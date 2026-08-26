Detienen en Ecuador a tres presuntos jefes del grupo criminal Los Lobos vinculados a cártel mexicano

QUITO.-La policía de Ecuador detuvo el miércoles a tres presuntos jefes de la organización criminal Los Lobos, dedicada a introducir drogas desde Colombia y exportarlas con el apoyo del Cártel Jalisco Nueva Generación mexicano, informó la policía.

En el operativo, que se realizó en cinco provincias, intervinieron 300 policías y una treintena de agentes fiscales que detuvieron a otras 42 personas vinculadas con esa organización criminal, entre ellos dos mexicanos, detalló la fuerza en un comunicado.

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El comandante de la policía, general Pablo Dávila, indicó en el comunicado que la operación “es un duro golpe para Los Lobos que, en coordinación con el Cártel Jalisco Nueva Generación, se dedicaban a cometer delitos como extorsión, minería ilegal, sicariato y tráfico de sustancias”.

El ministro del Interior, John Reimberg, destacó que en esta operación también se inhabilitaron dos pistas aéreas clandestinas vinculadas con el envío de drogas a México. Esta semana el ministro detalló que en lo que va del año la policía ha incautado 110 toneladas de drogas, especialmente cocaína.

El territorio de Ecuador es utilizado, según las autoridades, como un centro logístico del narcotráfico donde se acopia, almacena y distribuye la droga principalmente hacia Estados Unidos.

Grupos criminales locales aliados con cárteles de Colombia y México manejan las rutas de los estupefacientes, 80% de los cuales llegan desde Colombia y el resto de Perú.