$!Trabajador salva a niña de 4 años de ser atropellada en Puebla y recibe 20 mil pesos de recompensa

Durante la tarde del domingo 6 de septiembre de 2026, un trabajador de la tienda “El Rey del Ahorro”, ubicada en Puebla, evitó que una niña de cuatro años fuera atropellada luego de que la menor saliera corriendo del establecimiento hacia la avenida 11 Sur. El momento quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, ubicado en la colonia San Ramón. En las imágenes se observa cómo la menor se dirige hacia el paso vehicular mientras un automóvil circulaba por la zona. De acuerdo con la información difundida sobre el incidente, la niña habría salido de la tienda tras un descuido de sus padres. Al percatarse de que se encontraba en dirección al tránsito vehicular, uno de los trabajadores intervino.

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TRABAJADOR CUBRIÓ CON SU CUERPO A LA MENOR PARA QUE NO FUERA ATROPELLADA El empleado se encontraba acomodando unas cajas cuando observó que la niña se aproximaba a la zona de circulación. De inmediato corrió hacia ella y realizó una maniobra para detenerla antes de que fuera alcanzada por el vehículo. El trabajador consiguió proteger a la menor con su propio cuerpo mientras el automóvil pasaba por el lugar, evitando que la niña resultara herida. El video posteriormente fue difundido en redes sociales, donde comenzó a circular ampliamente y generó reacciones de usuarios que destacaron la intervención del empleado. IDENTIFICAN A TRABAJADOR QUE SALVÓ A LA NIÑA Y LE OTORGAN RECOMPENSA Tras la difusión de las imágenes se dio a conocer que el empleado es Luis Enrique Cruz, de 34 años y padre de familia. Como reconocimiento por su actuación, la tienda “El Rey del Ahorro” le entregó un reconocimiento y una recompensa económica de 20 mil pesos. Al recibir el incentivo, Luis Enrique agradeció a la empresa y habló sobre el significado que tuvo para él el reconocimiento. “Quiero agradecer al Rey del Ahorro por esta bonificación que me dan. La verdad es muy bonito y muy grato saber que la empresa se preocupa por ti y que te bonifica ese tipo de acciones y que hable muy bien de ti. Es un sentimiento muy grande, una lección muy grande y la lealtad a la empresa a la que pertenezco se vuelve cada vez más fuerte con este tipo de acciones”, declaró.

USUARIOS RECONOCEN ACTUACIÓN DEL EMPLEADO La publicación mediante la cual “El Rey del Ahorro” dio a conocer el reconocimiento a su trabajador recibió numerosos comentarios de usuarios, entre ellos personas que señalaron la importancia de su intervención para evitar que la menor fuera atropellada. Una usuaria escribió: “Como mamá le doy las gracias a ese bello ser, pensar que a mí bebé le pase algo se me va la vida también, muchas gracias la vida te lo compensará, te irá de lo más bonito ya verás”. Otro usuario destacó que la intervención pudo haber evitado consecuencias para otras personas involucradas en el incidente: “Weyyyy este cabron no solo salvo a la niña, también salvo al conductor, facil lo meten al tambo, es increíble como una acción de una persona le salvo la vida a varias personas que sin deberla ni tenerla, les iba cambiar la vida en 1 segundo, no manches eres un verdadero héroe we, siempre llevatelo en la cabeza bro”.

También hubo comentarios de usuarios que señalaron que el trabajador habría estado atento a la menor antes de intervenir: “Desde temprano que vi esto en las noticias, vi que el señor ya se estaba apreviniendo, el ya presentía qué eso pasaría porque esta trabajando y al mismo tiempo observando ala niña, motivo por el cual actuó de inmediato y salvo a esta niña, más que merecido su reconocimiento x parte de su trabajo, muchas felicidades para ambos, super rey del ahorro y para el héroe sin capa, luis cruz”.

Otra usuaria expresó en redes sociales su agradecimiento en nombre de los padres de la niña: “Como madre quiero darte las gracias en nombre de esos papás, por no ser indiferente, sin duda fuiste un instrumento de Dios para salvar a esa criatura, que Dios bendiga tu vida todos los días”. Entre las reacciones también se leyó: “Dios lo Bendiga a él héroe sin capa.todo un ángel de la guarda que le mando Dios a esa pequeña”.