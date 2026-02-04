Detienen a Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro

Internacional
/ 4 febrero 2026
    Detienen a Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro
    Saab enfrentaba cargos por desvío de recursos en Estados Unidos y por lavado de dinero en México. ESPECIAL

El exempresario había sido detenido en 2021 en Cabo Verde, pero fue excarcelado por EU en 2023

El ex Ministro de Industrias de Venezuela Alex Saab, ex empresario colombo-venezolano que estuvo preso en Estados Unidos, fue arrestado este miércoles, dijeron varios medios colombianos.

Señalado de ser prestanombres del Mandatario Nicolás Maduro, Saab fue detenido en 2021 en Cabo Verde y excarcelado en 2023 por EU como parte de un acuerdo que incluyó la liberación de 10 estadounidenses presos en Venezuela. En 2024 Maduro lo designó Ministro.

TE PUEDE INTERESAR: Argentina solicita a EU extradición de Maduro por crímenes de lesa humanidad

Saab estaba acusado por EU de desviar unos 350 millones de dólares de Venezuela, en un plan que involucraba sobornos a funcionarios de Caracas.

También estaba acusado en México de lavar dinero a través de la reventa de despensas para programas sociales en Venezuela.

El 17 de enero, la Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó a Saab como Ministro de Industria.

