Afirma Sheinbaum que las autoridades de la FIFA quedaron muy contentos tras reunión con gabinete de Seguridad

Sheinbaum indicó que los representantes del organismo futbolístico quedaron conformes con las respuestas presentadas por el gobierno , así como con la planeación de los operativos. Entre las recomendaciones mencionadas se incluyeron medidas para facilitar el acceso a los estadios y evitar congestionamientos viales durante los partidos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que en el encuentro se abordaron principalmente los planes de seguridad y movilidad para las sedes mundialistas , temas sobre los que —dijo— los funcionarios internacionales plantearon algunas dudas que fueron aclaradas por las autoridades mexicanas.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum informó que representantes de la FIFA expresaron satisfacción tras la reunión de trabajo sostenida con el gabinete de seguridad federal para revisar los preparativos rumbo a la FIFA World Cup 2026.

La jefa del Ejecutivo añadió que actualmente las dependencias federales se encuentran en una etapa de revisión y simulación de los protocolos que se aplicarán durante el torneo, lo que forma parte del proceso previo a la organización del evento.

Instalan mesa de coordinación

El encuentro realizado el miércoles marcó el inicio de una mesa de coordinación estratégica entre autoridades mexicanas y la FIFA para supervisar los avances en la preparación del Mundial.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que esta colaboración permitirá poner en marcha protocolos de inteligencia y despliegues operativos con participación de todas las instituciones del gabinete de seguridad, además de dependencias federales y autoridades estatales.

El funcionario destacó que hubo coordinación entre los gobiernos de la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, entidades donde se disputarán partidos, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas tanto para los visitantes como para la población local.

Operativos en aeropuertos, carreteras y estadios

En la reunión también participaron mandos de las Fuerzas Armadas y diversas dependencias federales.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, señaló que se desarrolla una estrategia basada en la coordinación interinstitucional para fortalecer las capacidades operativas del país durante el torneo.

Por su parte, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que se trabaja en reforzar los sistemas de seguridad y control en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y otras terminales aéreas cercanas.

Asimismo, indicó que se están fortaleciendo los mecanismos de protección portuaria y la logística para el traslado seguro de materiales que lleguen por vía marítima.

Facilidades migratorias y transporte

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reiteró el compromiso del gobierno de colaborar con la FIFA para agilizar trámites migratorios, permisos y procesos de visado, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En tanto, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, presentó los planes de movilidad, rutas de transporte y señalización que se implementarán para orientar a los visitantes.

Desde la organización del Mundial en México, Gabriela Cuevas destacó que el gobierno federal ha respondido con claridad a las inquietudes de la FIFA gracias a la coordinación y comunicación constante entre las instituciones involucradas.

Al finalizar el encuentro, los representantes del organismo internacional reconocieron el trabajo conjunto de las dependencias mexicanas, particularmente en materia de seguridad, y reiteraron su confianza en los avances rumbo al Mundial de 2026.