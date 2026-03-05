Posiciona el Financial Times a Pedro Sánchez como la ‘némesis’ de Donald Trump en Europa

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 5 marzo 2026
    Posiciona el Financial Times a Pedro Sánchez como la ‘némesis’ de Donald Trump en Europa
    Guerra en Irán distancia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump y a su homólogo español, Perdro Sánchez. AP
EFE
por EFE

COMPARTIR

TEMAS


Bombardeos
Guerras

Localizaciones


España

Personajes


Pedro Sánchez

Al mismo tiempo, el presidente español se ha convertido en el chivo expiatorio del movimiento MAGA de su homólogo estadounidense

LONDRES- El diario británico ‘Financial Times’, uno de los medios económicos más prestigiosos a nivel mundial, situó este jueves al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, como la «némesis» europea del presidente estadounidense, Donald Trump, por su posición contraria a la guerra en Irán.

El artículo de opinión del ‘FT’ parte de las palabras que Sánchez profirió a Trump este miércoles, cuando calificó de «ilegal» la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán y tildó de «inaceptable» que los líderes que no son capaces de mejorar la vida de las personas utilicen el «humo» de la guerra para ocultar sus fracasos y llenar los bolsillos de unos pocos.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No a la guerra’: Pedro Sánchez responde a la amenaza de Trump de cortar el comercio con España

A las 14:00 GMT, el artículo de opinión sobre Sánchez figuraba como el segundo tema más leído del día del rotativo.

Mientras algunos mandatarios mundiales intentan ganarse el favor de Trump a través de visitas de Estado, regalos, concursos de golf, o minimizando sus desacuerdos, Sánchez es «el único que se enfrenta al presidente estadounidense» y le dice lo que ningún otro líder europeo se atreve a decir, según el ‘FT’.

Al mismo tiempo, Sánchez se ha convertido en el chivo expiatorio del movimiento MAGA de Trump, pues representa el modelo de un izquierdista europeo «blando en materia de defensa, en relación con China y en materia migratoria», de acuerdo con el diario.

Para el periódico británico, la guerra en Oriente Medio ha llevado el conflicto entre Trump y Sánchez, acentuado entre otros por la negativa del español a aumentar el gasto en defensa al 5 % como el resto de socios de la OTAN, a un punto «crítico».

También asegura que la pregunta que ahora se cierne sobre el presidente del Gobierno español es si ha llevado las cosas demasiado lejos y está a punto de «sufrir la ira» de Trump.

El profesor titular de Política Exterior de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Juan Luis Manfredi, dijo al ‘FT’ que Irán representa un «error de cálculo» para España, pues Estados Unidos encontrará otros puertos o bases desde las que operar, pero España corre el riesgo de reforzar su posición de oponente político en un momento especialmente delicado.

Trump ha amenazado ya con castigar al Estado español y ha planteado un embargo generalizado para frenar el comercio; pero el potencial problema para el país y el liderazgo de Sánchez es, entre otras cuestiones, la dependencia de las importaciones de gas estadounidense, que representó el 44 % del suministro total en enero, dice el ‘FT’.

«Los precios de la energía podrían, en última instancia, hacer descarrilar al Gobierno actual», declaró el profesor de la UCLM.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bombardeos
Guerras

Localizaciones


España

Personajes


Pedro Sánchez

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Puro atole

Puro atole
true

La narconómina del CJNG y el fracaso de AMLO de ‘atender las causas’
Jóvenes compradores priorizan viviendas que ofrezcan privacidad, cercanía al trabajo y un espacio propio que garantice autonomía familiar. FOTO: OMAR SAUCEDO

Jóvenes priorizan la privacidad y el patrimonio al comprar vivienda en Saltillo y la región
Las nuevas predicciones de Mhoni Vidente para 2026 han generado conversación en redes y medios. Según su lectura del tarot, el mundo entrará en un ciclo de transformación profunda marcado por conflictos, crisis políticas y cambios históricos.

Energías oscuras, guerras y caída de régimen... Mhoni Vidente advierte sobre el ‘Año del Loco’ en este 2026
El aumento de temperaturas y vientos intensos en varias regiones del país está generando un ambiente propicio para la dispersión de polvo y polen, factores que pueden detonar alergias respiratorias.

¿Sufres de alergias? Cuidado... Calor y fuertes vientos pueden hacer que te la pases mal en esta temporada
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Ingresa nuevo Frente Frío 39 a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Alejandro Fernández, Carín León y Mijares encabezarán el festival musical “México Vibra”, una serie de conciertos programados en la Ciudad de México como parte de las celebraciones del Fan Fest rumbo al Mundial 2026.

‘México Vibra’: anuncian conciertos con Alejandro Fernández, Carín León y Mijares rumbo al Mundial 2026 en CDMX
Sergio Pérez se prepara para su regreso a la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia 2026, donde debutará con el nuevo equipo Cadillac.

Checo Pérez vuelve a la F1: ‘cualquier cosa puede suceder’ previo al GP de Australia 2026