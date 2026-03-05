Sube a 33 cifra de muertos por sarampión en México

La Secretaría de Salud (SSA) de México confirmó que hasta el 4 de marzo de este año se han registrado 33 muertes a causa del brote de sarampión que sufre el país desde el año pasado, ante lo que ha desplegado una campaña de vacunación masiva.

Según el más reciente informe, las autoridades sanitarias han registrado 15 casos confirmados de sarampión durante la última semana, siendo 12 mil 237 los contagios confirmados desde el año pasado.

De acuerdo a la Secretaría de Salud, el grupo poblacional más afectado por los contagios de sarampión son los menores de 1 a 4 años (mil 658 casos), seguido de los de 5 a 9 años (mil 444).

La tasa de incidencia más elevada que tiene el virus se produce en los menores de un año, con 61.89 casos por cada 100 mil habitantes.

En cuanto a la mortalidad, se produjeron 33 fallecimientos por el actual brote, de los cuales nueve se dieron en enero y febrero de este año, en los estados de Chihuahua (norte), Michoacán, Jalisco (oeste), Durango (norte) y Tlaxcala (centro).

Ante el aumento de contagios en algunos territorios como Jalisco (oeste), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que hasta la fecha se han aplicado 21 millones de vacunas en el país y garantizó que existen suficientes biológicos contra esta enfermedad “y están por llegar más”.

Asimismo, señaló que en México “hay un alto nivel de vacunación”, por lo que confió en que no habrá mayores contagios ante el Mundial de Fútbol 2026 donde México, Estados Unidos y Canadá serán anfitriones, y para el que México espera la llegada de cinco millones de visitantes.