Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Una Tormenta Negra se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 48 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este martes, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica sobre el noroeste de la República Mexicana, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Por otra parte, una circulación ciclónica y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera al interior del país; además de la onda tropical núm. 37 que se desplazará sobre el sureste mexicano, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Guanajuato (sur y sureste), así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del territorio nacional, estados del litoral del Pacífico, del golfo de México y de la península de Yucatán; prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).

Para el miércoles, el monzón mexicano sobre el noroeste de México y canales de baja presión en el interior del país, aunados a circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, además del paso de la onda tropical 37 sobre el sur y occidente del territorio nacional, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el noroeste, norte, oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán, y con posible caída de granizo en el occidente y centro del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

Una nueva onda tropical 38 se aproximará y recorrerá la península de Yucatán y el sureste mexicano, reforzará la probabilidad de lluvias en dichas regiones. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana; prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste), iniciando el día miércoles en Baja California (noreste).

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 17 y máxima de 27 grados con probabilidad de lluvias, el miércoles tendremos una máxima de 28 y una mínima de 17 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 29 y mínima de 17. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Tormenta Negra... Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guanajuato (sur y sureste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (norte y centro), Sonora (norte y este), Chihuahua (oeste y suroeste), Sinaloa (este), Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), San Luis Potosí (centro, sur y este), Aguascalientes, Nayarit (norte y este), Jalisco (noreste y este) Colima, Michoacán (norte, centro y este), Querétaro (norte, oeste y sur), Hidalgo (norte y este), Guerrero (este), Veracruz (norte y sur), Puebla (norte), Oaxaca (norte, oeste, sur y este), Tabasco (oeste), Chiapas (norte, oeste y sur) y Yucatán (centro y oeste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (centro y sur), Tamaulipas (sur) y Estado de México (norte y oeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo. TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (noroeste), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (noroeste y oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (norte y centro), Durango, Sinaloa (norte y centro), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro. PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca (istmo de Tehuantepec), Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Quintana Roo. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California. Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿QUÉ ES UNA TORMENTA? Una tormenta es un fenómeno meteorológico caracterizado por una perturbación de la atmósfera que puede incluir lluvia, viento fuerte, truenos, relámpagos, granizo e incluso nieve, dependiendo de las condiciones climáticas. Se produce cuando masas de aire con diferentes temperaturas y niveles de humedad interactúan, generando inestabilidad en la atmósfera. Las tormentas se forman principalmente a partir de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus, que pueden alcanzar más de 10 kilómetros de altura. En su interior ocurren fuertes corrientes ascendentes y descendentes de aire que favorecen la formación de lluvia intensa, descargas eléctricas y, en algunos casos, granizo. Tipos de tormentas Tormenta eléctrica: Se caracteriza por la presencia de rayos y truenos, acompañados o no de lluvia. Tormenta de lluvia: Produce precipitaciones intensas que pueden ocasionar inundaciones. Tormenta de granizo: Genera la caída de bolas de hielo de distintos tamaños. Tormenta de nieve: Ocurre en regiones frías y deja acumulaciones importantes de nieve. Tormenta tropical: Es un ciclón tropical con vientos sostenidos de entre 63 y 118 km/h. Si aumenta su intensidad, puede convertirse en huracán. ¿Cómo se forma una tormenta? Para que se desarrolle una tormenta deben coincidir tres elementos principales: Aire cálido y húmedo, que asciende con facilidad. Inestabilidad atmosférica, que favorece el crecimiento de las nubes. Un mecanismo de ascenso, como un frente frío, una montaña o el intenso calentamiento del suelo. Al elevarse, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa formando nubes. Si el proceso continúa, las gotas de agua y los cristales de hielo crecen hasta precipitarse en forma de lluvia, granizo o nieve. ¿Qué riesgos representan? Las tormentas pueden provocar: Inundaciones repentinas. Caída de árboles y anuncios por los fuertes vientos. Descargas eléctricas peligrosas. Deslizamientos de tierra en zonas montañosas. Daños en viviendas, carreteras y cultivos.

¿Qué hacer durante una tormenta? Permanecer en un lugar seguro y evitar espacios abiertos. No refugiarse debajo de árboles aislados. Desconectar aparatos eléctricos si existe riesgo de descargas. Evitar cruzar calles o ríos con corriente de agua. Mantenerse informado mediante los avisos del servicio meteorológico y de protección civil. En términos generales, una tormenta es un fenómeno atmosférico de corta o mediana duración que puede variar desde una lluvia con actividad eléctrica hasta eventos severos capaces de generar daños importantes, por lo que es fundamental atender los pronósticos y las recomendaciones de las autoridades.