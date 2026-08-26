Detienen en Ecuador a tres presuntos jefes del grupo criminal Los Lobos vinculados a cártel mexicano

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Detienen en Ecuador a tres presuntos jefes del grupo criminal Los Lobos vinculados a cártel mexicano
    Los Lobos es una de las bandas criminales más peligrosas de Ecuador y según las autoridades tiene miles de integrantes distribuidos en todo el país. ESPECIAL.

En la operación fueron decomisados una avioneta, combustible de aviación, cinco vehículos cargados con una tonelada de drogas, un millón de dólares y armas

QUITO.-La policía de Ecuador detuvo el miércoles a tres presuntos jefes de la organización criminal Los Lobos, dedicada a introducir drogas desde Colombia y exportarlas con el apoyo del Cártel Jalisco Nueva Generación mexicano, informó la policía.

En el operativo, que se realizó en cinco provincias, intervinieron 300 policías y una treintena de agentes fiscales que detuvieron a otras 42 personas vinculadas con esa organización criminal, entre ellos dos mexicanos, detalló la fuerza en un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: EU se enfrenta a un aumento vertiginoso de los precios del papel higiénico en medio de la guerra comercial con Canadá

El comandante de la policía, general Pablo Dávila, indicó en el comunicado que la operación “es un duro golpe para Los Lobos que, en coordinación con el Cártel Jalisco Nueva Generación, se dedicaban a cometer delitos como extorsión, minería ilegal, sicariato y tráfico de sustancias”.

El ministro del Interior, John Reimberg, destacó que en esta operación también se inhabilitaron dos pistas aéreas clandestinas vinculadas con el envío de drogas a México. Esta semana el ministro detalló que en lo que va del año la policía ha incautado 110 toneladas de drogas, especialmente cocaína.

El territorio de Ecuador es utilizado, según las autoridades, como un centro logístico del narcotráfico donde se acopia, almacena y distribuye la droga principalmente hacia Estados Unidos.

Grupos criminales locales aliados con cárteles de Colombia y México manejan las rutas de los estupefacientes, 80% de los cuales llegan desde Colombia y el resto de Perú.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Inseguridad
Narcotraficantes

Localizaciones


Ecuador

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Guerra comercial

Guerra comercial
true

Entregaron a Rocha... pero el estado de Sinaloa: Loret de Mola

Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una iniciativa para impedir que personas con doble nacionalidad puedan ocupar la Presidencia de México o una gubernatura.

‘Debe ser mexicano’... iniciativa para restringir doble nacionalidad es para evitar injerencias, aclara Sheinbaum
El precio del huevo varía según la región y el establecimiento; en algunas zonas del país el kilogramo supera los 80 pesos, de acuerdo con datos de mercado.

Precio del huevo se dispara 7.92% en agosto y registra uno de sus mayores aumentos en 20 años, INEGI
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 48 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El espacio de la calle frente a una vivienda no pertenece al propietario del inmueble. Sin embargo, existen restricciones para estacionarse.

¿Puede mi vecino estacionarse afuera de mi casa?... Esto dice la ley en México
Tim Curry, reconocido por interpretar a Frank-N-Furter y Pennywise, murió a los 80 años en su residencia de Los Ángeles; aún no se informa la causa.

Muere Tim Curry, actor de ‘The Rocky Horror Picture Show’ e ‘It’, a los 80 años
Erik Lira priorizó el reto de jugar en Europa y está cerca de despedirse de Cruz Azul para comenzar una nueva etapa en la Ligue 1.

Erik Lira sacrifica casi 40% de su sueldo para fichar con Mónaco