Coahuila, entre los estados con menor crecimiento salarial del país: Inegi

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    Coahuila, entre los estados con menor crecimiento salarial del país: Inegi
    La entidad registró un menor crecimiento salarial que el reportado como promedio a nivel nacional. Especial

Al cierre de 2025, las remuneraciones en la entidad aumentaron 4%, cifra inferior al 5% de promedio nacional

La medición trimestral de los puestos de trabajo y sus remuneraciones, publicada por el Inegi, reveló que al cierre de 2025 Coahuila se ubicó entre las entidades con menor crecimiento salarial del país.

De acuerdo con el informe, durante el cuarto trimestre de 2025 las remuneraciones de los asalariados en la entidad crecieron 4.0 por ciento, cifra inferior al promedio nacional, que registró un aumento de 5.7 por ciento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/se-estancan-salarios-en-la-industria-de-coahuila-los-de-gobierno-los-que-mas-han-disminuido-HO19535266

Este indicador, publicado de manera trimestral por el Inegi, mide la evolución de la masa salarial que reciben los trabajadores en cada estado durante un periodo determinado, lo que permite comparar el comportamiento de las remuneraciones entre entidades y analizar su relación con el desempeño económico regional.

Aunque Coahuila mantuvo un crecimiento positivo, el resultado la colocó entre los estados con menor avance salarial del país, al ubicarse en el lugar 29 de las 32 entidades federativas evaluadas, es decir, entre los cinco estados en donde menos creció el salario.

Según el informe, únicamente Chihuahua, con un incremento de 3.8 por ciento; Guanajuato, con 3.7 por ciento; y Campeche, que registró una disminución de 2.8 por ciento, reportaron resultados inferiores a los de Coahuila.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/salarios-del-magisterio-por-debajo-del-promedio-en-coahuila-ED20898387

Los datos también muestran una desaceleración respecto a los niveles observados un año antes. Al cierre de 2024, la entidad registraba un crecimiento anual de 13.2 por ciento en las remuneraciones de los asalariados, mientras que el promedio de todo 2025 fue de 10.4 por ciento.

El reporte señala que el desempeño salarial fue perdiendo dinamismo a lo largo del año. Durante el primer trimestre se registró una variación de 7.8 por ciento; posteriormente, el indicador descendió hasta 2.1 por ciento en el tercer trimestre y cerró el año con un avance de 4.0 por ciento.

Pese a este comportamiento, Coahuila aportó 0.14 puntos porcentuales al crecimiento nacional de las remuneraciones, contribuyendo de manera positiva al resultado general del país.

https://vanguardia.com.mx/dinero/nava-ramos-arizpe-y-sierra-mojada-registran-los-salarios-mas-altos-en-coahuila-OJ19989340

A nivel nacional, las remuneraciones de los asalariados alcanzaron un monto de 10.6 billones de pesos durante el cuarto trimestre de 2025, lo que representó un crecimiento anual de 5.7 por ciento.

Los resultados fueron publicados junto con el informe sobre puestos de trabajo remunerados, en el que Coahuila también reportó una disminución anual de 2.0 por ciento en el número de empleos, una de las caídas más pronunciadas entre las entidades federativas.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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