Detienen a Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro

El ex Ministro de Industrias de Venezuela Alex Saab, ex empresario colombo-venezolano que estuvo preso en Estados Unidos, fue arrestado este miércoles, dijeron varios medios colombianos.

Señalado de ser prestanombres del Mandatario Nicolás Maduro, Saab fue detenido en 2021 en Cabo Verde y excarcelado en 2023 por EU como parte de un acuerdo que incluyó la liberación de 10 estadounidenses presos en Venezuela. En 2024 Maduro lo designó Ministro.

Saab estaba acusado por EU de desviar unos 350 millones de dólares de Venezuela, en un plan que involucraba sobornos a funcionarios de Caracas.

También estaba acusado en México de lavar dinero a través de la reventa de despensas para programas sociales en Venezuela.

El 17 de enero, la Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó a Saab como Ministro de Industria.