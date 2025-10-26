Detienen a dos sospechosos por el ‘robo del siglo’ al Museo de Louvre en París

Dos hombres han sido detenidos en las últimas horas como sospechosos del robo de joyas perpetrado en el museo de Louvre el 19 de octubre pasado, uno de ellos cuando trataba de abandonar el país por el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle y el otro en Seine-Saint-Denis, a las afueras de París, Francia. Los arrestos ocurrieron este sábado, según avanzaron la revista Paris Match y el diario Le Parisien, y los dos hombres permanecen bajo custodia policial. La primera detención, la que ocurrió en el aeropuerto, se dio alrededor de las 22.00 horas, cuando el sospechoso en cuestión trataba de abandonar Francia en dirección presuntamente a Argelia. Esa misma noche ocurrió la otra detención, de la que se filtraron menos detalles. TE PUEDE INTERESAR: Directora del Louvre reconoce un ‘terrible fracaso’ tras el robo de joyas y ofrece su dimisión

ANTECEDENTES POR ROBO Los dos fueron trasladados a las instalaciones de la Brigada de Represión del Crimen organizado de París (BRB, por sus siglas en francés) y la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC) en la sede de la policía judicial parisina (en el distrito XVII de la capital) y su detención provisional puede prolongarse hasta 96 horas. Ambos hombres, de unos 30 años, estaban en el radar de la policía por antecedentes por robos, según indicó Le Parisien, y supuestamente formarían parte del comando de cuatro personas que ejecutó la sustracción de las joyas de la Galería Apolo del museo más visitado del mundo. En el marco de la investigación del Louvre, se les acusaría de delitos de robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos. Las joyas robadas hace una semana están valoradas económicamente en 88 millones de euros, aunque su valor patrimonial es incalculable. Estaban expuestas en la denominada Galería de Apolo del museo más visitado del mundo.

¿CUÁLES SON LAS JOYAS QUE FUERON ROBADAS EN PARÍS? Entre los objetos sustraídos están: * Dos diademas: una de la reina María Amelia y otra de la reina Hortensia. * Un collar y pendientes de un conjunto de zafiros de ambas reinas. * Un collar y un par de pendientes de esmeraldas de la reina María Luisa. * Un broche y una diadema de la emperatriz Eugenia. La única pieza recuperada fue la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa española del emperador Napoleón III, que los ladrones dejaron caer durante el robo y que las autoridades lograron recuperar, aunque con daños. Las joyas estaban en dos vitrinas de la galería: una conocida como la de los diamantes y otra que contenía piezas del Segundo Imperio.

EL ROBO... ¿DEL SIGLO? Según los primeros datos filtrados a la prensa, lo ocurrido hacia las 9:45 horas local de la mañana, fue más bien un robo que un atraco: los ladrones sustrajeron joyas de un valor todavía por estimar. BFMTV contó que un grupo de hombres llegó en moto al lado del Louvre, situado junto al río Sena y donde se estaban realizando obras, y utilizaron un montacargas para subir hasta la primera planta y romper las ventanas, lo que les permitió penetrar en el interior. Una vez con el botín, salieron por el mismo lugar y huyeron en las motos. Según el Ministerio del Interior, encabezado por Laurent Nuñez, se robaron joyas de las vitrinas y escaparon en vehículos de dos ruedas; se informó que se está llevando a cabo un trabajo forense y se está compilando un inventario preciso de los objetos robados, añadiendo que los artículos tienen un valor histórico "inestimable". La policía ha evacuado el patio de entrada al museo en la pirámide y al lugar de los hechos han acudido varios miembros del Gobierno. Un video de la escena mostró a turistas confundidos siendo evacuados de la pirámide de cristal y los patios circundantes mientras los oficiales cerraban las puertas de hierro y clausuraban las calles cercanas al Sena.

SIETE MINUTOS Nuñez lo calificó como un “robo importante”, diciendo que los intrusos entraron desde el exterior usando una plataforma elevadora. Explicó en el medio de comunicación radiofónico France Inter que el atraco duró siete minutos y que los ladrones usaron una cortadora de disco para cortar los cristales. Dijo que era “claramente un equipo que había hecho reconocimiento previo”. El robo ocurrió en la Galería de Apolo, un salón abovedado en el ala Denon que exhibe parte de las joyas de la corona francesa bajo un techo pintado por el artista de la corte del rey Luis XIV, según el ministerio. Después de romper ventanas, supuestamente robaron “nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la emperatriz”. El medio de comunicación Le Parisien también informó que una de las joyas robadas fue encontrada más tarde fuera del museo, añadiendo que se creía que era la corona de la emperatriz Eugenia y que se había roto. (Con información de EFE)