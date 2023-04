Dialecto neomexicano que no se habla en ningún otro lugar del mundo, en riesgo de perderse en Nuevo México

Durante más de 400 años, estas montañas han acogido un tipo de español que hoy en día no existe en ningún otro lugar del planeta . Incluso luego de que en el siglo XIX sus tierras fueron absorbidas por Estados Unidos, de algún modo las generaciones de hablantes han mantenido vivo este dialecto en la poesía, las canciones y las conversaciones cotidianas en las calles de los enclaves hispanos que están dispersos por toda la región.

Si un visitante de Madrid o Ciudad de México estuviese sentado en la mesa contigua tendría dificultad para comprender su extraño dialecto . Pero los hispanohablantes de hace cuatro siglos habrían reconocido las conjugaciones verbales inusuales, aunque tal vez no las pronunciaciones poco ortodoxas ni las palabras con origen en el inglés y las lenguas indígenas norteamericanas.

Quienes hablan español de Nuevo México en Questa, un pueblo de alrededor de 1700 habitantes cerca de la frontera estatal con Colorado, tienden a tener 50 años o más . Incluso en su familia, Rael-Vigil ve cómo el idioma se desvanece : su nieto de 11 años casi no habla ningún tipo de español.

“ Nuestro español único corre el riesgo de morirse ”, dijo Rael-Vigil, de 68 años, quien remonta sus antepasados a un integrante de la expedición de 1598 que reclamó Nuevo México como uno de los dominios más alejados del Imperio español. “ Cuando un tesoro como este se pierde, no creo que nos demos cuenta de que se pierde para siempre ”.

“No tiene interés”, dijo. “Los niños de su edad son maestros de internet y eso está todo en inglés. A veces me pregunto, ¿acaso mi generación no hicimos nuestra parte para mantener vivo el idioma?”.

Yo crecí en una casa de adobe en Ribera, un pueblo cerca del río Pecos, y hablábamos un poco de español neomexicano, como para hacernos entender, aunque no de forma tan espléndida como algunos compañeros de clase. Algunos de mis recuerdos más antiguos son escuchar a mi abuela platicar en el dialecto, mientras volteaba tortillas con los dedos en una estufa de leña.