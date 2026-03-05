Venezuela y Estados restablecen relaciones diplomáticas, tras 5 años de conflicto político

/ 5 marzo 2026
    Venezuela y Estados restablecen relaciones diplomáticas, tras 5 años de conflicto político
    Tras la captura de Nicolás Maduro, los Estados Unidos han restablecido relaciones diplomáticas con Venezuela Vanguardia

El secretario de Interior, Doug Burgum, se reunió con la presidenta Delcy Rodríguez para establecer nuevos acuerdos entre Estados Unidos y Venezuela

El 5 de marzo se reportó que, tras 5 años de haber roto lazos diplomáticos, el gobierno de los Estados Unidos y el de Venezuela han reanudado acuerdos políticos.

En el 2019, bajo el régimen del presidente Nicolás Maduro y la primera presidencia de Donald Trump, sus respectivos países habían cortado relación diplomática, ya que Maduro denunció a los Estados Unidos de imperialista e intervencionista, presuntamente, por apoyar a los candidatos opositores del entonces dictador.

EU suaviza más las restricciones para petroleras en Venezuela

Posteriormente, los Estados Unidos, a principios del 2026, capturaron al presidente Maduro y a su esposa, al haberlos clasificado como presuntos líderes del narcoterrorismo. Con la ausencia de Maduro, Delcy Rodríguez, quien era la vicepresidenta del régimen chavista, tomó la presidencia de Venezuela.

Desde la nueva administración de gobierno en Venezuela, la relación diplomática con los Estados Unidos incrementó, especialmente en el negocio petrolero. Bajo los actuales parámetros, se restableció la embajada estadounidense en Caracas, y se presentó a Laura F. Dogu, como la nueva embajadora en Venezuela.

El Departamento de Estado, administrado por el secretario Marco Rubio, dio el siguiente comunicado, en relación al apoyo que darán a Venezuela para que se ejerza la democracia en las próximas elecciones.

Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar al pueblo venezolano y trabajar con socios en toda la región para promover la estabilidad y la prosperidad

Por su parte, el secretario de Interior, Doug Burgum, anunció que se preparan nuevas licencias para permitir inversiones en el sector minero de Venezuela, por parte de los Estados Unidos.

María Corina Machado afirma que regresará a Venezuela

Actualmente, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, yacen aprisionados en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, mientras enfrentan las acusaciones del gobierno federal estadounidense.

Temas


Diplomacia
Relaciones Exteriores
Economía

Localizaciones


Estados Unidos
Venezuela

Personajes


Donald Trump
Nicolás Maduro

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

