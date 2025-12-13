8 lesionados y 2 fallecidos en tiroteo en la Universidad Brown, Estados Unidos
Las autoridades no han esclarecido si el culpable ha sido puesto en custodia o sigue a la fuga tras el incidente
El 13 de diciembre se reportó la presencia de una persona armada en las proximidades de la Universidad Brown, en Rhode Island, Estados Unidos.
Se informó a las autoridades que la persona era un tirador activo y estaba en el edificio de ingeniería en el campus de Providence; la zona en específico era la de Barus & Holley, una estructura de 7 pisos que contiene la Escuela de Ingeniería y el Departamento de Física.
Tras el reporte de un tiroteo activo, se detalló, por parte del alcalde de Providence, Brett Smiley, que fallecieron dos personas y otras ocho fueron heridas. También se informó que operativos de seguridad y emergencia acudieron a la zona.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que presunto tirador estaba en custodia por las autoridades, y elementos del FBI acudieron al sitio para proseguir con la investigación del incidente. Pero posteriormente decidió reiterar que las autoridades no tenían en custodia al tirador, referenciando a las declaraciones de la policía local.
No se ha dado información específica sobre el perfil del tirador, ni su vinculación con la Universidad Brown.