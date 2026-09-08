$!Exasistente de Farath Coronel lo acusa de abuso sexual, violencia y explotación laboral

Tras el asesinato del vidente Farath Coronel, un excolaborador identificado como Ángel Aguilar, de 21 años, señaló de manera pública al fallecido por presuntas agresiones sexuales, físicas y laborales. De acuerdo con el testimonio del joven, el esoterista lo habría intoxicado con sustancias durante un procedimiento ritual para agredirlo sexualmente, además de someterlo a amenazas reiteradas y condiciones de trabajo abusivas. Los señalamientos fueron expuestos por Aguilar durante una entrevista con el periodista Javier Ceriani, en la que relató que comenzó a trabajar para Coronel en octubre de 2025, después de responder a una publicación en Facebook en la que buscaba personal. “Fui de estas quinientas personas que le mandaban mensaje. Jamás pensé que me iba a citar”, relató.

De acuerdo con su testimonio, el primer contacto ocurrió el 8 de octubre, cuando un escolta acudió por él al parque del Deportivo Ana Gabriela Guevara para trasladarlo a una entrevista con Coronel. Aguilar explicó que entre sus funciones estaban levantar al vidente por las mañanas, prepararle café, ayudarlo a vestirse, limpiar veladoras, atender a los clientes que acudían a consultas esotéricas, llamados “ahijados”, y administrar el dinero obtenido por esos servicios.

EXASISTENTE DE FARATH CORONEL ACUSA EXPLOTACIÓN LABORAL Y AMENAZAS Aguilar aseguró que Coronel establecía cantidades de dinero que debían cobrar a los clientes y que, cuando no se alcanzaban las cuotas, retrasaba o retenía el pago de los trabajadores. “Podía pasar semanas, cuatro semanas, cinco semanas y cuando te lo juntaba y nada, luego ni te lo completaba”, relató. Según su testimonio, en una ocasión trabajó durante cuatro semanas y recibió únicamente 2 mil 500 pesos. Durante la entrevista también fueron difundidas capturas de conversaciones de WhatsApp atribuidas a Coronel. En una de ellas, el vidente presuntamente exige a Aguilar acudir a trabajar durante su día de descanso. “Si no vas, voy por ti. Y no te va a gustar cómo te voy a traer”, se lee en el mensaje presentado durante el programa. En otro intercambio, según las capturas difundidas, Coronel le habría pedido conseguir 5 mil pesos de sus clientes para cubrir unas vacaciones de su pareja y lo habría amenazado con no pagarle si se negaba. Aguilar también afirmó que algunas de las oraciones y rituales ofrecidos a los clientes eran textos obtenidos de internet o generados mediante herramientas de inteligencia artificial. “Se pueden encontrar en Google, se pueden encontrar en ChatGPT. Las imprimía y nos hacía leerlas”, aseguró. El exasistente sostuvo además que parte del dinero obtenido de las consultas era utilizado para gastos personales de Coronel y afirmó haber presenciado consumo de cocaína por parte del vidente. Estos señalamientos fueron realizados por Aguilar y no fueron acompañados, en la información proporcionada, de una confirmación de autoridad.

EXASISTENTE DE FARATH CORONEL DENUNCIA EPISODIOS DE VIOLENCIA FÍSICA El joven también relató distintos episodios en los que, según su versión, habría sido agredido físicamente por Coronel. Uno de ellos habría ocurrido después de que Aguilar se negara a abandonar una reunión familiar para presentarse inmediatamente a trabajar. De acuerdo con su relato, su tía tomó el teléfono para reclamarle al vidente la manera en que trataba al joven. “Bueno, Farad, te voy a decir una cosa: él es tu empleado. Ni yo le hablo como tú le hablas. Hay derechos y hay respeto, y el respeto no se pide, se gana”, habría dicho la mujer, según Aguilar. El exempleado afirmó que, después de esa discusión, Coronel lo golpeó en el rostro por no haber acomodado correctamente una maleta. “No veo bien de un ojo. Veo todo borroso, como si me hubieran echado pintura blanca”, afirmó. Aguilar también aseguró que en otro episodio Coronel le provocó una lesión en la pierna con un fragmento de vidrio durante un momento de enojo. Durante la entrevista fue mostrado además un video en el que se escucha al vidente reprender a Aguilar por no haber retirado las etiquetas de su ropa y posteriormente escupirle. El exempleado explicó que Coronel consideraba las etiquetas visibles como algo “de gente corriente” y que por ello le exigía retirarlas. EXASISTENTE ACUSA A FARATH CORONEL DE HABERLO DROGADO PARA ABUSARLO SEXUALMENTE Uno de los señalamientos más graves realizados durante la entrevista corresponde a un presunto abuso sexual que, según Aguilar, habría ocurrido después de una ceremonia religiosa. El joven relató que durante el encuentro se preparó una bebida para los colaboradores de Coronel y que tomó la suya sin sospechar que pudiera contener alguna sustancia. Aguilar aseguró que posteriormente comenzó a experimentar visión borrosa y perdió el conocimiento. “Sentía un peso en mi pecho, como si alguien estuviera encima de mí”, narró sobre lo que recuerda de esa noche. Al despertar, afirmó haber encontrado rasguños y moretones en distintas partes del cuerpo. Días después, dijo, acudió a una farmacia que contaba con servicio médico debido a una lesión en el recto. “Me dijo: ‘Esto es parte de una violación. Te tienes que meter cargos ante eso’”, relató Aguilar sobre la atención que recibió. El joven aseguró que posteriormente confrontó a Coronel por lo ocurrido y atribuyó al vidente la respuesta: “Ay, ¿qué quieres que haga? Ya está hecho lo que tenía que hacer”. La información proporcionada no incluye una denuncia formal ante las autoridades por estos hechos ni una confirmación ministerial sobre los señalamientos.

CAPTURAS DE PANTALLA MUESTRAN PRESUNTAS AMENAZAS CONTRA EL EXEMPLEADO Durante el programa también fueron presentadas capturas de conversaciones de WhatsApp atribuidas a Coronel, en las que presuntamente amenaza a Aguilar. Uno de los mensajes señala: “Así como fácil te drogué para tenerte, así fácil hago que ya no existas”. En otro intercambio, según las capturas difundidas, el vidente habría amenazado con enviar a sus escoltas si Aguilar abandonaba el trabajo. “Te juro que hago que tu desaparición sea un misterio mandándote a mis escoltas para que sepas quién es la diabla”, se lee en el mensaje. Aguilar aseguró que las amenazas también involucraban a integrantes de su familia. Según su relato, Coronel lo amenazaba con asesinar a sus primas, quienes entonces tenían ocho años, aprovechando que el joven no contaba con sus padres y dependía principalmente del apoyo de su tía.









¿QUÉ PASÓ CON FARATH CORONEL? Farath Coronel, cuyo nombre real era Víctor Manuel Sixtos Vázquez, fue localizado sin vida el 4 de septiembre en su domicilio de la colonia Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. De acuerdo con la información disponible, un amigo del vidente encontró el cuerpo alrededor de las 11:00 horas. Coronel presentaba lesiones provocadas por arma de fuego.

Por este homicidio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó previamente sobre la detención de Elías “N”, quien se desempeñaba como elemento de seguridad de la víctima y es investigado como presunto autor material. Los señalamientos realizados ahora por el exasistente corresponden a hechos distintos al homicidio y deberán ser corroborados, en caso de que sean denunciados, mediante las investigaciones y pruebas correspondientes.

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