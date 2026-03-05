Matrimonio infantil persiste en México: Chiapas, Oaxaca y Guerrero concentran más casos

El matrimonio infantil sigue siendo una práctica generalizada a nivel global, concluyó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 2023, pese a que cifras revelaron que, en los últimos años, 1 de cada 5 niñas se están en uniones formales o informales, cuando hace 10 años la estadística indicaba que había 1 por cada 4.

Mientras que en casos de niños, la tasa mundial de matrimonio infantil equivale a una quinta parte de la de las niñas.

“Los matrimonios infantiles en México son más frecuentes en las comunidades indígenas y rurales, que se rigen por usos y costumbres, donde se practican por motivos culturales, económicos o religiosos, lo que los hace un fenómeno normalizado”, destacó en su informe el ISSSTE.

EN MÉXICO: CAUSAS Y RAZONES DEL MATRIMONIO INFANTIL

El matrimonio infantil es una problemática compleja que involucra a las infancias, especialmente a las niñas y las adolescentes, que son parte de pueblos y comunidades indígenas. Generalmente, estos casos son relacionados con los siguientes aspectos:

1. Desigualdad social: Sin trabajo ni educación, las menores de edad optan por el matrimonio como vía para alcanzar cierta estabilidad económica.

2. Pobreza: Los contextos precarios llevan a las familias a casar o vender a menores de edad, generalmente mujeres, para reducir la carga económica, obtener un ingreso o saldar deudas.

3. Desigualdad de género: La imposición de roles dentro de un sistema machista y misógino genera expectativas diferentes tanto para las niñas como para los niños.

4. Normas sociales y culturales: Establecen que las niñas deben casarse a temprana edad para asegurar su futuro, preservar su honor o cumplir con las tradiciones de su comunidad.

5. Falta de educación: Las mujeres suelen tener oportunidades limitadas. Tener una educación incompleta reduce aún más las posibilidades de una buena calidad de vida.

6. Crimen organizado: Conflictos armados y la violencia genera el desplazamiento e inseguridad, lo que puede ser un incentivo de que niñas y adolescentes acepten o busquen protección con el matrimonio.

En algunas comunidades indígenas se desconocen los derechos humanos individuales y los matrimonios infantiles son prueba de ello. Se ha identificado que la causa de esto es por la falta de difusión y comunicación entre instituciones y comunidades.