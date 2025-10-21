Joyas robadas del Louvre están valuadas en unos 88 millones de euros

PARÍS.- Las joyas de la corona que fueron robadas del Louvre el fin de semana representan un valor estimado de 88 millones de euros, es decir unos 102 millones de dólares.

De acuerdo a la fiscal Laure Beccuau, cuya oficina lidera la investigación, dijo que la estimación monetaria no incluye su valor histórico para Francia.

“Los malhechores que se llevaron estas gemas no ganarán 88 millones de euros si tienen la muy mala idea de desarmar estas joyas”, dijo en una entrevista con la emisora RTL. “Quizás podamos esperar que piensen en esto y no destruyan estas joyas sin ton ni son”.

Por su parte la ministra de Cultura de Francia afirmó que el sistema de seguridad instalado en el Louvre funcionó correctamente durante el robo.

Han surgido preguntas sobre la seguridad del Louvre y si las cámaras de seguridad podrían haber fallado: “la seguridad del museo del Louvre no falló, eso es un hecho”, afirmó la ministra, Rachida Dati, a los legisladores en la Asamblea Nacional.

Dati agregó que inició una investigación administrativa que se suma a una investigación policial para asegurar total transparencia sobre lo ocurrido. No ofreció detalles sobre cómo los ladrones lograron llevar a cabo su robo dado que las cámaras estaban funcionando.

Trascendió que los ladrones subieron con ayuda de una canasta y un brazo mecánico, forzaron una ventana del museo, rompieron vitrinas y huyeron con las joyas napoleónicas el domingo por la mañana.

El robo se centró en la dorada Galería de Apolo, donde se exhiben los Diamantes de la Corona. Las alarmas llevaron a los agentes del Louvre a la sala, obligando a los intrusos a huir, pero el robo ya había concluido.

Ocho objetos fueron sustraídos, según los funcionarios: una diadema de zafiro, un collar y un pendiente de un conjunto vinculado a las reinas francesas del siglo XIX Marie-Amélie y Hortense; un collar y pendientes de esmeraldas del conjunto de la emperatriz Marie-Louise, la segunda esposa de Napoleón Bonaparte; un broche relicario; y la diadema de la emperatriz Eugenia y su gran broche de lazo de corsage, un valioso conjunto imperial del siglo XIX.