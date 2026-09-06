Desde Saltillo, ‘El Desaire’ reinventa la historia de Rosita Alvírez y la crítica nacional lo celebra

Desde Saltillo, ‘El Desaire’ reinventa la historia de Rosita Alvírez y la crítica nacional lo celebra

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Sara Navarrete
por Sara Navarrete

Medios como El Universal, Reforma y Cine Premiere destacan la fuerza de la cinta dirigida por Gabriel Ramos, por dejar de culpabilizar a la víctima y retratar con justicia la verdad detrás del popular corrido

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La historia de mujeres mexicanas reflejada en un corrido tradicional ha tomado un giro con la reciente adaptación cinematográfica. Este es el caso de Rosita Alvírez que, gracias a los esfuerzos de VANGUARDIA, la Universidad Carolina y el Epic Film Institute, partió de Saltillo, Coahuila, y llegó a los cines de todo México para alzar la voz, dar visibilidad y contar con justicia la relato verdadero que pasó desapercibida bajo notas musicales.

La película, protagonizada por Vico Escorcia, Guillermo Alonso, y Joshua Okamoto, ha sido reconocida múltiples veces en una gira internacional, donde obtuvo galardones como Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Director y Mejor Fotografía, entre otros. Con apenas unos días de haber sido estrenada, la prensa nacional ha reconocido el poder de la cinta en la realidad que cimbra al país.

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UN DESAFÍO, UN ESPEJO, UNA REALIDAD... MÁS QUE UN CORRIDO

Así es como medios de comunicación han calificado a ‘El Desaire’:

El Universal: “Un filme que desafía la violencia. Inspirada en un corrido popular, la cinta cuestiona una letra que durante décadas responsabilizó a la propia víctima de su tragedia”.

Posta: “Es un final doloroso y, lamentablemente, demasiado realista. No busca suavizar la situación ni ofrecer una salida sencilla: simplemente nos deja frente a una realidad que sigue existiendo”, escribió el crítico Kevin Samaniego en el artículo ‘El Desaire: un crudo espejo de la violencia de género en México’.

La Razón:[...] el director y coguionista Gabo Ramos retrata los mecanismos cotidianos de control y la violencia de género que enfrentan miles de mujeres todos los días en México y en el mundo”.

Cinesaurio: “La película no rescata el corrido para repetirlo como estampa folclórica ni para envolverlo en nostalgia norteña. Lo trae al presente para preguntarnos qué hemos estado cantando durante años y qué violencias quedaron normalizadas debajo de la música”, destacó el portal.

Chilango: “El desaire se torna entonces en una historia donde, en vez de decidir si Rosita merecía ese final o no por ir a un baile, se busca despertar en el espectador la identificación de las señales de violencia que pueden ir subiendo de tono hasta terminar en un hecho trágico”.

Cine Premiere: “No parece que la cinematografía nacional necesitara una película más basada en este corrido, pero la diferencia con El Desaire es que su director —el realizador mexicano Gabriel Ramos— no se anda con rodeos y cuenta la historia de Rosita como lo que es: la historia de un feminicidio”.

Diario de Chiapas: “Este esfuerzo descentraliza la producción fílmica en México y posiciona a Coahuila como un nuevo polo de creación audiovisual, demostrando que el cine hecho en los estados tiene la calidad técnica y la fuerza narrativa para impactar al público a nivel nacional”.

Unplugged news: “Lo más positivo y propositivo de ‘El Desaire’ es que si bien está basado en algo más, se ve una evolución del personaje de Rosita Alvírez”.

Reforma: “Aquella narración de un feminicidio en una canción popular fue un punto de partida para crear la película El Desaire [...] la cual busca ampliar la mirada hacia las agresiones contra las mujeres”.

El Sol de México: “El cineasta Gabriel Ramos trae a la actualidad el corrido para alertar sobre la violencia contra las mujeres”.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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