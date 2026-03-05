Venezuela y Estados restablecen relaciones diplomáticas, tras 5 años de conflicto político
El secretario de Interior, Doug Burgum, se reunió con la presidenta Delcy Rodríguez para establecer nuevos acuerdos entre Estados Unidos y Venezuela
El 5 de marzo se reportó que, tras 5 años de haber roto lazos diplomáticos, el gobierno de los Estados Unidos y el de Venezuela han reanudado acuerdos políticos.
En el 2019, bajo el régimen del presidente Nicolás Maduro y la primera presidencia de Donald Trump, sus respectivos países habían cortado relación diplomática, ya que Maduro denunció a los Estados Unidos de imperialista e intervencionista, presuntamente, por apoyar a los candidatos opositores del entonces dictador.
Posteriormente, los Estados Unidos, a principios del 2026, capturaron al presidente Maduro y a su esposa, al haberlos clasificado como presuntos líderes del narcoterrorismo. Con la ausencia de Maduro, Delcy Rodríguez, quien era la vicepresidenta del régimen chavista, tomó la presidencia de Venezuela.
Desde la nueva administración de gobierno en Venezuela, la relación diplomática con los Estados Unidos incrementó, especialmente en el negocio petrolero. Bajo los actuales parámetros, se restableció la embajada estadounidense en Caracas, y se presentó a Laura F. Dogu, como la nueva embajadora en Venezuela.
El Departamento de Estado, administrado por el secretario Marco Rubio, dio el siguiente comunicado, en relación al apoyo que darán a Venezuela para que se ejerza la democracia en las próximas elecciones.
‘Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar al pueblo venezolano y trabajar con socios en toda la región para promover la estabilidad y la prosperidad’
Por su parte, el secretario de Interior, Doug Burgum, anunció que se preparan nuevas licencias para permitir inversiones en el sector minero de Venezuela, por parte de los Estados Unidos.
Actualmente, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, yacen aprisionados en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, mientras enfrentan las acusaciones del gobierno federal estadounidense.