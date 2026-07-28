Detienen a mexicano por hackear cajeros con su celular en Honduras; robó más de 123 mil pesos

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    Detienen a mexicano por hackear cajeros con su celular en Honduras; robó más de 123 mil pesos
    Un ciudadano mexicano fue detenido en Honduras tras ser señalado de presuntamente manipular cajeros automáticos (ATM) mediante un teléfono celular y un algoritmo informático para retirar más de 190 mil lempiras, equivalentes a unos 123 mil pesos mexicanos. VANGUARDIA/ARCHIVO

Autoridades de Honduras detuvieron a un mexicano acusado de hackear cajeros automáticos con un celular y retirar ilegalmente más de 123 mil pesos mexicanos

La evolución de los delitos informáticos ha llevado a los ciberdelincuentes a desarrollar métodos cada vez más sofisticados para vulnerar sistemas bancarios. Uno de los casos más recientes ocurrió en San Pedro Sula, Honduras, donde un ciudadano mexicano de 25 años fue detenido en flagrancia por su presunta participación en un fraude contra cajeros automáticos.

De acuerdo con la Policía Nacional de Honduras, el sospechoso enfrenta investigaciones por los presuntos delitos de estafa y acceso no autorizado a sistemas informáticos, luego de que presuntamente lograra retirar 190 mil lempiras, equivalentes a poco más de 123 mil pesos mexicanos, sin utilizar una tarjeta bancaria.

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La captura se realizó tras un operativo coordinado entre la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Oficina Central Nacional (OCN) INTERPOL Honduras y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), luego de que una institución financiera detectara movimientos considerados irregulares en sus cajeros automáticos.

ASÍ HABRÍA FUNCIONADO EL FRAUDE EN LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS

Las investigaciones preliminares apuntan a que el detenido habría obtenido previamente acceso al sistema interno de los ATM. Posteriormente, mediante un algoritmo y un programa instalado en un teléfono celular, enviaba códigos capaces de autorizar retiros de efectivo sin necesidad de insertar una tarjeta bancaria.

El primer incidente fue detectado en un cajero ubicado sobre la 7 calle de San Pedro Sula, donde el sistema bancario identificó múltiples operaciones fuera del comportamiento habitual. Horas más tarde, una nueva alerta se activó en otro cajero localizado en el sector Los Álamos, donde un individuo realizaba un procedimiento con características similares.

”La rápida activación de los protocolos de seguridad permitió dar seguimiento a las operaciones sospechosas y coordinar la intervención policial.”

Tras recibir el reporte, personal de seguridad notificó al Sistema Nacional de Emergencias 911, lo que permitió desplegar un operativo que culminó con la detención del ciudadano mexicano en las inmediaciones del cajero automático.

ASEGURAN DINERO EN EFECTIVO Y UN TELÉFONO CELULAR

Durante la inspección realizada por los agentes, las autoridades aseguraron 190 mil lempiras en efectivo, distribuidos en billetes de 500 lempiras, monto que presuntamente había sido retirado mediante el mecanismo investigado.

Asimismo, fue decomisado un teléfono celular Google, considerado una pieza clave dentro de la investigación. El dispositivo será sometido a un análisis forense especializado para determinar si contenía el software utilizado para acceder de manera ilícita al sistema informático de los cajeros automáticos.

Las autoridades buscan obtener evidencia digital que permita reconstruir el funcionamiento del presunto esquema y establecer si el dispositivo fue utilizado en otros eventos similares registrados en la ciudad.

INVESTIGAN SI EXISTE UNA RED DEDICADA AL FRAUDE TECNOLÓGICO

La Policía Nacional de Honduras informó que las indagatorias continúan debido a que existen indicios de que el mismo método pudo haberse empleado en otros cajeros automáticos de San Pedro Sula.

Entre los objetivos de la investigación se encuentra determinar si el detenido actuaba de manera individual o si formaba parte de una organización dedicada a cometer fraudes tecnológicos contra instituciones bancarias.

· Las autoridades analizan registros electrónicos de otros cajeros.

· Se revisarán los movimientos financieros relacionados con el caso.

· El teléfono asegurado será sometido a peritajes especializados.

· Se busca establecer el monto total del daño económico ocasionado.

· No se descarta la participación de otros presuntos involucrados.

”La evidencia digital será determinante para esclarecer el alcance de esta modalidad de fraude.”

El ciudadano mexicano ya fue informado de sus derechos y será puesto a disposición del Ministerio Público de Honduras, instancia que continuará con el proceso judicial mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los hechos.

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DATOS CURIOSOS

· Los cajeros automáticos (ATM) modernos cuentan con sistemas de monitoreo que detectan patrones inusuales de retiro y pueden generar alertas en tiempo real.

· Los delitos informáticos contra instituciones financieras han evolucionado del uso de tarjetas clonadas hacia ataques que buscan vulnerar directamente los sistemas tecnológicos.

· La informática forense permite recuperar registros, programas y evidencias almacenadas en teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos utilizados en presuntos ciberdelitos.

· En investigaciones de este tipo, la colaboración entre cuerpos policiales especializados y organismos internacionales resulta fundamental para rastrear operaciones que pueden involucrar a personas de distintos países.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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