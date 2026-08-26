EU se enfrenta a un aumento vertiginoso de los precios del papel higiénico en medio de la guerra comercial con Canadá

Tras el fracaso de las negociaciones comerciales entre ambos países el pasado fin de semana, Mark Carney , primer ministo canadiense, prometió igualar los aranceles estadounidenses “dólar por dólar” y dio a conocer una lista de casi 900 productos estadounidenses que se enfrentarán a aranceles de entre el 25% y el 50%, a partir del 8 de septiembre.

Ir al baño o llorar está a punto de volverse más caro para los norteamericanos, ya que Estados Unidos y Canadá se adentran en una guerra comercial en toda regla que amenaza con echar por tierra décadas de comercio pacífico entre las dos naciones.

Los productos de papel se encuentran entre los sectores más afectados, y Canadá amenaza con imponer aranceles de entre el 25% y el 50% a las existencias de “papel higiénico o pañuelos faciales” a partir del 8 de septiembre, en represalia por un aumento del 50% impuesto por Washington D.C.

Aunque el papel higiénico y los pañuelos de papel estadounidenses suelen fabricarse en el país, dependen en gran medida de Canadá, país rico en madera, para obtener sus materias primas.

Procter & Gamble, propietaria del papel higiénico Charmin, anunció el año pasado que tendría que aumentar los precios debido a los aranceles vigentes en ese momento.

Según el Banco Mundial , Estados Unidos importó papel higiénico de Canadá por valor de 328 millones de dólares en 2024, lo que lo convierte, con diferencia, en el mayor exportador de este producto a Estados Unidos. Minoristas como Costco obtienen gran parte de sus productos de papel de Canadá.

Estados Unidos representa más del 20% del consumo mundial de papel higiénico a pesar de tener solo el 4% de la población mundial. El estadounidense promedio usa 141 rollos de papel higiénico al año, lo que lo convierte en el mayor consumidor mundial de papel higiénico, justo por delante de los alemanes, que usan un promedio de 134 rollos anuales.

No solo los productos de papel podrían subir de precio. La guerra comercial pone de manifiesto los profundos lazos económicos que unen a ambos países, mientras los consumidores siguen preocupados por la inflación a ambos lados de la frontera.

Los aranceles estadounidenses están afectando específicamente a las bebidas alcohólicas canadienses, incluidas las populares marcas de whisky Crown Royal y Canadian Club, que actualmente están sujetas a un arancel del 50%.

Si bien Canadá no ha impuesto aranceles a las bebidas alcohólicas estadounidenses, la mayoría de las provincias canadienses han implementado sus propias prohibiciones al alcohol estadounidense, en represalia por los aranceles impuestos anteriormente a los productos canadienses. Donald Trump utilizó estas prohibiciones provinciales al alcohol estadounidense como parte de su justificación legal para los nuevos aranceles impuestos a Canadá.

Carney ha pedido a los líderes provinciales que consideren la posibilidad de volver a poner las bebidas alcohólicas estadounidenses en las estanterías, aunque, como dijo el primer ministro de Nueva Escocia, Tim Houston, a CBC News: “Si los habitantes de Nueva Escocia o los canadienses realmente las comprarán cuando vuelvan a estar disponibles, esa es otra cuestión completamente distinta”.

Trump también afirmó que sus nuevos aranceles son una represalia por los impuestos canadienses contra la industria láctea estadounidense . Introdujo un arancel del 50% sobre casi todos los productos lácteos canadienses, con la excepción del queso canadiense.

En respuesta, Canadá aplica un arancel del 50% a los productos lácteos estadounidenses, además de un arancel del 25% al queso estadounidense.

Canadá también arremetió contra la industria pesquera estadounidense, imponiendo un arancel del 25% al pescado y marisco estadounidense, incluida la langosta congelada. Esta medida llevó a la senadora republicana Susan Collins, que se enfrenta a una dura batalla por la reelección en Maine, la capital de la langosta, a calificar la última decisión de Trump como “un error” .

Un arancel del 25% sobre los automóviles y autopartes canadienses afectará a la industria automotriz estadounidense, que depende en gran medida de las piezas canadienses para su fabricación. Trump ha amenazado con duplicar el arancel al 50% si no se llega a un acuerdo antes del 1 de enero de 2027.

Con las negociaciones estancadas, no está claro si se levantarán los aranceles ni cuándo. Sin embargo, según Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, la administración Trump insiste en que “no hay ninguna posibilidad” de que la disputa comercial con Canadá afecte a los consumidores estadounidenses.

“Los fundamentos son buenos”, dijo. “No creo que esto vaya a afectar nada”.