganaría en ese estado, y más recientemente decidió demandar a The New York Times también por una encuesta desfavorable.

La empresa continuará publicando otros estudios. Ayer, dio a cononcer uno que sitúa “el optimismo estadounidense en su récord más bajo”, detallando que el porcentaje de adultos que prevén una vida de alta calidad en cinco años registró una caída del 59.2 %, la cifra más baja en casi dos décadas.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.