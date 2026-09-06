Desde Saltillo, ‘El Desaire’ reinventa la historia de Rosita Alvírez y la crítica nacional lo celebra

La historia de mujeres mexicanas reflejada en un corrido tradicional ha tomado un giro con la reciente adaptación cinematográfica. Este es el caso de Rosita Alvírez que, gracias a los esfuerzos de VANGUARDIA, la Universidad Carolina y el Epic Film Institute, partió de Saltillo, Coahuila, y llegó a los cines de todo México para alzar la voz, dar visibilidad y contar con justicia la relato verdadero que pasó desapercibida bajo notas musicales. La película, protagonizada por Vico Escorcia, Guillermo Alonso, y Joshua Okamoto, ha sido reconocida múltiples veces en una gira internacional, donde obtuvo galardones como Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Director y Mejor Fotografía, entre otros. Con apenas unos días de haber sido estrenada, la prensa nacional ha reconocido el poder de la cinta en la realidad que cimbra al país.

UN DESAFÍO, UN ESPEJO, UNA REALIDAD... MÁS QUE UN CORRIDO Así es como medios de comunicación han calificado a ‘El Desaire’: El Universal: “Un filme que desafía la violencia. Inspirada en un corrido popular, la cinta cuestiona una letra que durante décadas responsabilizó a la propia víctima de su tragedia”. Posta: “Es un final doloroso y, lamentablemente, demasiado realista. No busca suavizar la situación ni ofrecer una salida sencilla: simplemente nos deja frente a una realidad que sigue existiendo”, escribió el crítico Kevin Samaniego en el artículo ‘El Desaire: un crudo espejo de la violencia de género en México’.

La Razón: “[...] el director y coguionista Gabo Ramos retrata los mecanismos cotidianos de control y la violencia de género que enfrentan miles de mujeres todos los días en México y en el mundo”. Cinesaurio: “La película no rescata el corrido para repetirlo como estampa folclórica ni para envolverlo en nostalgia norteña. Lo trae al presente para preguntarnos qué hemos estado cantando durante años y qué violencias quedaron normalizadas debajo de la música”, destacó el portal. Chilango: “El desaire se torna entonces en una historia donde, en vez de decidir si Rosita merecía ese final o no por ir a un baile, se busca despertar en el espectador la identificación de las señales de violencia que pueden ir subiendo de tono hasta terminar en un hecho trágico”.

Cine Premiere: “No parece que la cinematografía nacional necesitara una película más basada en este corrido, pero la diferencia con El Desaire es que su director —el realizador mexicano Gabriel Ramos— no se anda con rodeos y cuenta la historia de Rosita como lo que es: la historia de un feminicidio”. Diario de Chiapas: “Este esfuerzo descentraliza la producción fílmica en México y posiciona a Coahuila como un nuevo polo de creación audiovisual, demostrando que el cine hecho en los estados tiene la calidad técnica y la fuerza narrativa para impactar al público a nivel nacional”.