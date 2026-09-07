¿Se le acabó el gas? Chivas vuela alto, pero Brian Gutiérrez pierde terreno en el Rebaño

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    ¿Se le acabó el gas? Chivas vuela alto, pero Brian Gutiérrez pierde terreno en el Rebaño
    Brian Gutiérrez fue convocado a la Selección mexicana que disputó el Mundial, de ahí en adelante su nivel bajó considerablemente. FOTO: ESPECIAL

El mexicoamericano sólo ha sido titular tres veces en siete partidos y suma 364 minutos, mientras Santiago Sandoval y Hugo Camberos se consolidan como protagonistas

El Club Deportivo Guadalajara atraviesa uno de sus mejores momentos del Apertura 2026. El conjunto rojiblanco se encuentra en el segundo lugar de la Liga MX, únicamente por detrás del Club América, y bajo las órdenes de Gabriel Milito ha encontrado una identidad que le ha permitido competir de lleno por los primeros puestos.

Buena parte de este repunte tiene nombre y apellido de cantera. Santiago Sandoval y Hugo Camberos han dado un paso al frente y se han convertido en piezas importantes para el funcionamiento del Rebaño Sagrado. La aparición de estos jóvenes ha sido una de las notas positivas de un equipo que poco a poco comienza a ilusionar nuevamente a su afición.

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Pero mientras algunos canteranos aprovechan su oportunidad, Brian Gutiérrez atraviesa un momento de incertidumbre. El mediocampista llegó a Guadalajara procedente del Chicago Fire con la etiqueta de una de las grandes promesas del futbol mexicano y con el antecedente de haber sido convocado a la Selección Mexicana para disputar el Mundial. Sin embargo, su rendimiento no ha estado a la altura de las expectativas.

PIERDE PROTAGONISMO CON MILITO

La situación se refleja claramente en sus números. Gutiérrez ha participado en siete partidos del Apertura 2026, acumula 364 minutos y apenas ha sido titular en tres ocasiones. Más llamativo todavía es que, desde la Jornada 4, en el encuentro frente a Santos Laguna, no ha vuelto a comenzar un partido como titular.

Para un futbolista que estaba llamado a convertirse en uno de los referentes ofensivos del Guadalajara, la pérdida de protagonismo resulta significativa. Milito ha encontrado otras alternativas para darle funcionamiento al equipo y, hasta el momento, Gutiérrez no ha conseguido recuperar el lugar que se esperaba que tuviera dentro del once rojiblanco.

La situación incluso generó especulaciones sobre el ambiente dentro del vestidor. Durante el calentamiento previo al partido contra Pachuca, un video difundido en redes sociales mostró a Gutiérrez empujando con fuerza a Samir Inda, provocando comentarios sobre una posible discusión entre ambos.

Sin embargo, Inda se encargó de desmentir cualquier conflicto y explicó que todo había ocurrido mientras jugaban durante el calentamiento. “Nada, todo bien con el Brian, es mi amigo. Estábamos jugando, lo quiero mucho”, expresó el canterano rojiblanco, restando importancia a las imágenes que se habían viralizado.

LA CANTERA SE APODERA DE LA CANCHA

Mientras Gutiérrez intenta recuperar terreno, Sandoval y Camberos han aprovechado sus oportunidades para convertirse en dos de las caras jóvenes del nuevo proyecto rojiblanco. Su rendimiento, sumado al trabajo colectivo, ha permitido que Chivas se mantenga en la parte alta de la clasificación.

Gabriel Milito también ha recibido reconocimiento por la manera en que ha administrado sus piezas y encontrado soluciones dentro del plantel. La reciente victoria sobre Atlético de San Luis reforzó el buen momento del Guadalajara y aumentó las expectativas alrededor del equipo.

Ahora, uno de los desafíos del técnico argentino será recuperar la mejor versión de Brian Gutiérrez. Chivas necesita profundidad y variantes si pretende mantenerse en la pelea por el campeonato, y el talento que mostró el mediocampista antes de llegar al Rebaño todavía representa un recurso que Milito podría intentar recuperar en la segunda mitad del torneo.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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