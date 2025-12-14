Detienen a persona ‘de interés’ vinculada a tiroteo que mató a 2 alumnos en universidad de EU

Una persona de interés estaba bajo custodia el domingo después de un tiroteo en la Universidad de Brown que dejó dos estudiantes muertos y nueve heridos, aunque más de 12 horas después del ataque, aún quedaban varias incógnitas irresueltas.

El ataque el sábado por la tarde desató horas de caos en el campus y en los vecindarios circundantes de Providence, mientras cientos de policías buscaban al tirador y pedían a los estudiantes y al personal que se refugiaran. El confinamiento, que se extendió hasta la noche, se levantó temprano el domingo, pero las autoridades aún no habían divulgado información sobre un posible motivo.

El coronel Oscar Perez, jefe de la policía de Providence, declaró en conferencia de prensa que la persona detenida tenía unos 30 años y que nadie ha sido formalmente acusado todavía, pero que nadie más está siendo buscado. Se negó a decir si la persona detenida tenía alguna conexión con Brown. La persona fue detenida en un hotel Hampton Inn en Coventry, Rhode Island, a unos 32 kilómetros (20 millas) de Providence, donde seguían la policía y el FBI y un pasillo estaba acordonado con cinta policial.

El tiroteo ocurrió durante uno de los momentos más ocupados del calendario académico, mientras se llevaban a cabo los exámenes finales. Brown canceló todas las clases, exámenes, trabajos y proyectos restantes para el semestre y dijo a los estudiantes que eran libres de irse, subrayando la magnitud de la interrupción y la gravedad del ataque.

El tirador abrió fuego dentro de un aula en el edificio de ingeniería de la universidad, disparando más de 40 rondas de una pistola de 9 mm, dijo un funcionario de la ley a The Associated Press. Hasta la mañana del domingo, las autoridades no habían recuperado un arma, pero encontraron dos cargadores de 30 balas cargados, dijo el funcionario que no estaba autorizado a discutir públicamente la investigación y habló con AP bajo condición de anonimato.

”Todos están abrumados y tenemos mucho por delante en nuestra recuperación”, declaró la presidenta de la universidad Christina Paxson en la conferencia de prensa. “Nuestra comunidad es fuerte y lo superaremos, pero es devastador”.

Hasta la mañana del domingo, un estudiante había sido dado de alta del hospital, indicó Paxson. Otros siete estaban en estado crítico pero estable y uno estaba en estado crítico.

ALGUNOS NEGOCIOS PERMANECEN CERRADOS

Muchos negocios del área permanecían cerrados. Una carrera de 5K fue pospuesta hasta el próximo fin de semana. Los líderes de Providence advirtieron a los residentes que notarían una mayor presencia policial.

”Todos, intelectualmente, sabíamos que podría suceder en cualquier lugar, incluso aquí, pero eso no es lo mismo que cuando realmente sucede, y por eso este es un momento increíblemente perturbador y emocional para Providence, para Brown, para todos nosotros”, indicó el alcalde Brett Smiley en la conferencia de prensa. “No es algo para lo que deberíamos tener que entrenar, pero lo hemos hecho”.

Crystal McCollaum, de Chicopee , Massachusetts, se estaba hospedando en el hotel donde ocurrió el arresto. Estaba con su hija para asistir a una competencia de porristas en Providence, pero después de escuchar sobre el tiroteo , pensó que estarían más seguras quedándose fuera de la ciudad.

”Fue simplemente extraño y aterrador”, expresó.

SE ESTABAN REALIZANDO EXÁMENES DURANTE EL TIROTEO

Los investigadores no estaban seguros de cómo el tirador ingresó al aula en el primer piso del edificio Barus & Holley, un complejo de siete pisos que alberga la Facultad de Ingeniería y el Departamento de Física. El edificio incluye más de 100 laboratorios, docenas de aulas y oficinas, según el sitio web de la universidad.

Se estaban celebrando los exámenes de diseño de ingeniería. Las puertas exteriores del edificio estaban desbloqueadas, pero las salas utilizadas para los exámenes finales requerían acceso con tarjeta, declaró Smiley.

Emma Ferraro, estudiante de ingeniería química, estaba en el vestíbulo trabajando en un proyecto final cuando oyó fuertes estallidos provenientes del lado este. Al darse cuenta de que eran disparos, corrió hacia la puerta y se dirigió a un edificio cercano donde se refugió durante varias horas.

El video de vigilancia publicado por la policía muestra al sospechoso, vestido de negro, caminando tranquilamente y alejándose de la escena.

EXCONCURSANTE DE ‘SURVIVOR’ ACABABA DE SALIR DEL EDIFICIO

Eva Erickson, candidata a doctorado y que fue subcampeona a principios de este año en el concurso de CBS “Survivor”, relató que salió de su laboratorio en el edificio de ingeniería 15 minutos antes de que sonaran los disparos.

La estudiante de ingeniería y ciencias térmicas compartió momentos sinceros en “Survivor” como la primera concursante abiertamente autista del programa. Estaba confinada en el gimnasio del campus después del tiroteo y compartió en las redes sociales que el único otro miembro de su laboratorio que estaba presente fue evacuado de manera segura.

Alex Bruce, estudiante de último año de bioquímica en Brown, estaba trabajando en un proyecto de investigación final en su residencia, justo al otro lado de la calle del edificio, cuando oyó sirenas afuera.

”Estoy aquí temblando”, señaló mirando por la ventana mientras agentes armados rodeaban su residencia.

ESTUDIANTES SE ESCONDIERON DEBAJO DE ESCRITORIO

Estudiantes en un laboratorio cercano apagaron las luces y se escondieron debajo de los escritorios después de recibir una alerta sobre el tiroteo, contó Chiangheng Chien, estudiante de doctorado en ingeniería que estaba a una cuadra de la escena.

Mari Camara, de 20 años, una estudiante de tercer año de la ciudad de Nueva York, estaba saliendo de la biblioteca y se apresuró a entrar en una taquería para buscar refugio. Pasó más de tres horas allí, enviando mensajes de texto a amigos mientras la policía registraba el campus.

”Todos están igual que yo, sorprendidos y aterrorizados de que algo así haya sucedido”, sostuvo.

Brown, la séptima institución de educación superior más antigua en Estados Unidos, es una de las universidades más prestigiosas del país con aproximadamente 7 mil 300 estudiantes de pregrado y más de 3 mil estudiantes de posgrado.