8 lesionados y 2 fallecidos en tiroteo en la Universidad Brown, Estados Unidos

Internacional
/ 13 diciembre 2025
Las autoridades no han esclarecido si el culpable ha sido puesto en custodia o sigue a la fuga tras el incidente

El 13 de diciembre se reportó la presencia de una persona armada en las proximidades de la Universidad Brown, en Rhode Island, Estados Unidos.

Se informó a las autoridades que la persona era un tirador activo y estaba en el edificio de ingeniería en el campus de Providence; la zona en específico era la de Barus & Holley, una estructura de 7 pisos que contiene la Escuela de Ingeniería y el Departamento de Física.

Tras el reporte de un tiroteo activo, se detalló, por parte del alcalde de Providence, Brett Smiley, que fallecieron dos personas y otras ocho fueron heridas. También se informó que operativos de seguridad y emergencia acudieron a la zona.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que presunto tirador estaba en custodia por las autoridades, y elementos del FBI acudieron al sitio para proseguir con la investigación del incidente. Pero posteriormente decidió reiterar que las autoridades no tenían en custodia al tirador, referenciando a las declaraciones de la policía local.

No se ha dado información específica sobre el perfil del tirador, ni su vinculación con la Universidad Brown.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

