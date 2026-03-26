Detenciones migratorias dejan a 11 mil niños ciudadanos estadounidenses sin sus padres

Sus autores; Jeff Ernsthausen, Mario Ariza, McKenzie Funk, Mica Rosenberg y Gabriel Sandoval, señalan que “Bajo el mandato de Trump, se disparó la detención de padres y madres inmigrantes con hijos nacidos en Estados Unidos”.

MIAMI- En lo que va del segundo mandato de Donald Trump, se estima que por lo menos 11 mil niños que son ciudadanos de Estados Unidos se quedaron sin sus padres derivado de las detenciones migratorias, precisa una investigación de ProPublica titulada “Trump ha detenido a padres de más de 11,000 niños ciudadanos estadounidenses”.

“Las madres inmigrantes de niños con ciudadanía estadounidense están siendo liberadas con menos frecuencia durante el gobierno de Trump”, aseveran Ernsthausen, Ariza, Funk, Rosenberg y Sandoval.

De esta forma, el número de madres y padres que fueron detenidos por el ICE se duplicó durante los primeros siete meses del segundo mandato de Trump, en comparación con la administración de su antecesor, Biden.

“Las diferencias entre el destino de los padres inmigrantes detenidos bajo los dos presidentes son muy marcadas, según muestra nuestro análisis. El impacto en las madres es particularmente notable. Trump está deportando cada día a casi cuatro veces más madres de niños ciudadanos estadounidenses, en comparación con Biden”, añaden Ernsthausen, Ariza, Funk, Rosenberg y Sandoval.

Esta nueva investigación de ProPublica, misma que fue dada a conocer esta semana, precisa que estas que la derivado de las políticas migratorias impulsadas por Trump afectaron a las familias latinas, con más de 50 niños que perdieron a uno de sus padres cada día como consecuencia de las detenciones migratorias.

“Que las autoridades de inmigración estén deteniendo a más de estas madres, no explica por sí solo el aumento de las deportaciones. Cuando son detenidas, rara vez se les permite regresar a casa con sus familias. Bajo el mandato de Biden, alrededor del 30% de esas detenciones dieron lugar a una deportación. Con Trump, la cifra es de casi el 60%”, explican Ernsthausen, Ariza, Funk, Rosenberg y Sandoval.

“En comparación con la administración Biden, los funcionarios de Trump están deteniendo a muchos más padres que solo tienen delitos menores o no tienen historial criminal. Bajo Trump, más de la mitad de los papás y alrededor de tres cuartas partes de las mamás, no tenían condenas penales en Estados Unidos, salvo por infracciones de tránsito o migratorias”, prosiguen Ernsthausen, Ariza, Funk, Rosenberg y Sandoval.

De acuerdo con ProPublica, su investigación es el recuento más detallado hasta la fecha de niños ciudadanos estadounidenses cuyos padres inmigrantes fueron arrestados, detenidos o deportados.

Su análisis tiene como base los registros I-213 del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), mismos que obtenidos por la Universidad de Washington, en los que incluyen datos sobre la ciudadanía y el número de hijos menores de cada detenido.

La información obtenida cubre desde finales de 2021 hasta mediados de 2025 y solo se incluyeron los arrestos del ICE, no de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

“Para calcular que más de 11,000 niños ciudadanos estadounidenses tenían un progenitor arrestado y detenido por ICE, contabilizamos únicamente a los hijos de padres varones”, detallan Ernsthausen, Ariza, Funk, Rosenberg y Sandoval, quien prosiguen diciendo “hicimos esto para evitar el doble conteo de niños en los casos en que ambos progenitores fueron detenidos: los padres varones representaban una gran mayoría entre los detenidos. Nos limitamos a los primeros siete meses del segundo mandato de Trump, el periodo cubierto por los datos del Formulario I-213”; los autores concluyen explicando que “si un papá fue arrestado y detenido más de una vez bajo el mandato de Trump, contabilizamos a sus hijos una sola vez. Todos los demás cálculos se realizaron a nivel de arresto, lo que significa que, en un número muy reducido de casos, el mismo progenitor podría en múltiples ocasiones, una por cada vez que fuera arrestado, detenido, liberado o deportado”.

Con información de la Agencia de Noticias EFE y ProPublica.