Coahuila, entre los estados con menor crecimiento salarial del país: Inegi

La medición trimestral de los puestos de trabajo y sus remuneraciones, publicada por el Inegi, reveló que al cierre de 2025 Coahuila se ubicó entre las entidades con menor crecimiento salarial del país. De acuerdo con el informe, durante el cuarto trimestre de 2025 las remuneraciones de los asalariados en la entidad crecieron 4.0 por ciento, cifra inferior al promedio nacional, que registró un aumento de 5.7 por ciento.

Este indicador, publicado de manera trimestral por el Inegi, mide la evolución de la masa salarial que reciben los trabajadores en cada estado durante un periodo determinado, lo que permite comparar el comportamiento de las remuneraciones entre entidades y analizar su relación con el desempeño económico regional. Aunque Coahuila mantuvo un crecimiento positivo, el resultado la colocó entre los estados con menor avance salarial del país, al ubicarse en el lugar 29 de las 32 entidades federativas evaluadas, es decir, entre los cinco estados en donde menos creció el salario.

Según el informe, únicamente Chihuahua, con un incremento de 3.8 por ciento; Guanajuato, con 3.7 por ciento; y Campeche, que registró una disminución de 2.8 por ciento, reportaron resultados inferiores a los de Coahuila.

Los datos también muestran una desaceleración respecto a los niveles observados un año antes. Al cierre de 2024, la entidad registraba un crecimiento anual de 13.2 por ciento en las remuneraciones de los asalariados, mientras que el promedio de todo 2025 fue de 10.4 por ciento. El reporte señala que el desempeño salarial fue perdiendo dinamismo a lo largo del año. Durante el primer trimestre se registró una variación de 7.8 por ciento; posteriormente, el indicador descendió hasta 2.1 por ciento en el tercer trimestre y cerró el año con un avance de 4.0 por ciento.

Durante el cuarto trimestre de 2025, el total de puestos de trabajo remunerados de las actividades económicas registró un nivel de 40.9 millones. Esto significó un incremento de 1.3% a tasa anual.



En el mismo periodo, las remuneraciones de los asalariados ascendieron a... pic.twitter.com/2NzGg1tqi9 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 3, 2026

Pese a este comportamiento, Coahuila aportó 0.14 puntos porcentuales al crecimiento nacional de las remuneraciones, contribuyendo de manera positiva al resultado general del país.

A nivel nacional, las remuneraciones de los asalariados alcanzaron un monto de 10.6 billones de pesos durante el cuarto trimestre de 2025, lo que representó un crecimiento anual de 5.7 por ciento. Los resultados fueron publicados junto con el informe sobre puestos de trabajo remunerados, en el que Coahuila también reportó una disminución anual de 2.0 por ciento en el número de empleos, una de las caídas más pronunciadas entre las entidades federativas.

Publicidad

Temas

Salarios Economía trabajadores

Localizaciones

Coahuila Saltillo

Organizaciones

INEGI

