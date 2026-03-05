Venezuela y Estados restablecen relaciones diplomáticas, tras 5 años de conflicto político

El 5 de marzo se reportó que, tras 5 años de haber roto lazos diplomáticos, el gobierno de los Estados Unidos y el de Venezuela han reanudado acuerdos políticos.

En el 2019, bajo el régimen del presidente Nicolás Maduro y la primera presidencia de Donald Trump, sus respectivos países habían cortado relación diplomática, ya que Maduro denunció a los Estados Unidos de imperialista e intervencionista, presuntamente, por apoyar a los candidatos opositores del entonces dictador.

TE PUEDE INTERESAR: EU suaviza más las restricciones para petroleras en Venezuela

Posteriormente, los Estados Unidos, a principios del 2026, capturaron al presidente Maduro y a su esposa, al haberlos clasificado como presuntos líderes del narcoterrorismo. Con la ausencia de Maduro, Delcy Rodríguez, quien era la vicepresidenta del régimen chavista, tomó la presidencia de Venezuela.

Desde la nueva administración de gobierno en Venezuela, la relación diplomática con los Estados Unidos incrementó, especialmente en el negocio petrolero. Bajo los actuales parámetros, se restableció la embajada estadounidense en Caracas, y se presentó a Laura F. Dogu, como la nueva embajadora en Venezuela.

El Departamento de Estado, administrado por el secretario Marco Rubio, dio el siguiente comunicado, en relación al apoyo que darán a Venezuela para que se ejerza la democracia en las próximas elecciones.

‘Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar al pueblo venezolano y trabajar con socios en toda la región para promover la estabilidad y la prosperidad’